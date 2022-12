Sunderland recibe su título en la gala de la FIM y ya mira al Dakar

Cargar el reproductor de audio

La temporada 2022 ha sido muy emocionante en el Campeonato del Mundo de Rally-Raid, con cuatro pruebas en las que los pilotos se batieron en duelo hasta que Sam Sunderland se hizo con la corona mundial para un doblete, junto con el Rally Dakar, que no se veía desde que Marc Coma conquistó el desierto en 2014. El piloto británico viajó hasta el Palacio de Congresos de Rímini en Italia para la entrega de premios de la FIM, donde subió al escenario, al igual que los otros seis campeones de la federación, para recibir su galardón.

El piloto de GasGas consiguió el título tras superar a Ricky Brabec y Adrien van Beveren en la clasificación, aunque tuvo que disputar la última prueba en Andalucía con cautela para no comprometer su campeonato y la participación en Arabia Saudí en el mes de enero por una posible lesión.

Sunderland mostró su satisfacción por vencer, y dijo: "Ha sido un gran año para mí y para GasGas, las victorias en el Dakar y el Abu Dhabi Desert Challenge no pudieron llegar en mejor momento, antes del parón veraniego y tras la cancelación de la prueba de Kazajistán".

"Al volver a Marruecos, sufrí una pequeña caída durante los entrenamientos previos a la carrera en la que me lesioné la muñeca y ya fui con molestias durante toda la prueba", continuó el inglés. "El Rally de Andalucía comenzó bien con mi victoria en la etapa prólogo. Me sentía genial y quería ponerle la guinda a la temporada, pero una penalización de seis minutos por exceso de velocidad y el hecho de contar con una etapa menos en el recorrido me impidieron volver a meterme a fondo, así que preferí asegurar y el título llegó por sí solo. Ya estoy volcado al cien por el cien en el próximo Dakar, y me estoy preparando a conciencia".

El organizador del Rally Dakar y máximo responsable de la A.S.O., David Castera, felicitó al campeón del mundo de GasGas y acabó contento con cómo fue la campaña desde el punto de vista de la gestión: "La primera temporada del W2RC no se hizo esperar para cumplir sus promesas. La armonización de los reglamentos y los formatos de carrera permitió que equipos y pilotos estuvieran presentes en cada una de las pruebas, a partir de ahora, todo el ecosistema del rally raid trabaja a lo largo del año para desarrollarse y garantizar la seguridad de los pilotos".

"Aprovecho para felicitar a Sam Sunderland, el gran vencedor de este primer año. Aparte de sus victorias en el Dakar y el Abu Dhabi Desert Challenge, supo mantenerse en los primeros puestos en la recta final del campeonato, como lleva haciendo ya muchos años", continuó. "Su regularidad, uno de los pilares imprescindibles de la disciplina, da sus frutos esta temporada, al igual que sus numerosos años de duro trabajo".

"Más allá de los primeros espadas, la nueva generación de pilotos, inscrita en la categoría Rally 2, ya ha podido eclosionar y cuenta con el apoyo de los fabricantes", comentó el francés, que ahora se centra en el Rally Dakar, la cita más importante del curso 2023.

Por su parte, el presidente de la FIM, Jorge Viegas, que fue reelegido, expresó: "Para el W2RC fue un primer año con un promotor, una primera vez con el Dakar y finalmente una primera vez para GasGas. Muchas primicias que hacen del título de Sam Sunderland una gran victoria".

