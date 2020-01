Peterhansel: "Sigo teniendo el estrés de un junior"

Riad (Arabia Saudí).- Lo ha ganado todo en el Dakar. Ha logrado ser exitoso tanto en moto como en coche. Es la referencia del vivac y le llaman Monsieur Dakar. Stephane Peterhansel (Échenoz-la-Méline, Francia, 1965) camina despacio, se pone capucha cuando hace frío y mira a los ojos cuando habla. Tiene las manos curtidas de las mil y una aventuras que ha vivido en los desiertos de medio planeta y sonríe con tristeza estos días.

Su sueño de correr el Dakar con su mujer, Andrea Mayer, de copiloto se rompió pocas semanas antes de viajar a Arabia Saudí. Habían sido campeones de la Copa del Mundo de Cross-Country en 2019, pero un problema de salud apeó a la alemana del proyecto.

"Fue necesario tomar una decisión en tres semanas. Encontrar un copiloto con tan poco tiempo antes del Dakar no es fácil, porque todos están pillados. En primer lugar, fue decepcionante. Era mi sueño correr con Andrea, y pensé que si no era posible, no lo haría. Pero unos días después me dije 'No, no es posible renunciar porque tenemos una responsabilidad con el equipo, con el patrocinador, con todo el mundo", explica el francés a Motorsport.com en el vivac instalado donde hace unos meses se disputó la Fórmula E.

"Necesitábamos encontrar una solución, por lo que empezamos a negociar con Sven [Quandt, propietario del equipo] y encontramos a Paulo [Fiuza]. No era una mala opción porque conoce el coche, el Dakar, creo que ha hecho 10 Dakar. Pero es diferente, desde luego. Es diferente, pero tuve que gestionar la situación".

Aunque el francés aseguró los primeros días del Dakar que sería complicado adaptarse a escuchar las notas en inglés por primera vez en su trayectoria en el Dakar, lo cierto es que sigue en la pelea y tan solo está a 16:20 de su compañero en MINI X-Raid, Carlos Sainz, tras la primera mitad de carrera.

"No está siendo una carrera perfecta para mí. Empezamos con demasiados pequeños errores, de navegación, de pinchazos, alguna cosa técnica, como que el volante se me desconectó del eje... Ahora hemos vuelto un poco a la senda, pero la diferencia no es fácil de reducir. Seguimos en la batalla y una de las cosas positivas es el rendimiento del coche, con Carlos líder. Trataremos de poner presión sobre Toyota", asegura.

"Veremos qué pasa, pero superar a estos tíos solo con velocidad no es posible. Tienen que cometer un error si quiero estar delante, o tener algún problema técnico. Pero nuestra velocidad entre Carlos, Nasser y yo está muy ajustada, por lo que no es fácil marcar diferencias".

Peterhansel reconoce que le cuesta procesar lo que su copiloto portugués le dice en inglés por los auriculares que llevan dentro de los cascos, y recalca la dificultad que tiene cambiar de compañero en el habitáculo con tan poco margen.

"No es fácil cambiar las cosas a las que estás acostumbrado. Lleva un poco más de tiempo entender lo que dice... aunque ya va algo mejor el tema. Pero cambiar de copiloto nunca es fácil. Recuerda cuando Nani [Roma] cambió a Alex [Haro], lleva su tiempo acostumbrarse. Ahora va con Dani y le costará también. No es posible cambiar e ir a tope desde el principio, necesitas tiempo".

El espíritu africano

La leyenda francesa completó 19 Dakares en África, de los cuales 10 fueron en moto y el resto en coche. Aunque reconoce que con la tecnología actual no se puede volver a revivir lo que se vivía en el continente africano, asegura que la carrera que Castera ha preparado en Arabia Saudí está recuperando parte del encanto.

"Es un poco diferente respecto a aquellos tiempos, porque ahora tenemos tecnología como el sistema de localización y demás. Pero si hablamos de las etapas y los paisajes, es un poco más parecido a África. Aún sigue siendo un poco corto de distancia, porque el viernes hicimos 430 km y era una de las etapas más largas. Recuerdo que en África el primer coche hacía 9 horas de etapa. Ahora la velocidad es diferente y antes gestionábamos más la velocidad durante tantas horas", añade.

"Pero ahora, con 300-500 km, vamos al máximo, al sprint. Siempre al 100%. Es diferente, pero sí es cierto que estos días estamos recuperando un poco de lo que se vivía allí, el espíritu de África. Sigue habiendo ese ambiente de gran familia, sobre todo entre las motos, que hay mucha solidaridad. Los competidores están juntos y es un sentimiento bonito estar aquí".

Después de 30 Dakar (31 con el de este año), el dueño y señor de la carrera reconoce que sigue teniendo el estrés de cuando era joven cada vez que sale a una etapa y cuando le toca luchar contra depredadores competitivos como Sainz o Al Attiyah.

"Es extraño, porque normalmente pensarías que con más experiencia tienes menos estrés, que estarías más relajado. Pero todavía seguimos luchando por la victoria, todavía tengo la presión de cuando era junior, el estrés de un junior. Pero, por supuesto, aprendí mucho de esta competición porque pasé gran parte de mi vida intentando entenderla", asegura.

Los sueños dakarianos de Monsieur Peterhansel parecen estar llegando a su fin. El francés tenía la intención de competir este año con su mujer y poner fin a las aventuras. Pero cuando se le pregunta qué hará después de este Dakar, duda.

"No tengo ni idea. La idea era ir paso a paso, hacer el Dakar con Andrea, intentar lograr el mejor resultado posible y después parar, posiblemente. Ahora terminaremos este y veremos qué pasa de cara al futuro", dice.

El tiempo dirá si la arena del desierto echará de menos al 13 veces ganador del Dakar. Él, de momento, sigue centrado en la batalla que tiene entre manos, una de las que disfruta librando.

Disfruta de las fotos de Peterhansel en el Dakar 2020

