Esteve: "Tenemos ganas de correr"

Riad (Arabia Saudí).- Isidre Esteve es inconformista por naturaleza. El catalán de 47 años disputa su 14º Dakar, después de haber sido 21º en las dos últimas ediciones con Txema Villalobos a su derecha. Tras los primeros seis días está cerca del top 30, a media hora del top 20, pero no le vale. Quiere más.

Esteve es consciente de que muchos de los que están por arriba o llevan coches oficiales, o maquinarias del mismo nivel. Pero él se autoexige al máximo y espera poder brillar en una segunda semana de dunas y terrenos que podrían recordarle a África, cuando competía por la victoria sobre dos ruedas.

"Sabíamos que había muchos coches nuevos, hay mucho material bueno en carrera. Ayer hice una etapa creo que a un ritmo muy bueno, sin perder ningún cruce, todo perfecto, e hice el 31º. Ves que el 30º está a medio minuto, que el 29º está a un minuto... en 10 minutos hay 10 posiciones. Esto quiere decir que el nivel está y que todo el mundo corre", aseguró a Motorsport.com en la jornada de descanso.

"Son pequeños detalles. Un día nos saltamos un WP, que son 40 minutos de sanción, pero al hablar con diferentes equipos, vimos que les había pasado lo mismo. El iritrack [sistema de control de GPS] nos avisó y todo, pero al llegar a meta se lo dijimos, descargaron el track y vieron que habíamos pasado a 10 metros. Son cosas que le pasan a otros y no pasa nada, pero... luego volqué otro día el coche de lado en una zona de arena. Son cosas que pasan y lo anormal es que no ocurran. Creo que hemos ido a un buen ritmo, si corregimos esas 2-3 cosas ya estaríamos donde creemos que deberíamos estar".

Cuando se le pregunta si teme ese Empty Quarter (espacio vacío) en el que se adentrará el Dakar en su segunda semana, contesta: "No, por dios. Ganas, muchas ganas de carrera. Sabíamos que había dos partes diferentes de la carrera. Una primera más parecida a Marruecos, más técnica y rota y otra segunda que será rápida y con dunas más complicadas que las que hemos hecho. Espero una segunda semana divertida, van a para cosas y tenemos ganas de correr, y espero que se nos dé un poquito mejor".

Sobre el libro de ruta, una de las grandes promesas de esta edición, el catalán asegura que le ha encantado y que está disfrutando del recorrido preparado por Castera.

"Me ha encantado. Las etapas han sido geniales, no solo a nivel de paisaje, si no también en los cambios de ritmo, de tipos de terreno. Estoy corriendo aquí y si me dices que estoy en Marruecos corriendo el rally, te diría que sí. Hay sitios parecidos, los cambios de ritmo se parecen mucho a lo que hicimos allí y detrás se nota mucho la mano de David Castera y todo su equipo. Nos hemos divertido bastante por ahora", asegura.