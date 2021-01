El Dakar vuelve a tener que lamentar otra muerte, después de las de Paulo Gonçalves y Edwin Straver en la edición de 2020, la primera en Arabia Saudí.

En esta ocasión ha sido la del francés de 52 años, Pierre Cherpin, que competía en su cuarto Dakar en la categoría Original by Motul (Malle moto) hasta la caída en el km 178 de la etapa 7, entre Ha'il y Sakaka el pasado 10 de enero.

Cherpin fue trasladado consciente en helicóptero por los servicios de emergencia del Dakar al hospital de Sakaka, donde el parte médico reveló un traumatismo craneal grave con pérdida de conciencia.

Así, se le operó de urgencia y desde entones permaneció en coma inducido para evitar más daños en sus órganos mientras completaba la recuperación.

Pero el jueves 14 de enero, debido a que continuaba estable, se decidió trasladarle en avión de Sakaka a Yeda, de ahí a París (Francia) –donde se preveía su llegada a las 20.00 hora local– y de ahí al hospital de Lille, a 10 minutos de donde vivía.

Este viernes a primera hora de la mañana, ASO confirmó el fallecimiento del piloto y empresario francés, al que le fascinaba la vela y su única ambición era vivir la aventura del Dakar.

Cherpin no sobrevivió al penúltimo vuelo, según detalló su familia en un comunicado en su Facebook: "Una infinita tristeza. Pierre, te echaremos de menos terriblemente e indefinidamente. Sabemos que fuiste feliz en tu moto y en el Dakar. Tu sonrisa radiante, tu alma y tu amistad no dejarán de seguirnos. Tu amor por Magali, Adèle y Ferdinand no se desvanecerá. Adiós, Pierre. Descansa en paz en esta inmensidad y sentimiento de libertad que te atrajo tanto y que había forjado tu personalidad. (Pierre nos dejó como resultado de una fiebre aguda, probablemente de origen cerebral, en el avión médico que lo dejó en Le Bourget [aeropuerto a las afueras de París]. El médico de reanimación a bordo no pudo contenerlo. Pierre no sufrió, ni en el momento de su caída, ni después)".

"Soy un amateur, no vengo a ganar, sino a descubrir paisajes que nunca podría tener oportunidad de ver si no fuera por esto. Todo es emocionante: correr con una moto de carreras, vivir tu pasión y aprender a conocerte a tí mismo", aseguró al principio de este 2021.

"La caravana del Dakar quiere trasladar sus más sinceras condolencias a todos sus familiares, allegados y amigos", añadió ASO en el comunicado.

Desde Motorsport.com nos sumamos a ese pésame y mandamos toda la fuerza a sus familiares y amigos.