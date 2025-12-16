Sébastien Loeb antes de su 10º Dakar: "Para ganar se necesita suerte"

Antes de partir hacia Arabia Saudí para disputar la nueva edición del Dakar (3-17 de enero de 2026), Sébastien Loeb estuvo en París, donde habló con Motorsport.com.

P. Sébastien, ¿cómo se presenta el Dakar 2026, su segundo con Dacia?

R. "En general, el coche está rindiendo bien, así que eso es bueno. Después, estamos todos muy cerca: el reglamento técnico hace que las prestaciones de los coches estén muy igualadas. No podemos decir que estemos por delante del pelotón, pero estamos en el pelotón, así que estamos bastante bien".

"Las últimas carreras han ido bien. Personalmente, tuve un comienzo de temporada muy malo en el Dakar 2025 y Abu Dhabi, pero desde entonces hemos subido tres veces al podio, incluida una victoria [en el Rally de Marruecos]. Fue un gran final de temporada, que inevitablemente nos da confianza para el futuro. El año pasado llegamos al Dakar sin estar preparados al 100%. Creo que estamos más preparados que el año pasado y tendremos que intentar juntarlo todo".

P. El Dacia Sandrider sufrió algunos problemas en su debut en competición. Después de un año, ¿qué cambios ha introducido en el coche ?

R. "Lo complicado fue resolver los problemas de los ventiladores electrónicos, porque trabajamos con sistemas de 48 voltios que, a primera vista, lo complican todo. Un ventilador puede funcionar o no, no parece complicado, pero gestionar 48 voltios es más complicado. También necesitas estrategias porque, de vez en cuando, el ventilador va a recibir un cubo de arena y tiene que poder pararse, reiniciarse automáticamente y no forzarse demasiado".

"Había muchas cosas así que eran un poco complicadas de gestionar, y esa era realmente la mayor preocupación. También había puntos débiles en los trapecios y las barras de empuje. Una de nuestras primeras áreas de desarrollo fue también limitar los pinchazos. En el coche anterior, que sirvió un poco de referencia cuando hicimos el Dacia, pinchábamos mucho las ruedas traseras y teníamos que analizar y entender por qué, para poder hacer las cosas de otra manera en el nuevo coche".

"Teníamos tubos de escape que calentaban los neumáticos, y creemos que esa era una de las causas, y luego hubo que trabajar mucho en los amortiguadores traseros para intentar quitar algo de presión a los neumáticos cuando golpeaban las piedras. Espero que los problemas de los ventiladores se hayan solucionado del todo, y en cuanto al resto, parece que también funciona bastante bien".

El Dacia Sandrider debería haber ganado en fiabilidad. Foto de: Red Bull Content Pool

P. Y en cuanto al equipo en sí, su gestión de la prueba, ¿qué ha cambiado desde el Dakar 2025 ?

R. "No mucho, porque es Prodrive quien fabrica el coche. Son un equipo con experiencia en el deporte del motor y saben cómo gestionar un coche de rally en una carrera. En el Dakar, puede haber algunas especificidades, pero llevamos cinco años corriendo el Dakar con Prodrive, así que están bien acostumbrados a cómo funcionan las cosas".

"Donde siempre hay que intentar prestar especial atención es con los responsables de los coches, es decir, entre el ingeniero responsable del coche y el jefe de mecánicos responsable de sus chicos. Se necesita cohesión en este grupo".

"Ellos son los que, por ejemplo, saben si la manguera del turbo que se quitó el día anterior se ha apretado correctamente al par de apriete. Algo así, un tornillo suelto, en medio de la etapa, es mortal si es algo que está suelto en el compartimento del motor, porque no puedes llegar a él. Cambiar una horquilla, un tirante de dirección o una rueda, sabemos cómo hacerlo. Pero se necesita una cohesión y mucha confianza en el ingeniero encargado del coche y en el equipo de mecánicos que le rodea".

P. Dacia tendrá cuatro coches en lugar de tres en el Dakar 2026, con la llegada de Lucas Moraes junto a Nasser Al-Attiyah y Cristina Gutiérrez. ¿Qué cambia?

"No cambia mucho las ambiciones, ni siquiera en términos generales. Evidentemente, es un rival más en el equipo. Al mismo tiempo, si no estuviera en el equipo, estaría en el equipo contrario. Si hay un problema con un coche, se avisa a todo el mundo muy rápidamente, y siempre se pone todo en común para evitar que les ocurra a los demás al día siguiente. Todo ello redunda en una mayor experiencia".

"En cuanto al resto de la carrera, mientras seamos capaces de ir a por la victoria, no hay cuestión de estrategia por un lado u otro. A partir del momento en que un coche está completamente perdido y los demás se juegan la victoria, entonces, inevitablemente y por desgracia para el que ha perdido, hay que conducir para ayudar a los demás. Pero eso forma parte de correr en un rally como el Dakar. Hace dos años, Sainz ganó porque tenía dos compañeros de equipo que salían detrás de él en cada especial. Era una asistencia instantánea que le seguía durante toda la etapa. Pero hay que contar con eso, porque si no lo hubiera tenido, no habría ganado".

"Ya veremos lo de Cristina, pero potencialmente somos tres los que queremos ganar. Así que mientras no esté al menos a 1h30 del líder del rally, no voy a parar. Por supuesto, tener más coches en la pista puede ayudar con las ruedas y cosas así".

P. ¿Te dejarán luchar hasta el final sin instrucciones si hay un duelo con Nasser Al-Attiyah ?

R. "Yo creo que sí. Si estamos codo con codo y luchamos hasta el final, entonces lucharemos hasta el final. Mientras creamos que tenemos una oportunidad, no nos rendiremos".

Nasser Al-Attiyah será un serio rival antes que un valioso compañero de equipo. Foto de: A.S.O.

P. En su mente, ¿cómo se afronta una carrera como ésta, en la que se persigue la victoria tras haber sido segundo varias veces, sin convertirla en una obsesión?

R. "¡Te dejo que pienses lo que quieras y yo pensaré lo que quiera! Mantengo los pies en el suelo y sé que ganar el Dakar no es sólo cuestión de querer y de hacer las cosas bien. También hay que tener suerte. Ha habido rallys que he perdido por culpa mía, ha habido rallys que hemos perdido por falta de acierto".

"Tampoco todo es suerte, estamos de acuerdo, pero necesitas un poco de suerte para que funcione. Por supuesto que sería bonito ganarlo, pero sólo hay un ganador al año y no soy el único que quiere serlo. ¡Veremos!".

P. Unas palabras sobre el evento de 2026 en Arabia Saudí ?

"La verdad es que no lo he mirado. No me dice demasiado porque, en cualquier caso, no se pueden conocer las etapas, son secretas hasta la salida. He visto que no íbamos al Empty Quarter, pero las dunas más complicadas no son necesariamente; se pueden encontrar también etapas de grandes arenas y dunas sin ir allí. Por lo demás, en teoría probablemente habrá más pista, pero espero que no haya necesariamente más piedras, porque a veces es frustrante conducir a dos por hora y aun así pinchar".

P. Para terminar, ¿cuál es tu estado de ánimo antes de la salida ?

"Confío en nuestro nivel de preparación, y también soy prudente en mi confianza, porque sé que este es un rally en el que puede pasar cualquier cosa, todo el tiempo. Le ha pasado a todo el mundo en algún momento, así que me resulta difícil confiar en un rally de 15 días, es imposible".