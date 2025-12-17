Cristina Gutiérrez: "Si se dan las circunstancias, puedo hacer un top 5 en el Dakar"

Madrid.- Motorsport.com estuvo presente en Madrid en el evento Dacia Talks, donde Cristina Gutiérrez atendió a los medios en la antesala de su segundo Dakar en la categoría Ultimate. En una entrevista con Motorsport.com España, la burgalesa es una de las cuatro piezas clave del proyecto Dacia Sandriders, junto a Nasser Al Attiyah, Sébastien Loeb y el reciente fichaje de Lucas Moraes, campeón del mundo del W2RC, una alineación que sitúa a la marca rumana entre las grandes favoritas para la próxima edición del rally más duro del mundo.

Tras un primer año de adaptación en la categoría reina, marcado por un rol más estratégico y de apoyo dentro del equipo, Gutiérrez se muestra ahora mucho más confiada y ambiciosa. Sin esconder la dificultad del reto, la española cree que, con una carrera limpia y las circunstancias adecuadas, puede pelear por posiciones de privilegio.

"Viendo cómo he ido compitiendo y los ritmos que he tenido en Marruecos y Portugal, si se dan las condiciones y tenemos una carrera limpia, me gustaría aspirar a un top 5. Es muy complicado porque hoy en día hay más de 20 pilotos capaces de ganar, pero creo que es posible", aseguró.

Un primer año de aprendizaje en la élite

El Dakar 2025 supuso para Cristina Gutiérrez su estreno en la categoría Ultimate con un equipo oficial, una experiencia radicalmente distinta a todo lo vivido hasta entonces. Más allá de los resultados, la piloto destaca el enorme aprendizaje que ha supuesto integrarse en una estructura de primer nivel.

"Para mí está siendo como un máster en un coche de competición y en una marca oficial. No solo es el tiempo dentro del coche, también todo lo que aprendes fuera, hablando con ingenieros y mecánicos, entendiendo por qué pasan las cosas", explicó.

Ese primer Dakar estuvo condicionado por un rol más conservador dentro del equipo, ayudando a sus compañeros desde las primeras etapas, lo que le impidió mostrar su verdadero ritmo. "El año pasado, desde la segunda etapa ya tocó esperar. No fue la expectativa que teníamos, pero nos sirvió para centrarnos en aprender y prepararnos para este año", reconoció.

De cara a la próxima edición, su deseo es claro: poder correr con mayor libertad, al menos en las primeras jornadas. "Me gustaría que, si en algún momento tenemos que ayudar, sea más adelante. Este año sí que me gustaría poder correr más libre", apuntó.

Foto de: A.S.O.

Un Dacia Sandrider más fiable y evolucionado

El proyecto de Dacia afronta su segundo año con importantes mejoras en el coche, especialmente en términos de fiabilidad y peso, dos aspectos clave para el Dakar. Aunque a nivel exterior los cambios no sean evidentes, la evolución técnica ha sido significativa.

"El coche es más ligero y se han reforzado muchas piezas que el año pasado vimos que podían ser un punto débil. Querían hacerlo aún más fiable", explicó Gutiérrez.

Desde el primer contacto, la adaptación fue inmediata, algo que la piloto atribuye al carácter versátil del Sandrider. "Es un coche muy dócil, muy versátil, se mueve bien en cualquier terreno: dunas, barro, piedras… En el Dakar no buscas ser el mejor en una cosa, sino estar entre los mejores en todo", afirmó.

Además, destaca la diferencia que supone formar parte de un equipo oficial, donde el coche se adapta completamente al piloto. "Antes te adaptabas a lo que tenías. Aquí es al revés: todo es modificable, te escuchan y el coche se hace a medida", añadió.

Aprender de campeones… y compartir información

Compartir box con nombres como Sébastien Loeb o Nasser Al-Attiyah es, para Gutiérrez, un privilegio y una fuente constante de aprendizaje. Lejos de generar presión, la española subraya el ambiente de cooperación dentro del equipo.

"Cuando preguntas algo, no se esconden nada. Son súper competitivos, pero también muy generosos compartiendo información. Es un orgullo trabajar con ellos", comentó.

La llegada de Lucas Moraes refuerza aún más el proyecto. "Es muy rápido y muy joven. Tener cuatro coches es positivo porque aumenta las opciones de lograr el objetivo, sobre todo frente a rivales como Toyota Gazoo Racing o Ford Racing", explicó.

Diez Dakares después, más preparada que nunca

Cristina Gutiérrez afrontará su décimo Dakar consecutivo, una cifra que refleja una trayectoria construida paso a paso, desde la base hasta la élite. "He agradecido mucho haber empezado desde abajo, entendiendo lo que es el Dakar de verdad, sin dormir y con el único objetivo de llegar al final. Eso te hace valorar mucho lo que tienes ahora", reflexionó.

Este año, además, llega con una preparación física más cuidada que nunca. "Es el año que más me he enfocado en la preparación física y mental. Me siento más fuerte y más preparada que nunca", afirmó.

Ambición realista

Aunque el objetivo principal sigue siendo completar un Dakar sólido y constante, Gutiérrez no esconde su ambición. "No me gusta decir cosas que no veo realistas, pero los tiempos están ahí. Si la carrera se da bien y no tenemos problemas, creo que podemos luchar por un top 5", insistió.

En un Dakar que prevé duro, con mucha piedra y menos dunas que otros años, la española sabe que la suerte también jugará su papel. "Hay momentos en los que ya no depende de ti, sino de que no te toque esa piedra que no tiene que estar ahí", concluyó.

Con más experiencia, un coche mejorado y la confianza de un equipo que cree en ella, Cristina Gutiérrez afronta el Dakar con la convicción de que este puede ser el año en el que, por fin, pueda mostrar todo su potencial en la categoría Ultimate.