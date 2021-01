Honda vs KTM, el asalto final del Dakar 2021

La batalla Honda vs KTM se resolverá con menos efectivos en el campo de juego de los que inicialmente llevaron ambas marcas al Dakar 2021. Las caídas han hecho mella en los últimos días y solo cuatro pilotos parecen estar en disposición de llevarse el Touareg a casa.

Sin duda alguna, el equipo Monster Energy Honda cuenta con mejores cartas, ya que –a pesar del triste abandono del que hasta este miércoles era líder de la carrera, Nacho Cornejo– cuentan con sus otros tres espadas en las primeras cuatro posiciones del rally. Además, Kevin Benavides y Ricky Brabec son los dos primeros de la general, separados, eso sí, por apenas 51 segundos.

El equipo Red Bull KTM cuenta con un solo candidato a la victoria, a pesar de que solo ha perdido a Toby Price –ganador en 2016 y 2019– en los últimos días y que Matthias Walkner (+2h26:17) –ganador en 2018– y el debutante Daniel Sanders (+30:55) siguen en carrera. Pero solo Sam Sunderland –primer británico en ganar el Dakar en 2017– está bien colocado para las dos últimas jornadas: a 10:36 de Benavides.

Aun así, los 691 kilómetros cronometrados (repartidos en dos etapas) que quedan por delante –después de que ASO recortase la etapa 11 del jueves– se antojan inciertos. En la primera semana del Dakar 2021, las diferencias fueron abismales entre los que abrían pista y los que les seguían, pero en esta segunda parece haberse estabilizado algo más la situación.

En Honda, después de haber logrado parar la racha de 19 victorias seguidas de KTM en 2020, tienen una importante patata caliente, ya que tanto Benavides, como Brabec quieren ganar. Y Joan Barreda –4º, a 15:40 del argentino– tampoco va a dejar escapar la que puede ser su última ocasión de ganar el Dakar.

"Lo primero de todo es que tenemos mucha pena como equipo por Nacho, que estaba haciendo una gran carrera. Hasta ahora era el mejor piloto de lejos de todos, de Honda, de KTM, de Yamaha… de la carrera. Pero las carreras acaban en meta y él se quedó dos días antes. Fue una cosa que a mí me pasó como piloto muchas veces. Lo importante es que está bien y no tiene nada roto, pero ahora tiene que esperar un año para el Dakar 2022", comentó Ruben Faria, general manager de Honda, a Motorsport.com.

"Estamos fuertes, tenemos ahí a Sam [Sunderland] que está peleando con nosotros día tras día. Lo que queremos es como equipo ganar el Dakar, quién sea de los tres nos da igual. Pero los que tienen mejor la carrera en este momento son Rick y Kevin, dependerá mucho de cómo abra Ricky mañana y si los que vienen detrás se juntan con él".

"La clave es tener calma, porque queremos ganar el Dakar y no salir a fondo, no ser tontos, porque esto es un deporte de equipo, pero también es muy personal. Las victorias son personales también y tenemos que gestionar eso. En este momento no podemos decidir si gana uno u otro porque nunca se sabe qué puede pasar en estos dos días. No podemos meter toda la carne en el asador por uno solo, porque cualquier puede ganar el Dakar. Dependerá mucho del resultado de mañana, pero te digo una cosa: el Dakar se va a decidir el último día, eso seguro".

Jordi Viladoms, team manager de KTM, deja claro a Motorsport.com desde el vivac de Al Ula que si Sunderland cree en ello, puede conseguirlo,

“Evidentemente, ayer fue un golpe duro lo de Toby, pero ya dijimos que esto no se había acabado todavía. Ahora hay cuatro pilotos que mañana van a salir a por todas. Está claro que la cuerda está muy tensa y puede pasar de todo. Depende un poco de Sam, si mentalmente está preparado para poder hacer una buena etapa. Y después de todo lo que se ha dicho de esta etapa 11, que al final se ha acortado unos 100 km entre neutralizaciones y especial, no es lo mismo, pero creo que es suficiente. Si Sam consigue ponerse a punto, tiene muchas opciones para mañana dar un golpe en la general", apuntó.

Por su parte, Jordi Arcarons, manager deportivo de Yamaha –que se ha quedado solo con Adrien Van Beveren en liza, a más de 1h10 de Benavides– incide en esto último.

"Imagino y pienso que Honda tiene que ganar este Dakar, pero si hacen la guerra entre ellos puede pasar de todo. Y claro, Benavides y Brabec quieren ganar. Cornejo ha tenido mucha mala suerte y yo lo veía un firme candidato, sobre todo porque navega muy bien, pero es que es un terreno que como no cambies el ritmo no puedes correr en esa mezcla de piedras y arena porque acabas por el suelo", comentó el catalán a Motorsport.com.

"Lo que hay que remarcar más es que Brabec estaba el 13º en la general, a 19 minutos del primero, el día de descanso y ahora esta a segundos de Benavides, luchando por la victoria. Así ha cambiado la carrera".

"La penúltima etapa va a quedar mucha más corta de lo que pensábamos, no hay tanta arena como decían. Así que las diferencias que hay en la general solo pueden cambiar si pasa algo, a nivel de fallo mecánico o caída. Pero no tanto porque sea una especial tan larga para marcar diferencias".

