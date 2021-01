Barreda se queda solo en su estrategia para ganar el Dakar 2021

Las tres primeras etapas del Dakar 2021 han sido un continúo toma y daca entre Honda, KTM, Yamaha y algún invitado de excepción como el privado Skyler Howes.

La jornada que unos ganaban, le endosaban un buen puñado de minutos a los demás; y al día siguiente ocurría justo lo contrario... hasta este miércoles, en la etapa 4.

Camino de Riad, con 813 km (337 cronometrados), la cuarta jornada del Dakar, con compleja navegación y todo tipo de terreno, desde dunas a pistas de piedras, provocó un cambio de tendencia, al menos parcialmente.

Aunque Joan Barreda (Honda) ganó de nuevo, como hiciera hace dos días, su compañero Ricky Brabec, que estaba metido en el mismo ciclo estratégico que él, dio un paso atrás. El estadounidense acabó 18º este miércoles, y aunque perdió algo más de tiempo, explica por qué decidió romper la baraja.

"Hoy fue un día más sencillo. Muchas pistas rápidas, empezamos atrás por lo que era era vía libre para nosotros. Los resultados no fueron a nuestro favor, pero ese era el plan. No esperaba acabar el 18º, estaba pensando en algo así como el 10º, pero es complicado. Alguien tenía que parar este efecto yo-yo que habíamos tenido entre KTM y Honda hasta ahora", asegura el ganador del Dakar 2020.

"Decidí aflojar para tratar de encontrar un ritmo que me metiera en el grupo intermedio. Mañana empezaremos desde detrás con los chicos de KTM y pinta muy bien, apretaremos a tope y espero volver a la parte delantera. La diferencia actual es nada, son 16 minutos solo, es un solo día. Espero que mañana podamos recortar distancias y llegar al día de descanso en el top 3. Hoy no era el día para volver a estar delante y había que gestionar la carrera. Veremos si esto funciona".

Por su parte, Barreda aceptó haber dudado si seguir con el mismo planteamiento o hacer como su compañero, pero finalmente se anotó su 26ª victoria de etapa en el Dakar, desempatando con Marc Coma en el cuarto puesto histórico.

"Ha sido una etapa rápida, sabíamos que era más de trámite, con mucha menos navegación que estos primeros días. Pero aun así, hemos tenido un sector de dunas, he intentado apretar.... Al principio, después del refuelling ya he visto que tenía cerca a Ricky, después nos hemos juntado y los últimos kilómetros he podido atrapar también a Quintanilla y ya vi que iba a salir una buena etapa. No sabía muy bien qué estrategia jugar hoy, si apretar o no, pero sabiendo también que mañana hay arena será complicado delante, pero también pasado mañana habrá mucha arena así que... estamos así hay que ir día a día y de momento está yendo todo fenomenal", aseguró.

Precisamente, Pablo Quintanilla (Husqvarna) también rompió este miércoles la baraja y explica así su decisión: "Hoy el objetivo era salir de este efecto que se estaba produciendo en las etapas, en donde estaba o muy adelante o muy atrás, quería colocarme en una posición más neutra, era el objetivo y se cumplió”.

“Sabíamos que existía la posibilidad de que la etapa no fuera tan compleja, es una etapa de transición en donde el grado de navegación era un poco más bajo. Traté de empujar lo más que pude en la mañana y en el repostaje me di cuenta de que las condiciones de la etapa no eran como para hacer grandes diferencias. En la segunda parte de la especial bajé un poco el ritmo para situar la mayor cantidad de pilotos entre el primero y mi posición, finalmente funcionó. Me coloqué en una buena posición para mañana, voy a salir de esa zona extrema en donde me encontraba y me sitúo en una posición más neutra".

Si analizamos la general, vemos cómo Barreda es segundo, a solo 12 segundos de De Soultrait (que saldrá séptimo a la etapa 5) y tendrá que abrir pista en la primera parte de la Maratón del jueves. En cambio, Kevin Benavides es cuarto, a solo 5:24 y saldrá 14º, mientras que Toby Price es 8º a 7:47 y saldrá 22º.

Así, parece que Barreda se ha quedado solo en su estrategia, pero el español está convencido de que le funcionará. Las etapas 5 y 6 elevarán el nivel dificultad de la navegación y pueden ser decisivas. Su primer Touareg espera al final del camino, ¿será este el año?