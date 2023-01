Cómo Joan Barreda forjó su carácter a raíz de sus golpes en el Dakar

Cargar el reproductor de audio

Riyadh-. Competir en la carrera más dura del mundo sobre una moto es una locura que solo unos pocos se atreven a realizar, pilotar a unas increíbles velocidades en las que en cualquier momento puedes irte al suelo, o quizá algo peor. Sin embargo, ninguno de los que participa tiene en mente eso, como Joan Barreda, quien año a año se sigue empeñando en seguir a por todas para por fin levantar el Touareg.

El piloto español es uno de los favoritos para ganar el Rally Dakar, y trabaja día a día para ello, pese a todas las caídas que han lastrado su posición en la clasificación. En el día de descanso, poco antes de tener que retirarse definitivamente por una fractura en una vértebra, se mostró abierto a hablar sobre lo que es correr en la cita de Arabia Saudí e ir a por el triunfo.

De esta manera tan particular lo definía el de Torreblanca: "Al final, el Dakar son estas semanas y dos o tres meses más trabajando para ello, pero el resto del año me gusta tener una buena calidad de vida y disfrutar de otros deportes, eso es la historia de la vida, al final he tenido tantos golpes, tantos batacazos y he salido de algunas bien profundas y hondas".

"Eso crea tu carácter y tu mentalidad, porque, al final, he salido siendo como quiero ser, hasta siendo como tu madre te critica", comentó el de Honda. "Siempre he salido para adelante, incluso cuando las cosas estaban mucho peor que estos últimos años, eso te da confianza en ti mismo y también te haces un poco tuyo cuando te dan tantos golpes por todos lados. No es fácil mantener una carrera deportiva tantos años".

En el momento en el que se le preguntó por eso que tanto ha peleado y es lo que ha forjado su personalidad, ganar el Rally Dakar, respondió: "Claro que me gustaría, y trabajo para ello, pero me tuve que resignar durante muchos años con Honda, eso sí que es verdad y fue bastante frustrante".

"Llegaba de hacer un trabajo perfecto durante muchas etapas y al final, por unas cosas u otras, nada. Me acostumbré a eso, soñarlo, sueño con cosas más del día a día, de poder disfrutar, de tener una calidad de vida, de hacer una etapa en un sitio bonito, hacer motocross, eso es lo que a mí realmente me motiva en el día a día", comentó Joan Barreda, que no sabe qué piloto podría ser el claro candidato a llevarse el trofeo de vencedor.

"No hay nadie por encima del resto", aseguró. "Hay muchos pilotos sólidos, todos los que están ahí delante ahora, quizá, sobre todo, Skyler [Howes] o Kevin [Benavides], pero todos han ido bien, puede que el más irregular haya sido Sanders, pero sigue ahí, porque estuvo un poco tocado de salud".

"Los de Honda también han hecho una buena carrera de menos a más, y va a estar apretadísimo. Estará más apretada que nunca, ya estábamos acostumbrados a que todo estuviera cada vez más ajustado cada año, con más pilotos, y este aún será más", reconoció el español.

Joan Barreda tuvo que recuperarse como pudo de una fractura en el dedo del pie izquierdo en las primeras jornadas, pero logró sobreponerse al dolor para completar la primera semana de carrera: "Es verdad que en las dunas siempre tienes que meter un cambio más arriba o abajo, y estos días he intentado no hacer tanto ese cambio".

"Lo que deseo es que me baje un poco ese dolor, es clave para mantener la mentalidad fuerte, porque, sino, es duro. Lo vas arrastrando todo el día, no es un rato, es en todo momento, y psicológicamente se te hace pesado", expresó el castellonense. "Después de la etapa vas notando cómo el dedo bombea la sangre, acaba el dedo hecho polvo".

Sin embargo, sus esfuerzos cayeron en saco roto en la etapa 9, cuando una duna cortada, y el fuerte impacto posterior, obligaron a tener que evacuarlo en helicóptero.

