Vídeo: la polémica pole de las 24h de Spa sin límites de pista

El italiano logró un 2:32.166 durante la sesión de la Superpole celebrada el viernes por la tarde para dar el primer puesto al Mercedes-AMG GT3 que comparte con Felipe Fraga y Timur Boguslavskiy. Su tiempo lo situó dos décimas por encima del mejor de los Audis WRT en segunda posición.

Pero en el vídeo que encabeza este artículo se puede comprobar cómo el italiano (aunque no fue el único) supera holgadamente los límites del circuito de Spa-Francorchamps sin mayores consecuencias. Algo muy distinto a lo que ocurrió el viernes en la F1 y a lo que debe ser el estándar en categorías de máximo nivel en el motorsport.

Los tiempos mejoraron en el transcurso de una sesión celebrada en una pista seca en la que los 20 coches más rápidos de la primera sesión de clasificación salieron de los boxes de uno en uno a intervalos de dos minutos. Tres coches siguieron a Marciello, durante una sesión en la que todos rodaron con neumáticos de mojado, pero su tiempo se mantuvo imbatible tras la bandera a cuadros.

Kelvin van der Linde fue el último en el Audi R8 LMS del WRT con el que él, Dries Vanthoor y Christopher Mies ocuparon el primer lugar en la sesión de clasificación inicial del jueves, basada en los tiempos totales. Van der Linde marcó un 2:32.386 en la primera de las dos vueltas que cada piloto está autorizado a dar y fue una décima más lento en la segunda para dejar a Marciello con la pole.

Marciello dijo: "Fue una buena oportunidad para nosotros: la vuelta libre me funcionó bastante bien, pero la pole no importa tanto. Sólo es importante clasificarse entre los cinco o 10 primeros para no tener problemas en la salida".

El tercer lugar de la parrilla fue para el Haupt Racing Team Mercedes en el que Maro Engel registró un 2:32.522. Eso lo coloca tres décimas por delante del 2:32.881 que Frederic Vervisch marcó con el Attempto Racing Audi oficial.

Christopher Haase fue quinto en el Audi Sainteloc, mientras que Thomas Preining fue el Porsche más rápido en sexto lugar siendo el mejor de los participantes de 2019 en el GPX Racing.

El AF Corse Ferrari 488 GT3 de Alessandro Pier Guidi fue el último coche en quedarse a un segundo de la marca de la pole de Marciello, en la séptima posición.

El mejor Lamborghini fue el FFF Racing Huracan GT3 Evo, en octava posición. Andrea Caldarelli terminó a poco más de una décima del siguiente mejor Lambo, el de Emil Frey #163 conducido por el español Albert Costa. Miguel Molina y sus compañeros del Ferrari #72 fueron 18º. Por su parte, Andy Soucek y sus compañeros del Bentley #9 saldrán últimos, debido a un problema en la bomba de combustible que les hizo cambiar el motor tras ser cuartos en la pre-clasificación.

Kevin Estre completó el top 10 en el KCMG Porsche en el que él, Michael Christensen y Richard Lietz intentan repetir su victoria en Spa 2019.

La cita del GTWCE en Spa comienza a las 15.30 (hora peninsular español) de este sábado 24 de octubre y podréis seguirla EN DIRECTO aquí.

Resultados de la superpole de las 24h de Spa 2020