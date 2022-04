Rossi: "Iba todo bien, pero un error estúpido me heló la sangre"

Cargar el reproductor de audio

Tras acabar la carrera, al final de su primera prueba del GT World Challenge Europe, Valentino Rossi atendió a los medios con una ligera sonrisa a pesar de que las cosas no salieron exactamente como se esperaba en Imola.

En la carrera de tres horas que inauguraba la temporada de la Endurance Cup, el Team WRT había dejado el Audi R8 LMS #46 en manos de Nico Müller, que completó los primeros 60 minutos en el puesto 14º y con un mejor tiempo personal de 1:41.248 a pesar del tráfico.

Posteriormente fue el turno del 'Doctor', que en su stint alternó algunas vueltas en 1:42 y 1:43, consiguiendo luego bajar en torno al 1:41.8.

Un toque entre el Lamborghini #63 y el McLaren #38 permitió a Rossi ganar una posición, pero luego la perdió por un error en pista que hizo que le pasara el Audi #30 de su compañero Jean-Baptiste Simmenauer.

Al final de la hora de Rossi (cuyo mejor tiempo fue de 1:41.525) un accidente obligó al Safety Car a entrar en pista y ahí se produjo un giro increíble. Aprovechando la neutralización, todos volvieron a boxes, pero el de Tavullia falló descaradamente en su parada.

Una escena casi circense, en la que el encargado de la piruleta que se había quedado detrás de la línea blanca para permitir que el Audi #30 pasara primero, luego tuvo que ir detrás del #46 para que se detuviera. Pero ya era tarde.

Eso obligó a Rossi a dar otra vuelta antes de poder entrar de nuevo en el pit lane, cediendo el asiento a Frédéric Vervisch, que a pesar de un ritmo frenético no pudo recuperar las posiciones suficientes para volver a los puntos.

Tras la carrera, Rossi pudo analizar con tranquilidad cada episodio, en especial la parada, en la que además había cometido el error de desabrocharse los cinturones de seguridad antes de tiempo, teniendo que apretárselos luego otra vez para hacer esa vuelta extra. Eso le hizo tener que visitar a los comisarios.

El multicampeón, sin embargo, sabe que todo servirá para el resto de esta aventura, como explica a los medios presentes en la carpa del WRT Team, entre los que se encontraba Motorsport.com. Lee sus declaraciones aquí debajo.

#46 Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3: Nico Müller, Frédéric Vervisch, Valentino Rossi

Pregunta: ¿Cómo has visto la carrera?

Respuesta de Rossi: "Hay muchas cosas positivas y estoy feliz por ello, pero es una verdadera lástima porque podíamos haberlo hecho bien y, en cambio, un error estúpido en los boxes nos hizo perder mucho tiempo. Pero fue bien durante la carrera. Logré hacer algunas cosas buenas, buenos tiempos y aprendí mucho, teniendo en cuenta que en carreras como estas suceden muchas cosas".

P: También hubo riesgo cuando hubo una colisión de dos coches delante de ti, ¿tuviste miedo?

R: "Después de 25 años pilotando no creo que tenga miedo, pero estas son condiciones en las que necesitas mucha atención porque aceleras y frenas todo el tiempo. Necesitas mucha concentración, el Bentley golpeó al Lamborghini y todo voló. Yo estaba cerca y me fui por el césped para no pasar por encima de los escombros con riesgo de pinchar un neumático".

P: ¿Qué pasó concretamente en la parada en boxes?

R: "Llegué a boxes y lamentablemente mi mecánico con la piruleta estaba tapado por la llegada de otro coche. Le estaba buscando, pero salió tarde; miré, miré, miré… pero no estaba. Cuando me di cuenta de que me había pasado mi garaje se me heló la sangre".

P: El mundo se te derrumbó...

R: "Sí, porque hasta ese momento lo habíamos hecho todo bien y éramos rápidos. Un buen objetivo era volver al top 10 y también podíamos hacerlo ya que después de mí le tocaba a Fred con llantas nuevas".

P: ¿Estabas demasiado relajado después de haber estado detrás del Safety Car durante un tiempo?

R: "Son momentos un poco difíciles porque cuando estás en carrera piensas en acelerar, te diviertes y estás concentrado. En esas situaciones no es fácil quedarme así, pero personalmente lo sentí normal. El error es que me he fijado en la piruleta ya que la mia es amarilla fluorescente, la busque y lamentablemente pasé sin encontrarla. Con un poco mas de experiencia las próximas veces intentaré entender cuál es mi zona de parar sin fijarme en el encargado de la piruleta porque no tenemos la certeza de que pueda estar ahí".

P: Tus compañeros estaban delante de ti, ¿no te lo habían informado desde el muro?

R: "En ese momento hubo una gran confusión, ¡un poco como cuando estás en una carretera de circunvalación! Pero no me dijeron nada por la radio; sinceramente, no sé si deberían haberlo hecho, pero ya pasó, por lo que no tiene sentido tratar de averiguar quién tuvo más o menos fallos".

P: Fuiste llamado a Dirección de Carrera por el episodio de los cinturones, ¿qué te dijeron?

R: "El problema es que no puedes quitar las manos del volante. Lo sabía y siempre he tenido cuidado, pero en ese momento ya me había desabrochado los cinturones de seguridad porque estaba listo para salir. Pasado el box tuve que ponérmelo todo con las dos manos, por suerte solo me impusieron una reprimenda".

Al final, ¿cuánto disfrutaste de esta experiencia?

R: "Mucho, hay muchos factores y situaciones diferentes, se necesita experiencia y digamos que la he adquirido. Es muy difícil hacer la clasificación por la mañana, por cierto, muy temprano. Tienes que encontrar inmediatamente el feeling con el coche y gomas nuevas, algo que aún no he podido hacer del todo. Puedo mejorar".

P: ¿Vas en buen camino?

R: "Desde el punto de vista deportivo, puedo decir que era el campeonato que estaba buscando, así que estoy feliz".

P: Tus fans eran muy numerosos en las gradas, ¿los viste durante la carrera?

"Fue genial tenerlos aquí, pero también entiendo que la situación ha cambiado debido a mi presencia. Si miramos otras carreras en Italia, no hay muchos seguidores. El ambiente era muy bueno, ¡se sentía como una carrera de MotoGP!".