Cumpleaños en el podio para Rossi: "¡Yo casi también atropello a un canguro!"

La temporada 2026 comenzó, una vez más, con un podio para Valentino Rossi, que en las 12 Horas de Bathurst consiguió un magnífico tercer puesto junto a Raffaele Marciello y Augusto Farfus.

Como ya es tradición, el 'Doctor' se desplazó al mítico circuito de Mount Panorama para afrontar la difícil primera prueba del Intercontinental GT Challenge con el BMW #46 del Team WRT, esta vez cruzando espadas con rivales mucho más numerosos y duros.

La carrera fue realmente emocionante y alocada, llena de giros inesperados que mantuvieron el resultado final en vilo hasta las últimas vueltas. Durante sus stints, el piloto de Tavullia también tuvo la oportunidad de liderar la carrera durante algunas vueltas, antes de volver a ceder la posición a un par de rivales, mientras que Marciello destacó por luchar con garra, como es habitual en él, y Farfus por su habilidad para gestionar situaciones delicadas, como los giros definitivos.

Al final, el tercer puesto es un resultado que satisface plenamente a la tripulación del M4 GT3 EVO #46 del equipo belga, y Rossi pudo celebrar así, con un trofeo, su 47º cumpleaños.

Foto de: BMW Motorsport

"Mi primer stint fue bien, más exigente de lo habitual porque este año había muchos más coches y pilotos oficiales de Porsche, McLaren, Mercedes, Ford, etc. El nivel ha subido considerablemente y, en mi opinión, teníamos más posibilidades de ganar el año pasado", declaró el piloto italiano tras la carrera.

"De todos modos, lo hemos intentado; cuando me tocó a mí, tuve que ahorrar un poco de combustible, pero conseguimos gestionar bien la situación. Aunque no hayamos ganado, estoy contento y orgulloso de haber subido al podio, precisamente porque los rivales eran más fuertes".

"Esta pista es especial, muy bonita y exigente, siempre ha estado entre las que quería probar con los GT3 desde que la descubrí en el simulador. Me siento cómodo en ella y cada año intento mejorar. El objetivo inicial era al menos subir al podio, con la idea de ganar; seguiremos intentándolo y quién sabe si algún día lo conseguiremos...", siguió.

Foto de: BMW Motorsport

La carrera se caracterizó por varios accidentes, y el más destacado fue sin duda el de la tercera vuelta, cuando Christopher Mies se encontró de repente con un canguro delante y no pudo evitarlo. El Mustang #64 de HRT quedó destrozado y, afortunadamente, el alemán salió ileso, pero Rossi también corrió el mismo riesgo durante uno de sus turnos al volante.

"Vi un canguro en la segunda hora y otro en la pista: saltó desde detrás del muro y llegó a la segunda curva justo cuando yo llegaba, prácticamente lo encontré delante de mí. Afortunadamente está vivo, pero cada año hablamos mucho de lo que podría pasar con su presencia y este año se ha producido el accidente".

"Este es un lugar especial, una pista particular, solo se utiliza cinco veces al año. Son las reglas del juego cuando se viene a Mount Panorama. Creo que es difícil resolver este problema; Mies ha tenido mucha suerte, ha tenido un grave accidente, pero está bien. Es el riesgo que se corre cuando se compite aquí".

Foto de: BMW Motorsport

Por último, Rossi también tuvo la oportunidad de abordar los otros dos temas que suelen salir a colación, a saber, un posible compromiso con los prototipos y la posibilidad de afrontar nuevos retos sobre cuatro ruedas en 2026, dado que ya no tiene el Mundial de Resistencia en su agenda.

"Si tengo la oportunidad de correr en Hypercar, estaré muy contento: lo he probado y me lo he pasado muy bien, es un coche estupendo. Pero también estoy muy contento de seguir en GT, mi objetivo es convertirme en uno de los mejores del mundo en GT3. Ya estoy muy contento con mi situación actual".

"Me gustaría probar el Nürburgring-Nordschleife, por ahora he corrido en Bathurst y en las 24 horas de Spa, que es la carrera GT3 más importante del año. Suzuka también está en mi lista, sobre todo porque al no correr en el WEC tengo más tiempo libre y me gustaría ir; es un circuito que me encanta, la última vez que estuve allí fue en 2003, hace más de 20 años [con MotoGP]. Espero poder ir en septiembre, ese es el objetivo", cerró.