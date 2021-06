Regreso complicado de Huff con CUPRA al WTCR 2021

El campeón del Mundial de Turismos 2012 sufrió sendos toques en ambas carreras en el famoso circuito alemán de 25,378 km y acabó frustrado por no haber podido mostrar su verdadero ritmo en su primera presencia en el WTCR desde 2019.

Huff había disfrutado de un buen inicio desde la 18ª posición en la parrilla en su CUPRA León Competición TCR de Zengo Motorsport. El británico se coló en los puestos de puntos al subir al 13º, antes de que dos rivales se pusieran en su camino con un fuerte contacto en el bucle de Gran Premio al comienzo de la segunda vuelta.

Esto obligó a Huff a entrar en boxes para reparar su vehículo al final de la vuelta, poniendo fin a su carrera. Tiago Monteiro se llevó la victoria, tras imponerse a Yvan Muller y Santiago Urrutia.

La carrera 2 terminó antes de empezar, ya que Huff se vio envuelto en un accidente múltiple que incluyó a Gabriele Tarquini, Norbert Michelisz y el CUPRA del español Mikel Azcona.

Rob Huff, Zengo Motorsport CUPRA

Jean-Karl Vernay se adjudicó la victoria por delante de Luca Engstler y Nestor Girolami. El mejor de los CUPRA fue Bence Boldizs, en 13ª posición, que sumó tres puntos.

Huff consideró que la conducción impaciente e innecesaria de algunos de sus rivales le había costado caro.

"Ha sido muy duro. En la primera carrera me golpeó un Honda, lo que provocó daños en el coche. El revestimiento interior del paso de rueda estaba cortando el neumático, así que tuve que entrar en boxes", dijo Huff.

"Y luego, en la carrera 2, nadie quiso dejar espacio en la curva 1 y, por desgracia, muchos coches sufrieron daños y no terminaron la carrera. Es una pena, porque cuando estás tan atrás, tienes todo el tiempo del mundo".

"Desgraciadamente, algunas personas que eran nuevas en el campeonato y demasiado impacientes causaron muchos daños en la parte trasera de la parrilla sin ninguna razón".

"Nuestros daños han sido excesivos, no teníamos velocidad punta; y además, cuando he hecho un trompo, he golpeado a mi compañero de equipo Mikel, lo que ha sido muy desafortunado. Ha sido un fin de semana muy duro para el equipo, sin duda ha servido para fortalecer el carácter".

"Ya estamos pensando en la próxima, en Estoril".

El WTCR se dirige a Portugal para su segunda cita en el icónico circuito de Estoril, del 26 al 27 de junio.

