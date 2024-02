Toprak: "No estoy satisfecho, aunque consiguiera subir al podio"

La ronda del Mundial de Superbikes disputada el pasado fin de semana en Phillip Island tuvo un sabor agridulce para Toprak Razgatlioglu, que debutó con los colores de BMW, mostrándose competitivo inmediatamente. A una vuelta confirmó su velocidad, pero en carrera surgieron los problemas. No obstante, acabó con un podio en la Superpole Race, pero también con la decepción de abandonar por avería del motor.

"Me gustó la potencia de la moto, iba rápido en la recta ¡e incluso pasé a Álvaro Bautista! Fue una buena sensación", dijo el turco al final de la Carrera 1, que terminó a milésimas del podio. Si el sábado se le escaparon las tres primeras posiciones, Toprak no desaprovechó su oportunidad el domingo, cuando logró hacerse con el tercer puesto en la carrera corta. La prueba de fuego era la Carrera 2, pero en los primeros compases el motor de su M 1000 RR empezó a echar humo, obligándole a parar antes de tiempo.

"Estoy muy decepcionado, antes de la retirada tenía la sensación de estar realmente en sintonía con la moto por primera vez. Luego tuve un problema de motor", explicó el campeón del mundo de 2021 el domingo por la tarde en Phillip Island. Así, Razgatlioglu abandonó Australia en octava posición de la general de WSBK, a 32 puntos del líder, Sam Lowes.

Mirando el fin de semana en su conjunto, Toprak no expresó una gran satisfacción. El podio en la Superpole Race no le consoló por el abandono posterior, ni por los problemas surgidos a lo largo del fin de semana: "En general no estoy muy satisfecho, aunque haya conseguido subir al podio. Estaba preparado para luchar por la victoria en la Carrera 1, conseguimos mejorar la moto y tenía otras expectativas", detalló.

Sin embargo, Phillip Island es una pista muy especial como para sacar conclusiones. Históricamente también ha sido poco propicia para las características de pilotaje del #54, pero es, por otra parte, un importante punto de partida para mejorar de cara a la próxima ronda: "Hemos aprendido durante las carreras. Con la ayuda de los datos recogidos, podemos seguir trabajando en la moto. Por otra parte, este circuito es muy diferente de los europeos. Por eso no puedo asegurar que hayamos aprendido nada nuevo".

No todo es malo para BMW según Toprak, que afirma estar cada vez más fuerte en las pistas del viejo continente: "El comienzo no ha sido malo. Las cosas han ido bien, especialmente en la Superpole. Estamos mejorando paso a paso. Me estoy concentrando en el ritmo de carrera, porque es muy importante en Barcelona, el neumático trasero está muy estresado en esta pista. Necesitamos una buena puesta a punto para las carreras largas", concluyó.