Alex Lowes puede con Bautista para cerrar el domingo con dos victorias

Dos victorias llevaba Alex Lowes en el Mundial de Superbikes hasta este domingo. El inglés de Kawasaki brilló con luz propia en Phillip Island para acumular dos triunfos más en su palmarés, el de la Carrera Superpole y el de la segunda manga larga, que le ganó en la última vuelta al vigente campeón, Álvaro Bautista. Una prueba que tuvo que ser retrasada hora y cuarto y parada con bandera roja por un duro accidente de Jonathan Rea. Además, Toprak Razgatlioglu tampoco pudo terminar por problemas técnicos en su BMW.

Recuerda lo que pasó el sábado en la Carrera 1 de WSBK: WSBK Bulega debuta en WSBK ganando en Australia; Bautista empieza con caída

Alex Lowes da la primera estocada en la Superpole Race

En la salida de la carrera al sprint, programada a 10 vueltas como es habitual y que se disputaría con sol en la pista australiana, Andrea Iannone le ganó la posición a Nicolò Bulega, al igual que en la Race 1 del sábado. Alex Lowes también pasó al italiano pasados unos metros y se colocó segundo, mientras que Toprak Razgatlioglu se colocó cuarto, delante de Andrea Locatelli y Álvaro Bautista. Alguien que salió mal fue Jonathan Rea, que bajó a la 14ª plaza.

Tras el primer paso por línea de meta, Lowes atacó a Iannone para robarle el liderato, mientras que detrás Bulega siguió perdiendo posiciones. Razgatlioglu le robó el podio y Remy Gardner le pasó para colocarse cuarto. Así, el ganador de la primera prueba larga quedó quinto, delante de Bautista.

Quien demostró estar entonado tras ello fue Razgatlioglu. El turco empezó a achuchar a Iannone y a Lowes, rodando en 1:29 bajo. Sin embargo, el transalpino logró responder tras la tercera vuelta y, empezando la cuarta, hizo valer la velocidad punta de su Ducati para rebasar a Lowes y volver a colocarse delante del pelotón. Y justo detrás, Gardner atacó a Toprak y se colocó tercero. En la recta de meta, sin embargo, el de BMW volvió a ponerse delante, pero pasadas unas curvas del quinto giro el #87 volvió a responderle, en una bonita batalla por el último cajón del podio.

Llegando ya al ecuador de la carrera, Bautista y Locatelli dieron cuenta de Bulega para subir a la quinta y sexta plaza, pero el talaverano no se quedó ahí. Razgatlioglu volvió a pasar a Gardner, y el español intentó pasar al de Yamaha, aunque éste logró resistir el envite.

Y tras ello, llegó el golpe de teatro en cabeza de carrera. Mientras lideraba, Andrea Iannone sufrió problemas en su Panigale, y comenzó a perder posiciones. Así, Lowes y Razgatlioglu tomaron la delantera a cuatro vueltas del final. Toprak intentó perseguir al británico, pero se quedó algo atrás y Gardner volvió a adelantarle. Y detrás, Locatelli plantó cara a Bautista y le superó, dejando al manchego quinto.

Posteriormente, siguió repitiéndose un patrón: Toprak se defendía en recta, pero era vulnerable en curva con la BMW. Así, quedó definitivamente rezagado y Alex Lowes consiguió marcharse hacia la victoria, que acabaría consiguiendo, dándole a Kawasaki el primer éxito de la temporada 2024. Fue además el tercer triunfo del piloto de Lincoln en la categoría reina de WSBK, siendo los anteriores en Brno 2018 (Race 2) y en Australia 2020 (Race 2)... Aunque faltaba lo mejor.

En la pelea por los dos últimos cajones del podio, Locatelli pasó a Bautista en las curvas intermedias de Phillip Island y después dejó también atrás al #54, encaminándose hacia la segunda plaza. Bautista también superó a Gardner, y de esa forma el español y el turco quedaron pegados en la última vuelta, para pelear por el bronce de la carrera.

Bautista lo intentó todo para superar a Razgatlioglu, pero el turco logró aguantar en meta por apenas 74 milésimas. Tras los dos contendientes al título de 2023, puntuaron Bulega, Gardner, Dominique Aegerter, Sam Lowes y Michael Rubén Rinaldi. Jonathan Rea finalizó décimo, quedándose a tres décimas de la zona de puntos. Xavi Vierge finalizó 12º, y Tito Rabat fue 19º.

Resultados de la Carrera Superpole de WSBK 2024 en Phillip Island

Lowes gana a Bautista en la Carrera 2 de WSBK; problemas para Toprak y Rea

La segunda carrera larga del fin de semana estaba prevista para las 6 de la mañana en horario español, pero se retrasó una hora y cuarto a causa de una rotura de motor en la carrera del ASBK, el campeonato nacional australiano de Superbikes.

A pesar de todo, se acabó dando la salida. Alex Lowes no pudo retener la pole que logró tras ganar la Superpole Race, y Andrea Locatelli y Álvaro Bautista le superaron camino de la curva 1. Sin embargo, el inglés le devolvió la pasada al español antes de terminar la primera vuelta. Tras el vigente campeón, quedaron Toprak Razgatlioglu, Michael Rubén Rinaldi y Remy Gardner. Rea quedó octavo y Bulega volvió a hacer una mala salida, décimo.

Al comenzar la segunda vuelta, Bautista volvió a pasar a Lowes y empezó a tirar para que no se escapara Locatelli en cabeza. Y mientras esto pasaba, llegó un momento clave de la carrera justo por detrás: Razgatlioglu tuvo que abandonar por una aparente rotura de motor en su BMW, cosechando así su primer cero de la temporada 2024. Esto dejó a Locatelli líder, delante de Bautista, Sam Lowes, Andrea Iannone, Rea, Rinaldi, Gardner y Alex Lowes, que perdió varios puestos tras los problemas de Toprak.

Comenzando el cuarto giro de la cabeza, Bautista no esperó más y atacó a Locatelli para colocarse en cabeza de la prueba. Pero justo después de eso, llegó el caos. Y es que el otro gran referente del campeonato, Jonathan Rea, también sufrió problemas, y serios. El seis veces campeón del mundo sufrió una caída en la curva 11, que no se vio por televisión, pero que sí fue lo suficientemente grave como para detener la carrera con bandera roja.

Tras unos instantes de incertidumbre, Dirección de Carrera confirmó que el norirlandés estaba consciente, y se vio cómo lo retiraban en camilla para posteriormente ser evacuado en ambulancia. Además, el organismo confirmó que el pitlane volvería a abrirse a las 7:35 de la mañana para España, para una carrera a 11 vueltas, y sin parada obligatoria para cambiar neumáticos. En cuanto a Rea, al término de la carrera el equipo Pata Yamaha confirmó con una foto publicada en redes sociales que el piloto estaba bien, de vuelta en el box y aparentemente sin lesiones graves.

Para esta nueva manga, se tomaría como parrilla de salida el paso por el último punto cronometrado. Esto es, con Bautista en la pole tras haber llegado a liderar, delante de Locatelli, Iannone, Sam Lowes y Alex Lowes. La última posición fue para Remy Gardner, después de haber sufrido un pinchazo en el neumático delantero.

Y así se dio la nueva salida, para una suerte de otra carrera Superpole. En este caso, Bautista logró aguantar en primera posición, por delante de Locatelli y de Rinaldi, que logró hacer unos primeros metros muy buenos. De hecho, Rinaldi no se paró ahí y adelantó a Locatelli, para tratar de ir a por su antiguo compañero de equipo.

Bautista y Rinaldi abrieron algo de hueco tras el primer paso por meta, para distanciarse de Alex Lowes, Andrea Iannone y Sam Lowes, que dejaron atrás a Locatelli. Tras ello, Bautista no quiso pecar de no apretar, un fallo que señaló tras la Race 1 del sábado. El español empezó a rodar por debajo de 1:29, aunque no conseguía despegar a Rinaldi en primera instancia. De hecho, el #21 se plantó en 1:28 en el tercer giro.

De hecho, el manchego y el italiano no fueron los únicos en rodar en esos tiempos, ya que Alex Lowes y Iannone les alcanzaron para formar un cuarteto en cabeza de carrera a 7 giros del final, y ello con Locatelli persiguiéndoles. Sin embargo, quien se quedó atrás fue Iannone, hasta ser superado por su compatriota. Esto despejó más la ecuación, con el trío de delante logrando un segundo de colchón.

Comenzando la sexta vuelta de las 11 programadas, Bautista empezó a distanciarse algo de sus dos compañeros de escapada. Quien lo vio fue Alex Lowes. El de Kawasaki atacó a Rinaldi empezando el giro siguiente y se colocó segundo, para tratar de recortar el medio segundo que le separaba del campeón de 2022 y 2023.

Y lo consiguió. De cara al penúltimo giro, el #22 empezó pegado al #1. Detrás, Locatelli alcanzó a Rinaldi y le pasó en la línea de meta, robándole a su compatriota el último cajón del podio de la Race 2.

Así, la acción se centró en la batalla entre Bautista y Lowes, con Locatelli llegando a contactar con ambos al arrancar la última vuelta. De hecho, el más decidido fue el de Yamaha, que trató de pasar a Alex Lowes. Sin embargo, el de Kawasaki le tocó al devolverle la maniobra, lo que provocó que Locatelli se fuese al suelo con un duro 'highside'.

Sin embargo, Lowes pudo mantenerse en carrera y pegado a Bautista. El de Lincoln no se lo pensó y atacó con un precioso y perfecto adelantamiento exterior al español, que no pudo ofrecer respuesta. De esta forma, el de KRT cerró su doblete de triunfos y alcanzó su cuarta victoria mundialista en categoría reina, saliendo de Phillip Island líder de la general, con 50 puntos. Bautista fue segundo, a 48 milésimas, y Danilo Petrucci tercero, tras imponerse a sus compatriotas Andrea Iannone, Nicolò Bulega y Michael Rubén Rinaldi.

En la general, Alex Lowes es el líder con 50 puntos, seguido de Bulega, con 41, de Locatelli y Iannone, con 29, de Bautista, con 27, y de Petrucci, con 24. Razgatlioglu es octavo con 18 tantos, mientras que Rea sale de Phillip Island con cero unidades en su casillero.

Resultados de la Carrera 2 de WSBK 2024 en Phillip Island