Bautista, segundo en Australia: "Era lo máximo que podía conseguir"

Después de la jornada del sábado, Álvaro Bautista apuntaba alto para la jornada del domingo. Y es que, más allá de su caída en la Race 1, el español dio muy buenas sensaciones, especialmente en la salida al pasar de noveno a segundo, proyectando que cada vez está más adaptado a la Ducati, que en este 2024 cuenta con lastre para cumplir con la nueva norma del peso mínimo.

Y el vigente bicampeón del Mundial de Superbikes no defraudó. Fue cuarto en la Superpole Race, después de quedarse a las puertas de batir a Toprak Razgatlioglu por el último cajón del podio, y fue segundo en la segunda carrera larga, después de ser vencido por Alex Lowes con un fantástico adelantamiento exterior en la última vuelta.

A pesar de escapársele la victoria en el último suspiro, el talaverano confirmó que estaba "feliz" con la segunda posición, sobre todo después de un invierno muy complicado, en el que el dolor por su lesión de 2023 le lastró hasta esta semana, en la que empezó a sentirse cómodo físicamente.

"Estoy feliz. No solo por el podio, sino porque el fin de semana ha sido difícil", empezó diciendo Bautista a la web oficial de WorldSBK. "Un poco distinto a otros, con las carreras 'flag to flag', y también en la Carrera 2 con la bandera roja que hemos tenido, que espero que Jonathan Rea se encuentre bien físicamente".

"Pero, sobre todo, estoy contento porque he ido de menos a más. He empezado a coger mejor 'feeling' con la moto, empiezo a sentirme más 'Álvaro' que antes después de un invierno muy, muy difícil, porque prácticamente mi pretemporada, el trabajo con la moto y empezar a coger sensaciones y referencias de otros años han empezado este fin de semana", siguió.

El #1 confesó que la segunda posición era el mejor resultado posible al sufrir problemas con los neumáticos, que han sufrido por el asfalto abrasivo de Phillip Island: "Creo que la segunda posición era lo máximo que podía conseguir hoy, porque fue una carrera muy complicada, también con la bandera roja. Pero gestioné muy bien la situación. Al final traté de apretar al máximo. Tuve algunos problemas con los neumáticos, en las tres últimas vueltas. Para mí fue difícil entrar en las curvas y abrir luego el gas".

Sin embargo, Bautista no se esperaba ni que fallaran de esa forma las gomas, ni cómo le acabó adelantando Alex Lowes. Le sorprendió más la forma que el hecho en sí: "No me esperaba tener esos problemas con las gomas. No sabía qué piloto estaba detrás de mí, pero esperaba que me pudieran pasar fácil. En esa curva, por el exterior... Sinceramente, no. Esperaba otro punto de adelantamiento más fácil. Pero en esa curva de derechas no era muy rápido por la goma trasera. Traté de quedarme cerca en la última curva, pero no tenía velocidad a mitad de curva. Alex hizo una muy buena carrera y luchó hasta el final".

Por último, Bautista remarcó la importancia de haber mantenido la calma, y ya piensa en la próxima cita del calendario, que será en España, en Montmeló: "Voy un poco en retraso, pero muy contento. Hemos sabido mantener la calma, no volvernos locos buscando alguna solución cuando yo sabía que la solución era esa, encontrarme bien con la moto para poder llegar al máximo".

"Todavía no estoy, ni mucho menos, a mi mejor nivel, pero estoy en el camino. Así que estoy orgulloso de cómo hemos luchado, de cómo estamos haciendo las cosas. Con calma todo llega. Debemos seguir en esta línea. Los tests que tendremos en unos días en Barcelona los usaremos para eso, para seguir cogiendo confianza con la moto y trabajar y preparar un poco la ronda de Catalunya", finalizó.