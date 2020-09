Toyota se disculpa con Ogier tras su abandono en Turquía

El seis veces campeón del mundo de rallies francés iba camino de un podio seguro en Turquía, y este podía convertirse en victoria si lograba superar a Thierry Neuville (Hyundai), que le aventajaba en 33,2 segundos tras la jornada del sábado. Pero su domingo echó por tierra todo el trabajo previo.

El francés sufrió un pinchazo en el primer tramo de la mañana, como sus rivales por la victoria Neuville y Ogier, y en el tercero tuvo que parar su Yaris WRC con humo saliendo de su capó.

El abandono le hizo salir con cero puntos de Turquía y caer al segundo puesto del Mundial 2020, a 18 puntos de su compañero Elfyn Evans.

"El primer tramo de la mañana era realmente complicado, como esperábamos. Había rocas y agujeros por todos lados, mucho polvo y no podíamos ver dónde íbamos. Tuvimos que parar a cambiar una rueda. Pero en la segunda pasada no sé qué pasó exactamente, pero empezamos a perder potencia y no pudimos ir más allá", aseguró Ogier.

"Sabemos que este rally es un poco una lotería y no tuvimos los números este fin de semana. No hubo nada que pudiéramos hacer y la única cosa que podemos hacer es mirar hacia delante. A veces, así es el deporte motor, y tenemos que aceptar que la suerte no estuvo con nosotros".

Tommi Mäkinen, jefe de Toyota Gazo Racing WRT, pidió disculpas a Ogier por el fallo del propulsor japonés y espera seguir rindiendo al máximo en Cerdeña (8-11 de octubre).

"Todo el fin de semana Sebastien tuvo mala suerte. Pudo ganar el rally. Fue rápido y estaba rindiendo muy bien. En el primer y segundo bucle tuvo un problema en la caja de cambios que le retrasó. El domingo, al final, el motor le dejó solo en el bosque y tenemos que investigarlo", comentó el finlandés.

"Lo siento mucho y estoy seguro de que volverá a estar fuerte en Cerdeña".

El ex piloto no quiso lanzar las campanas al vuelo, a pesar de que su equipo lidera ambos campeonatos antes de las dos últimas citas del Mundial de Rallies 2020.

"Tenemos que hacer nuestros rallies, porque todo está abierto. Tenemos una buena ventaja, pero Cerdeña no es el mejor lugar para salir primero. Elfyn abrirá pista y Seb será segundo. No estoy seguro a qué distancia estarán el primer día antes de que se cambie el orden de salida. De todos modos, tenemos confianza en ellos", concluyó.