Ogier desvela su "montaña rusa" de emociones en el Rally Montecarlo

El piloto francés estaba ante una gran oportunidad para poder conseguir la ansiada décima victoria en la prueba más prestigiosa del WRC, el Rally de Montecarlo. Con ya nueve triunfos en su haber, es el único desde que se estrenó la cita en las montañas francesas allá por 1911, cuando ni siquiera se había creado el campeonato mundial, pero buscaba un bonito homenaje.

Repasa cómo fue el Rally de Montecarlo 2024 del WRC: WRC WRC Montecarlo: Neuville gana la partida a Ogier; López, segundo en WRC2

Después de completar la quinta etapa, en la que ganó con una buena ventaja con respecto a sus rivales, se le vio muy emocionado, con lágrimas en sus ojos, y aseguró en ese instante, que revelaría el motivo de su tristeza una vez que acabara el rally. Y tras ser segundo, habiendo protagonizado un duro e intenso duelo contra Thierry Neuville por la victoria, lo desveló.

"Para mí ha sido una semana dura, una gran montaña rusa de emociones", explicó el ocho veces campeón del mundo en esta disciplina. "El viernes fue el más duro. Fue duro despedirme el lunes de una persona muy importante para mí, que me lanzó al automovilismo y me dio mi primer kart. Fue tan repentino y no fue el mejor momento, no hay un buen momento para eso. He pensado mucho en él".

Aunque no pudo llevarse la décima victoria en la legendaria cita que abrió la temporada 2024 del WRC, tuvo tiempo de felicitar al belga, quien sumó su segunda vez en lo más alto del podio con su Hyundai en el Rally de Montecarlo después de haberlo hecho en 2020, y se queda a solo una de nombres históricos como Carlos Sainz, Didier Auriol y Jean Trévoux.

Ahora, el galo seguirá con su año, uno en el que participará a tiempo parcial en algunas pruebas con Toyota, aunque sin perder de vista todas las posibilidades de pasarse a los circuitos, como ya hizo a lo largo de tres rondas del 2022 en el WEC con el equipo Richard Mille Racing, para después dejar su lugar a Paul Loup Chatin.

