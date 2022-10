¿Será Kalle Rovanpera el Max Verstappen del WRC?

Cargar el reproductor de audio

Esapekka Lappi, que compartió el tercer Toyota GR Yaris con Sébastien Ogier esta temporada, ha visto cómo su compatriota Kalle Rovanpera ha dominado en el WRC, con seis triunfos, y reconoce que lo intentó entrenar cuando era joven hace una década.

El nuevo campeón del mundo, el más joven de la historia al superar el récord de Colin McRae de 1995, es ya toda una estrella de los rallies gracias a su corona en Nueva Zelanda, y Lappi admitió que la mayoría de los participantes del campeonato se han sorprendido por sus actuaciones.

"No creo que sean solo los aficionados y los espectadores los que piensen que es increíble, también los pilotos opinan lo mismo", dijo el finlandés de 31 años. "Es alguien bastante normal fuera de los rallies, es difícil entender por qué es tan bueno".

"Al menos, lo que he visto es que está muy relajado todo el tiempo, no le importa, se sube al coche y se limita a conducir concentrado al 100%", continuó el de Toyota. "Lo que tienen en común Kalle [Rovanpera] y el Sr. [Sébastien] Loeb, es que pilotan todo el tiempo en algún coche, y eso no es nada malo".

Cuando se le preguntó sobre la gesta de convertirse en el campeón del mundo más joven de la historia con 22 años, Lappi cree que es el hito que el WRC necesitaba, además de expresar que la categoría debía tener a la figura de un nuevo héroe similar a Max Verstappen en la Fórmula 1.

"Es un momento para el deporte, pero al final creo que es realmente bueno porque lo necesitaba [el WRC]", aseguró. "Necesita héroes como Max Verstappen, y eso es lo que va a suceder con suerte. Eso no es una gran sorpresa, hace unos años que sabía que iba a pasar tarde o temprano, en que se convertiría en campeón".

"Hace tiempo, unos diez años, cuando pilotaba un S2000 Fiesta con tracción a las cuatro ruedas, fui a enseñarle, pero el problema es que no pude, y desde entonces le digo a mi mujer que estamos jodidos para el futuro, no me equivoqué", comentó entre risas Lappi.

El éxito de Rovanpera no pasó desapercibido por sus compañeros del campeonato, ya que el ocho veces campeón, Sébastien Ogier, lo calificó como "increíble" tras la exhibición en Nueva Zelanda: "Me siento feliz [por entregar el título]. Estaba previsto que lo tuviera que hacer en algún momento, ya que no estaba corriendo a tiempo completo este año".

"Pero estar allí y ser testigo de ello es genial, es bonito ver a esos jóvenes haciendo actuaciones increíbles y demostrando que merecen ese mundial", dijo el francés. "No creo que necesite ningún consejo [para el futuro]. En primer lugar, está demasiado avanzado, cuando yo tenía 22 años ni estaba sentado en un coche de rallies".

"Mientras mantenga los pies en el suelo y no piense que todo es fácil, que siga trabajando y tenga un buen equipo a su alrededor, el futuro parece muy brillante", continuó Ogier.

Los pilotos de Hyundai, Thierry Neuville, cinco veces subcampeón del WRC, y el debutante de 21 años, Oliver Solberg, también reconocieron la gesta del finlandés.

"Muchas felicidades a Kalle Rovanpera y Jonne Halttunen. Una temporada muy fuerte, se lo merecen", escribió el belga en su cuenta de Twitter, mientras que Solberg dijo: "Enhorabuena al nuevo campeón del WRC, Kalle Rovanpera, es más joven de la historia, y es merecido, tanto tú como Jonne Halttunen habéis estado increíbles, ¡una auténtica inspiración!".

"Somos amigos desde hace años, y me alegro mucho por ti, es hora de celebrarlo", sentenció el noruego.

