Pirelli explica su decisión de abandonar el WRC

El Mundial de Rallies tendrá un nuevo suministrador de neumáticos a partir de la temporada 2025, después de que Pirelli anunciara el pasado viernes que había decidido no presentar una oferta a la licitación de compuestos lanzada por la FIA para el periodo comprendido entre 2025 y 2027.

La marca italiana ganó la licitación anterior, suministrando neumáticos a todas las categorías del WRC entre 2021 y 2024, regresando al máximo nivel de los rallies por primera vez desde 2010. Motorsport.com entiende que Michelin, MRF y Hankook están en la carrera para sustituirles y conseguir el contrato de neumáticos a partir de 2025.

Además de sus compromisos con el WRC, Pirelli ha suministrado neumáticos a la Fórmula 1 desde 2011 y se espera que mantenga esa unión después de que la Federación Internacional de Automovilismo anunciara una licitación de neumáticos el pasado mes de abril.

Cuando Motorsport.com le pidió que explicara su decisión de no continuar en el WRC, el jefe de Pirelli, Mario Isola, reveló que el ahorro de costes no formaba parte de la decisión. También reiteró que la empresa seguirá desarrollando productos para los rallies.

"No, [el ahorro de costes] no fue realmente [parte de la decisión] porque tenemos un equipo dedicado al WRC, y creemos que en este periodo hemos conseguido lo que queríamos en términos de formar parte del deporte en la máxima categoría", dijo Isola. "Seguiremos poniendo nuestros recursos en el ERC y en los campeonatos nacionales, y el equipo que se ocupa del WRC y de los rallies en general no es el mismo que tenemos para la Fórmula 1".

"Seguiremos desarrollando productos para los rallies porque eso es realmente relevante para nuestra transferencia de tecnología sobre nieve, hielo y grava, así que queremos participar en los rallies. Estamos ampliando nuestra actividad en las pruebas históricas y en otros campeonatos. Obviamente, no podemos estar en todas partes y tenemos que tomar decisiones", siguió.

"Creo que este periodo ha sido bueno para volver al WRC después de una época bastante larga, ya que la última vez que estuvimos suministrando a coches del Mundial fue en 2010. Después de 10 años fue un buen ejercicio volver por este periodo para mostrar nuestra marca al más alto nivel del WRC, y ahora queremos concentrarnos en otros caminos".

Presionado sobre si hay un tiempo determinado para participar en un campeonato de automovilismo, el italiano también respondió: "Cada campeonato es diferente. En la Fórmula 1, creo que se necesita mucho tiempo para generar esta asociación entre la marca y el campeonato, probablemente porque también los espectadores son diferentes".

"En los rallies hay un nicho de espectadores muy apasionados. En cuatro años puedes decirles lo que quieras, básicamente. En la F1 es un público diferente y meter en la mente de la gente que eres proveedor, que estás ahí y que desarrollas la tecnología punta, lleva mucho más tiempo", finalizó.