El podio de Albert Costa en Spa, "un pequeño sueño" y una reivindicación

El español Albert Costa y sus compañeros Fabio Scherer y Jakub Smiechowski completaron el podio de la clase LMP2 con el equipo Inter Europol Competition en las 6 Horas de Spa 2023 del WEC el pasado fin de semana. El primer gran resultado del curso fue una montaña rusa de emociones y se cerró con una fría y dulce 'venganza' del catalán que este martes 2 de mayo cumple 33 años.

Tras la carrera, Costa atendió a Motorsport.com para explicar cómo vivió la carrera. Una prueba en la que, en determinados momentos, su equipo parecía sumido en una estrategia extraña.

"En un momento, cuando salí en mi primer stin, pregunté por qué posición estábamos luchando, y mi ingeniero me dijo 'somos p-último' (posición: último). Y ahí mi motivación pasó a ser la de 'sabes qué, voy a pilotar y simplemente disfrutar, voy a pilotar y tal vez tengamos suerte, la carrera es larga, tal vez podamos estar ahí'. Estaba apretando y apretando, me dijeron 'eres el más rápido en la pista, hiciste la vuelta rápida de la carrera, estás en un promedio mucho más rápido que todos los demás' en el primer stint", describió.

"Yo estaba como 'está bien, suena bien, estoy bastante feliz, el coche está funcionando muy bien, sigamos así chicos, que tengamos suerte'. Entonces me dijeron 'necesitas ahorrar combustible, estamos haciendo una estrategia muy extraña, pero lo intentaremos'. Y luego, de repente, cambiamos toda la estrategia y pusimos todo el combustible y tenía que ahorrar combustible en las dos primeras vueltas, pero luego me dijeron 'Albert, es hora de apretar'. Dije, 'bien, ¿dónde estamos?' y me dijeron 'Somos P6 y si pasas a los siguientes dos coches serás P4, y si mantienes esta velocidad podemos luchar por el podio".

"¡Y luego activé el modo asesino! Solo estaba concentrado, boom, boom. Cero errores. Adelantamiento bastante agresivos diría yo, pero siempre limpios. Y sí, primer podio en el WEC, estoy muy feliz. Primer podio también para el equipo, así que no puedo pedir más. También fui muy rápido en general, estoy muy feliz. Es un pequeño sueño. El gran sueño será ganar, hacer lo mismo en Le Mans. Pero este un pequeño sueño hecho realidad. Creo que tenemos que mantener este estado de ánimo de trabajo. Estoy muy agradecido con mi equipo, mis compañeros hicieron un trabajo fantástico y ahora estoy deseando más".

Cuando se le preguntó por qué en su primer stint estaba tan atrás antes de su remontada, dijo: "Tuvimos un pinchazo en algún momento con Fabio al volante. No tuvimos mucha suerte, pero remontamos. El coche estaba funcionando muy bien, disfruto en esta pista con este coche, ya el jueves en el primer día de entrenamientos le dije a mi ingeniero, 'amigo, en la carrera voy a ir a matar, lo sé".

El podio finalmente llegó en las últimas vueltas cuando tiró de maestría y se marcó el adelantamiento ganador con suma inteligencia. Finalmente, tras mucha preión, logró pasar al Prema ORECA de Andrea Caldarelli, al que forzó a cometer un error en la parada de autobús.

"Vi que sufría con sus neumáticos, yo tenía neumáticos nuevos y me dije 'voy a jugar un poco con él para que cometa el error'. Y sí, bloqueó neumáticos, yo estaba como 'aha, ahora eres mío' y luego me tiro al interior, dejo algo de espacio por si acaso, le vi cortar la chicane y digo 'hmm'. Me dejó pasar, estaba intentando contraatacarme en Les Combes, estábamos muy cerca porque tocábamos bastante el limitador, ellos no. Y al final, nada. Sabía que mis neumáticos eran mejores, así que traté de frenar con seguridad, pero no cometí el error de bloquear los neumáticos y destruirlos. Sabía que lo pasaría porque mis neumáticos eran mejores. Solo esperé, fui paciente y lo logré".

Pero no era un adelantamiento más: "Es gracioso porque Lamborghini no me ascedió para estar en el Hypercar, luché con ellos para estar en ese lugar y hoy les mostré que puedo estar ahí".

Precisamente Calderelli fue uno de los pilotos elegidos por Lamborghini para un programa de LMDh en el que no quisieron a Albert Costa. "Diría que adelantarle a él fue casi el doble de emoción", admite Costa. "Porque cuando me senté con Giorgio Sanna me dijo 'Albert, no te promocionaremos, no te queremos en un Hypercar', les dije 'está bien'. Y luego le pregunté por qué, pero no me dio una respuesta. Y ahora mostré mi velocidad y mostré lo que puedo hacer. No me devolverán la llamada, pero le mostré a muchas personas lo que puedo hacer con este coche".

El pasado invierno, muchos no entendieron que Costa decidiera dejar un programa como piloto oficial de Lamborghini para pasar a un programa privado en LMP2.

"Esto es muy emotivo, estoy muy emocionado y estoy disfrutando mucho este podio porque luché mucho estos años para estar donde estoy. Me arriesgué mucho para dejar Lambo, un contrato oficial, para estar en un equipo privado, también en GT. Pero fue una inversión para mi carrera porque sabía de mis posibilidades en el coche correcto. Mucha gente no creía y yo decía 'sé lo que hago, ya verás".

"Después creo que las tres primeras carreras han sido realmente buenas para mí personalmente, el resultado fue 4º, creo que 10º en la segunda carrera... pero la velocidad estaba ahí y finalmente alcanzamos un podio. Estoy realmente feliz. Y hay más por venir. Lucharé mucho por estar donde quiero estar".

La siguiente parada, las 24 Horas de Le Mans el próximo 10 y 11 de junio. ¿Llegará ahí el 'gran sueño' de Albert Costa? Así sean.

Con información adicional de James Newbold