Crónica de clasificación

WEC Barcelona

Pole sorpresa de Genesis para las 6 Horas de Barcelona por delante del líder

Genesis logró la pole position para las 6 Horas de Barcelona del WEC 2026 de este domingo con el #17 gracias a Mathys Jaubert.

Jose Carlos de Celis

Editado: 17 oct 2026, 14:40

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

#17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001: Andre Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert

Foto de: JEP

Barcelona.- Mathys Jaubert hizo la pole position para las 6 Horas de Barcelona del WEC 2026 de este domingo (de 12:00h a 18:00h), tras una sesión de clasificación que comenzó con un retraso de 15 minutos por arreglos de un desperfecto en la última curva. El francés colocó primero para la salida de mañana al Genesis Magma Racing #17 que comparte con André Lotterer y Pipo Derani.

Fue una sesión en seco, sin que llegara la esperada lluvia que de hecho hizo sonar las alarmas literalmente en la sala de prensa cuando llegó la alerta meteorológica para susto de los periodistas extranjeros que estaban en el Circuit de Barcelona-Catalunya

Batieron a los líderes del campeonato, el Toyota #8 que a manos de Ryo Hirakawa se quedó a 0.170s, mientras Mathieu Jaminet completaba el gran sábado de Genesis poniendo al #19 que comparte con Dani Juncadella tercero. En cuanto a los otros españoles, el Ferrari #50 de Miguel Molina partirá octavo después de que Antonio Fuoco no lograra una mejor marca, y el Aston Martin #009 de Alex Riberas, que llevó Sorensen, saldrá undécimo tras estar a las puertas de la Hyperpole.

En la primera fase de 12 minutos, comenzó liderando el Ferrari #50, antes de ser superado por sus rivales, con el Genesis #19 de Mathieu Jaminet colocándose al frente delante del Toyota #8 y del otro Genesis. Los Cadillac eran los siguientes en el orden, pero la última vuelta aún podía dar un vuelco. Finalmente no hubo cambios, y junto a los Genesis, los Cadillac y el Toyota mencionados, se clasificaron a la Hyperpole el Ferrari 50 con Antonio Fuoco, sexto; el Toyota #7 con Nyck de Vries, séptimo; el Alpine #35 de Charles Milesi, octavo; y el Ferrari privado de AF Corse que llevaba Robert Kubica.

Los dos Aston Martin, con el angelical sonido de su V12 haciendo las delicias de los aficionados, se quedaron a las puertas de pasar a la Hyperpole, 11º y 12º, mientras que se confirmaron los temores de Peugeot, 15º y 17º, en un fin de semana donde sabían que su coche sufriría.

En la Hyperpole, Will Stevens fue el más rápido con el Cadillac #12 en la primera vuelta, superando al AF Corse de Kubica. En el segundo intento, el Genesis #17 de Mathys Jaubert se hacía con la primera plaza, y el Toyota #8 subía a la segunda. A partir de ahí, nada cambió, y Genesis se hizo con un primer y tercer puesto que escoltará por delante y por detrás al Toyota que este domingo podría coronarse campeón.

Resultados de la clasificación de las 6 Horas de Barcelona del WEC 2026

Hyperpole

Todas las estadísticas

Cla Equipo # Pilotos Coche Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1

Genesis Magma Racing HYPERCAR

17 A. Lotterer P. Derani

M. Jaubert

Genesis GMR-001 0

1'30.166

185.937 2

Toyota Racing HYPERCAR

8 S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 0

+0.170

1'30.336

0.170 185.587 3

Genesis Magma Racing HYPERCAR

19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 0

+0.324

1'30.490

0.154 185.271 4

Alpine Endurance Team HYPERCAR

35 C. Milesi F. Habsburg Alpine A424 0

+0.556

1'30.722

0.232 184.797 5

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 0

+0.618

1'30.784

0.062 184.671 6

AF Corse HYPERCAR

83 Y. Yifei R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 0

+0.638

1'30.804

0.020 184.630 7

Alpine Endurance Team HYPERCAR

36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 0

+0.648

1'30.814

0.010 184.610 8

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 0

+0.670

1'30.836

0.022 184.565 9

Toyota Racing HYPERCAR

7 M. Conway K. Kobayashi N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 0

+0.787

1'30.953

0.117 184.328 10

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 0

+0.899

1'31.065

0.112 184.101 Ver resultados

Clasificación de LMGT3 en Barcelona

Para que seis pilotos que hacen doblete este fin de semana pudieran tener tiempo de volar a Portugal para la carrera de Portimao del WTCE, esta vez tanto la FP3 como la clasificación de LMGT3 se separó de la Hypercar, y fue por la mañana.

Thomas Fleming se hizo con la Hyperpole bajo el sol de Montmeló, liderando la sesión decisiva reservada a los pilotos con licencia Silver. El piloto del Garage 59 logró superar a todos al volante del McLaren #10 con un tiempo de 1:40.933.

El británico, que luego voló a Portimão para participar en las 3 horas del GT World Challenge Europe-Endurance Cup, superó por 0.122 a Riccardo Pera, quien en los últimos compases logró situarse momentáneamente en cabeza, aunque acabó en primera fila con el Porsche-Manthey #92. Todos los demás quedaron muy lejos

Clasificación LMGT3

Todas las estadísticas

Cla Equipo # Pilotos Coche Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1

Garage 59 LMGT3

10

A. Au

T. Fleming

M. Kirchhofer McLaren 720S GT3 Evo 5

1'40.933

166.102 2

The Bend Manthey LMGT3

92 Y. Shahin R. Pera R. Lietz Porsche 911 GT3 R 6

+0.122

1'41.055

0.122 165.901 3

Vista AF Corse LMGT3

21 F. Heriau S. Mann A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 6

+0.465

1'41.398

0.343 165.340 Ver resultados

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior El Circuit de Barcelona, un plan B perfecto para un WEC que no se cierra al futuro

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Jose Carlos de Celis





Vídeo: en DIRECTO la carrera de Verstappen y Rossi en el GTWC en Portima



GTWE



GTWE



Portimão



7 min



Vídeo: en DIRECTO la carrera de Verstappen y Rossi en el GTWC en Portima





El Circuit de Barcelona, un plan B perfecto para un WEC que no se cierra al futuro



WEC



WEC



Barcelona



4 h



El Circuit de Barcelona, un plan B perfecto para un WEC que no se cierra al futuro





Las características del 9X8 que hacen a Peugeot mirar al cielo en Barcelona



WEC



WEC



Barcelona



6 h



Las características del 9X8 que hacen a Peugeot mirar al cielo en Barcelona

Últimas noticias





Vídeo: en DIRECTO la carrera de Verstappen y Rossi en el GTWC en Portima



GTWE



GTWE GTWE



Portimão



7 min



Vídeo: en DIRECTO la carrera de Verstappen y Rossi en el GTWC en Portima





Pole sorpresa de Genesis para las 6 Horas de Barcelona por delante del líder



WEC



WEC WEC



Barcelona



15 min



Pole sorpresa de Genesis para las 6 Horas de Barcelona por delante del líder





WSBK en Jerez - Resultados y resumen - Bulega gana la Race 1; Lecuona, podio, y Bautista remonta



WSBK



WSBK WSBK 41 min



WSBK en Jerez - Resultados y resumen - Bulega gana la Race 1; Lecuona, podio, y Bautista remonta





Gabriele Mini vuelve a pilotar el F1 de Alpine en un test en Paul Ricard



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 1 h



Gabriele Mini vuelve a pilotar el F1 de Alpine en un test en Paul Ricard

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse