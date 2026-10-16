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Lista de pilotos y equipos de las 6 Horas de Barcelona del WEC

Echa un vistazo a la lista completa de participantes para las 6 Horas del WEC de Barcelona 2026 de este fin de semana.

Jose Carlos de Celis Rachit Thukral

Publicado: 16 oct 2026, 14:39

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Pitlane de Barcelona

Las 6 Horas de Barcelona acogen este fin de semana la penúltima prueba del Campeonato del Mundo de Resistencia, en la primera visita del WEC a este Circuit de Barcelona-Catalunya.

Apunta:

Barcelona se incorporó al calendario a última hora, cuando el conflicto en Oriente Medio impedía que la carrera de 1.812 km de Qatar —ya aplazada respecto a su fecha original de marzo— se celebrara según lo previsto. 

Dado que la prueba decisiva para el título en Bahrein también se ha cancelado en favor de una carrera en Monza, la temporada concluirá en la cuna del automovilismo, en Europa.

Obviamente destacamos a los tres pilotos españoles que disputan las 6 Horas de Barcelona del WEC, los tres en la categoría más alta, Hypercar: Miguel Molina con el Ferrari #50 (que comparte con  Antonio Fuoco y Nicklas Nielsen); Dani Juncadella, en el Genesis GMR-001-Hypercar #19 de Genesis Magna (junto a Mathieu Jaminet y Paul-Loup Chatin) y Alex Riberas con el Aston Martin Valkyrie #009 (compartido con Marco Sørensen).

6 Horas de Barcelona del WEC: Lista completa de participantes

Categoría

N.º

Equipo

Coche

Pilotos

Hypercar

007

Equipo Aston Martin THOR

Aston Martin Valkyrie

Harry Tincknell

Tom Gamble

Hypercar

009

Equipo Aston Martin THOR

Aston Martin Valkyrie

Alex Riberas

Marco Sørensen

Hypercar

7

Toyota Racing

Toyota TR010 Hybrid

Mike Conway

Kamui Kobayashi

Nyck de Vries

Hypercar

8

Toyota Racing

Toyota TR010 Hybrid

Sébastien Buemi

Brendon Hartley

Ryō Hirakawa

Hypercar

12

Cadillac Hertz Team JOTA

Cadillac V-Series.R

Will Stevens

Norman Nato

Alex Lynn

Hypercar

15

BMW M Team WRT

BMW M Hybrid V8

Kevin Magnussen

Raffaele Marciello

Dries Vanthoor

Hypercar

17

Genesis Magma Racing

Genesis GMR-001-Hypercar

André Lotterer

Pipo Derani

Mathys Jaubert

Hypercar

19

Genesis Magma Racing

Genesis GMR-001-Hypercar

Mathieu Jaminet

Paul-Loup Chatin

Dani Juncadella

Hypercar

20

BMW M Team WRT

BMW M Hybrid V8

Robin Frijns

René Rast

Sheldon van der Linde

Hypercar

35

Alpine Endurance Team

Alpine A424

Charles Milesi

Ferdinand Habsburg

Hypercar

36

Equipo Alpine Endurance

Alpine A424

Jules Gounon

Víctor Martins

Hypercar

38

Cadillac Hertz Team JOTA

Cadillac V-Series.R

Earl Bamber

Sébastien Bourdais

Jack Aitken

Hypercar

50

Ferrari AF Corse

Ferrari 499P

Antonio Fuoco

Miguel Molina

Nicklas Nielsen

Hypercar

51

Ferrari AF Corse

Ferrari 499P

Alessandro Pier Guidi,

James Calado

Antonio Giovinazzi

Hypercar

83

AF Corse

Ferrari 499P

Yifei Ye

Robert Kubica

Philip Hanson

Hypercar

93

Peugeot TotalEnergies

Peugeot 9X8

Paul di Resta

Nick Cassidy

Alex Quinn

Hypercar

94

Peugeot TotalEnergies

Peugeot 9X8

Loïc Duval

Malthe Jakobsen

Théo Pourchaire

LMGT3

10

Garage 59

McLaren 720S LMGT3 Evo

Antares Au

Thomas Fleming

Marvin Kirchhöfer

LMGT3

21

Vista AF Corse

Ferrari 296 LMGT3 Evo

François Hériau

Simon Mann

Alessio Rovera

LMGT3

23

Heart of Racing Team

Aston Martin Vantage AMR LMGT3

Gray Newell

Eduardo Barrichello

Jonny Adam

LMGT3

27

Heart of Racing Team

Aston Martin Vantage AMR LMGT3

Ian James

Zacharie Robichon

Mattia Drudi

LMGT3

32

Equipo WRT

BMW M4 LMGT3 Evo

Darren Leung

Sean Gelael

Augusto Farfus

LMGT3

33

TF Sport

Corvette Z06 LMGT3.R

Ben Keating

Jonny Edgar

Nicky Catsburg

LMGT3

34

Racing Team Turkey by TF

Corvette Z06 LMGT3.R

Peter Dempsey

Salih Yoluç

Charlie Eastwood

LMGT3

54

Vista AF Corse

Ferrari 296 LMGT3 Evo

Thomas Flohr

Francesco Castellacci,

Davide Rigon

LMGT3

58

Garaje 59

McLaren 720S LMGT3 Evo

Alexander West

Finn Gehrsitz

Benjamin Goethe

LMGT3

61

Iron Lynx

Mercedes-AMG LMGT3

Martin Berry

Rui Andrade

Maxime Martin

LMGT3

69

Equipo WRT

BMW M4 LMGT3 Evo

Anthony McIntosh

Parker Thompson

Daniel Harper

LMGT3

77

Proton Competition

Ford Mustang LMGT3

Eric Powell

 Ben Tuck

Sebastian Priaulx

LMGT3

78

Equipo Akkodis ASP

Lexus RC F LMGT3

Tom Van Rompuy

Hadrien David

Esteban Masson

LMGT3

79

Iron Lynx

Mercedes-AMG LMGT3

Johannes Zelger

 Matteo Cressoni 

Lin Hodenius

LMGT3

87

Equipo Akkodis ASP

Lexus RC F LMGT3

Petru Umbrărescu

Clemens Schmid

José María López

LMGT3

88

Proton Competition

Ford Mustang LMGT3

Stefano Gattuso

 Giammarco Levorato

Logan Sargeant

LMGT3

91

Manthey DK Engineering

Porsche 911 GT3 R LMGT3

James Cottingham

Timur Boguslavskiy,

Ayhancan Güven

LMGT3

92

The Bend Manthey

Porsche 911 GT3 R LMGT3

Yasser Shahin

Riccardo Pera

Richard Lietz

Los cambios en la lista de inscritos para esta séptima prueba de la temporada son mínimos.

Alpine vuelve a alinear a dos pilotos en Barcelona tras aplicar esa estrategia por primera vez en Fuji. Esto significa que tanto Antonio Félix da Costa como Fred Makowiecki seguirán sin competir este fin de semana. Dado que la última prueba de la temporada es ahora una carrera de seis horas en Monza, en lugar de la agotadora prueba de ocho horas en Oriente Medio que requería tres pilotos por coche, es posible que las temporadas de da Costa y Makowiecki ya hayan llegado a su fin.

Por su parte, Alex Lynn comenzará por fin su temporada 2026, tras haber sido incorporado al Cadillac V-Series.R #12 después de perderse las seis primeras rondas debido a una lesión en el cuello. Aunque no pudo probar un hypercar durante su baja por lesión, sí que disputó recientemente una carrera de la European Le Mans Series en Portimão para prepararse para su regreso.

Por último, Peugeot anunció que el piloto reserva Alex Quinn sustituirá a Stoffel Vandoorne, quien abandonó la escudería tras la prueba de Fuji para prepararse para su esperado regreso a la Fórmula E con Jaguar. Quinn ya ha firmado un contrato con Peugeot para ocupar un asiento como titular en 2027.

La parrilla de la categoría LMGT3, compuesta por 18 coches y 54 pilotos, sigue siendo idéntica a la de la carrera del mes pasado en Japón.

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- El equipo de Motorsport.com

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