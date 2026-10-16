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Lista de pilotos y equipos de las 6 Horas de Barcelona del WEC
Echa un vistazo a la lista completa de participantes para las 6 Horas del WEC de Barcelona 2026 de este fin de semana.
Jose Carlos de Celis Rachit Thukral
Publicado: 16 oct 2026, 14:39
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Las 6 Horas de Barcelona acogen este fin de semana la penúltima prueba del Campeonato del Mundo de Resistencia, en la primera visita del WEC a este Circuit de Barcelona-Catalunya.
Apunta:
Barcelona se incorporó al calendario a última hora, cuando el conflicto en Oriente Medio impedía que la carrera de 1.812 km de Qatar —ya aplazada respecto a su fecha original de marzo— se celebrara según lo previsto.
Dado que la prueba decisiva para el título en Bahrein también se ha cancelado en favor de una carrera en Monza, la temporada concluirá en la cuna del automovilismo, en Europa.
Obviamente destacamos a los tres pilotos españoles que disputan las 6 Horas de Barcelona del WEC, los tres en la categoría más alta, Hypercar: Miguel Molina con el Ferrari #50 (que comparte con Antonio Fuoco y Nicklas Nielsen); Dani Juncadella, en el Genesis GMR-001-Hypercar #19 de Genesis Magna (junto a Mathieu Jaminet y Paul-Loup Chatin) y Alex Riberas con el Aston Martin Valkyrie #009 (compartido con Marco Sørensen).
6 Horas de Barcelona del WEC: Lista completa de participantes
Categoría
N.º
Equipo
Coche
Pilotos
Hypercar
007
Equipo Aston Martin THOR
Aston Martin Valkyrie
Harry Tincknell
Tom Gamble
Hypercar
009
Equipo Aston Martin THOR
Aston Martin Valkyrie
Alex Riberas
Marco Sørensen
Hypercar
7
Toyota Racing
Toyota TR010 Hybrid
Mike Conway
Kamui Kobayashi
Nyck de Vries
Hypercar
8
Toyota Racing
Toyota TR010 Hybrid
Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryō Hirakawa
Hypercar
12
Cadillac Hertz Team JOTA
Cadillac V-Series.R
Will Stevens
Norman Nato
Alex Lynn
Hypercar
15
BMW M Team WRT
BMW M Hybrid V8
Kevin Magnussen
Raffaele Marciello
Dries Vanthoor
Hypercar
17
Genesis Magma Racing
Genesis GMR-001-Hypercar
André Lotterer
Pipo Derani
Mathys Jaubert
Hypercar
19
Genesis Magma Racing
Genesis GMR-001-Hypercar
Mathieu Jaminet
Paul-Loup Chatin
Dani Juncadella
Hypercar
20
BMW M Team WRT
BMW M Hybrid V8
Robin Frijns
René Rast
Sheldon van der Linde
Hypercar
35
Alpine Endurance Team
Alpine A424
Charles Milesi
Ferdinand Habsburg
Hypercar
36
Equipo Alpine Endurance
Alpine A424
Jules Gounon
Víctor Martins
Hypercar
38
Cadillac Hertz Team JOTA
Cadillac V-Series.R
Earl Bamber
Sébastien Bourdais
Jack Aitken
Hypercar
50
Ferrari AF Corse
Ferrari 499P
Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
Hypercar
51
Ferrari AF Corse
Ferrari 499P
Alessandro Pier Guidi,
James Calado
Antonio Giovinazzi
Hypercar
83
AF Corse
Ferrari 499P
Yifei Ye
Robert Kubica
Philip Hanson
Hypercar
93
Peugeot TotalEnergies
Peugeot 9X8
Paul di Resta
Nick Cassidy
Alex Quinn
Hypercar
94
Peugeot TotalEnergies
Peugeot 9X8
Loïc Duval
Malthe Jakobsen
Théo Pourchaire
LMGT3
10
Garage 59
McLaren 720S LMGT3 Evo
Antares Au
Thomas Fleming
Marvin Kirchhöfer
LMGT3
21
Vista AF Corse
Ferrari 296 LMGT3 Evo
François Hériau
Simon Mann
Alessio Rovera
LMGT3
23
Heart of Racing Team
Aston Martin Vantage AMR LMGT3
Gray Newell
Eduardo Barrichello
Jonny Adam
LMGT3
27
Heart of Racing Team
Aston Martin Vantage AMR LMGT3
Ian James
Zacharie Robichon
Mattia Drudi
LMGT3
32
Equipo WRT
BMW M4 LMGT3 Evo
Darren Leung
Sean Gelael
Augusto Farfus
LMGT3
33
TF Sport
Corvette Z06 LMGT3.R
Ben Keating
Jonny Edgar
Nicky Catsburg
LMGT3
34
Racing Team Turkey by TF
Corvette Z06 LMGT3.R
Peter Dempsey
Salih Yoluç
Charlie Eastwood
LMGT3
54
Vista AF Corse
Ferrari 296 LMGT3 Evo
Thomas Flohr
Francesco Castellacci,
Davide Rigon
LMGT3
58
Garaje 59
McLaren 720S LMGT3 Evo
Alexander West
Finn Gehrsitz
Benjamin Goethe
LMGT3
61
Iron Lynx
Mercedes-AMG LMGT3
Martin Berry
Rui Andrade
Maxime Martin
LMGT3
69
Equipo WRT
BMW M4 LMGT3 Evo
Anthony McIntosh
Parker Thompson
Daniel Harper
LMGT3
77
Proton Competition
Ford Mustang LMGT3
Eric Powell
Ben Tuck
Sebastian Priaulx
LMGT3
78
Equipo Akkodis ASP
Lexus RC F LMGT3
Tom Van Rompuy
Hadrien David
Esteban Masson
LMGT3
79
Iron Lynx
Mercedes-AMG LMGT3
Johannes Zelger
Matteo Cressoni
Lin Hodenius
LMGT3
87
Equipo Akkodis ASP
Lexus RC F LMGT3
Petru Umbrărescu
Clemens Schmid
José María López
LMGT3
88
Proton Competition
Ford Mustang LMGT3
Stefano Gattuso
Giammarco Levorato
Logan Sargeant
LMGT3
91
Manthey DK Engineering
Porsche 911 GT3 R LMGT3
James Cottingham
Timur Boguslavskiy,
Ayhancan Güven
LMGT3
92
The Bend Manthey
Porsche 911 GT3 R LMGT3
Yasser Shahin
Riccardo Pera
Richard Lietz
Los cambios en la lista de inscritos para esta séptima prueba de la temporada son mínimos.
Alpine vuelve a alinear a dos pilotos en Barcelona tras aplicar esa estrategia por primera vez en Fuji. Esto significa que tanto Antonio Félix da Costa como Fred Makowiecki seguirán sin competir este fin de semana. Dado que la última prueba de la temporada es ahora una carrera de seis horas en Monza, en lugar de la agotadora prueba de ocho horas en Oriente Medio que requería tres pilotos por coche, es posible que las temporadas de da Costa y Makowiecki ya hayan llegado a su fin.
Por su parte, Alex Lynn comenzará por fin su temporada 2026, tras haber sido incorporado al Cadillac V-Series.R #12 después de perderse las seis primeras rondas debido a una lesión en el cuello. Aunque no pudo probar un hypercar durante su baja por lesión, sí que disputó recientemente una carrera de la European Le Mans Series en Portimão para prepararse para su regreso.
Por último, Peugeot anunció que el piloto reserva Alex Quinn sustituirá a Stoffel Vandoorne, quien abandonó la escudería tras la prueba de Fuji para prepararse para su esperado regreso a la Fórmula E con Jaguar. Quinn ya ha firmado un contrato con Peugeot para ocupar un asiento como titular en 2027.
La parrilla de la categoría LMGT3, compuesta por 18 coches y 54 pilotos, sigue siendo idéntica a la de la carrera del mes pasado en Japón.
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- El equipo de Motorsport.com
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