Crónica de carrera

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GTWCE | Verstappen firma una remontada espectacular: ¡15 puestos en 45 minutos! Gana GetSpeed

Max Verstappen protagonizó una espectacular remontada de 15 posiciones en solo 45 minutos tras una sanción a su compañero en Portimao, donde GetSpeed logró su primera victoria absoluta en el GTWC.

Heiko Stritzke

Editado: 17 oct 2026, 19:26

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Max Verstappen, Chris Lulham y Ben Barnicoat tuvieron que conformarse con la novena posición en la última carrera de la temporada del GT World Challenge (GTWC) Europe. El equipo fue sancionado después de que Lulham provocara un trompo al Mercedes #48 de Winward (Auer/Stolz/Engel), que ya se había proclamado campeón, poco después de una resalida tras el Safety Car. Después de cumplir la penalización de drive-through, Verstappen protagonizó una espectacular remontada desde la 24ª hasta la novena posición.

La carrera comenzó de forma prometedora para el Mercedes-AMG GT3 gestionado por 2 Seas Motorsport. Después de equivocarse con la puesta a punto en la clasificación, el coche con motor V8 mostró un rendimiento mucho mejor en carrera y tenía ritmo suficiente para luchar por la victoria.

Barnicoat ya ganó posiciones en la salida. Después de 20 minutos se produjo un breve periodo de Full Course Yellow (FCY), durante el cual todos los coches deben reducir su velocidad a 80 km/h. En la reanudación, el británico, que habitualmente compite como piloto oficial de Lexus en el IMSA SportsCar Championship, adelantó al Aston Martin #7 de Comtoyou (Drudi/Thiim/Gunn) y se colocó décimo.

Posteriormente, ganó otras dos posiciones cuando Charles Weerts, al volante del BMW #32 de WRT (van der Linde/Pepper/Weerts), provocó un trompo a Lilou Wadoux, que conducía el Ferrari #50 de AF Corse (Wadoux/Leclerc/Costa). La posición del Ferrari la ganó inmediatamente, mientras que la otra llegó cuando el belga tuvo que cumplir una sanción de drive-through. Weerts se disculpó enseguida con su equipo por el error.

De esta manera, Barnicoat entró en boxes en octava posición y cedió el volante a Lulham. Verstappen Racing retrasó bastante su parada y apostó por un overcut que dio resultado. Una vez completado el ciclo de paradas, Lulham regresó a pista en séptima posición y enseguida superó al Ford #64 de HRT (Maini/Scherer/Drouet) con un espectacular adelantamiento por el exterior de la curva 7.

Ya en sexta posición, comenzó a marcar vueltas rápidas que le permitieron acercarse progresivamente al grupo de cinco coches que lideraba la carrera. El resto lo hizo un periodo de Safety Car, provocado cuando el Porsche #54 de Dinamic (Sathienthirakul/Simonazzi/Whiteside; abandono) y el Porsche #9 de Pure Rxcing (Hofer/Pedersen/Malichin; abandono) acabaron juntos en la grava.

24º después de cumplir una sanción de drive-through

En la resalida, Lulham intentó seguir recuperando terreno, pero su maniobra de adelantamiento sobre Luca Stolz, al volante del Mercedes de Winward conocido como 'Mamba', en la curva 8 fue demasiado ambiciosa. El británico provocó un trompo al coche que acababa de proclamarse campeón tanto de la Endurance Cup como de la clasificación general del GTWC, que combina los resultados de la Endurance Cup y la Sprint Cup.

Lulham cumplió personalmente la sanción de drive-through antes de ceder el volante a Max Verstappen. El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 tomó el control del coche a falta de 45 minutos para el final y regresó a pista en la 24ª posición.

Con todas las aspiraciones de victoria ya desaparecidas, solo quedaba disfrutar. Y Verstappen se puso manos a la obra. Para ello contó con la ayuda de un segundo periodo de Safety Car, cuando el Lamborghini #96 de Rutronik (Niederhauser/Mapelli/Engstler; abandono) se detuvo y, prácticamente al mismo tiempo, el BMW #46 de WRT (Verhagen/Hesse/Rossi; abandono) acabó en la grava.

Aquello puso fin a un fin de semana desastroso para el BMW M4 GT3 Evo de Valentino Rossi. A la leyenda de MotoGP le habían anulado su única vuelta realmente competitiva en clasificación por superar los límites de pista. En carrera, además, tuvo que entrar en boxes después de completar únicamente la primera vuelta.

Verstappen ya ocupaba la 19ª posición en el momento de la resalida y siguió ganando puestos. La resistencia de algunos coches de otras categorías fue relativamente escasa, puesto que sus pilotos estaban centrados principalmente en luchar por la victoria en sus respectivas clases. A falta de 17 minutos para el final, Verstappen había alcanzado la 15ª posición y tenía por delante a varios coches de la categoría Pro.

Y fue entonces cuando Verstappen demostró toda su clase. En apenas diez minutos adelantó a seis coches de la categoría Pro y ascendió hasta la novena posición. En una de las maniobras, aprovechó de manera inteligente las luchas entre sus rivales y colocó su coche de tal forma que consiguió superar a tres vehículos Pro de una sola vez.

Una vez dejó atrás aquel grupo, la distancia con los siguientes clasificados era demasiado grande como para seguir avanzando en los últimos minutos. Aun así, el neerlandés terminó la carrera con un balance de 15 posiciones recuperadas en apenas 45 minutos.

GetSpeed consigue por fin su primera victoria absoluta

Después de años de intentos frustrados, el equipo GetSpeed finalmente lo consiguió. Maximilian Götz, Ralf Aron y Fabian Schiller llevaron al Mercedes-AMG GT3 #17 hasta la primera victoria absoluta de la estructura de Adam Osieka, con sede en Nürburgring. El Mercedes blanco y rojo fue, sencillamente, el coche más rápido de la carrera y se impuso al Porsche #80 de Lionspeed (Feller/Preining/Buus; 2º) y al Porsche #2 de Boutsen VDS (Schuring/Boccolacci/Picariello; 3º).

En un primer momento, fueron los dos Porsche los que marcaron el ritmo de la carrera. Thomas Preining tuvo que defenderse de los intensos ataques de Maximilian Götz, pero consiguió mantenerlo detrás. Después de la primera parada, Thomas Preining y Dorian Boccolacci protagonizaron un duelo durante la vuelta de salida de boxes. Ambos perdieron tanto tiempo que Ralf Aron pudo reincorporarse a pista por delante de los dos Porsche sin mayores dificultades.

El estonio, que se había perdido buena parte de la temporada después de sufrir un terrible accidente en las 12 Horas de Bathurst en febrero, fue ampliando progresivamente su ventaja después del primer Safety Car, mientras por detrás continuaban las batallas.

Uno de los grandes protagonistas fue Joseph Loake, al volante del McLaren #59 de Garage 59 (Loake/MacDonald/Hawksworth; 6º), que llegó a adelantar a nada menos que tres coches por el exterior de la curva 1.

"Fue una maniobra que me recomendó [mi compañero de equipo] Dean MacDonald. Pero no había podido probarla hasta la carrera", explicó entre sonrisas el piloto de 21 años.

Sin embargo, su esfuerzo no tuvo recompensa. Un difusor suelto hizo que el McLaren perdiera posiciones en la parte final y acabara sexto.

El segundo Safety Car eliminó una ventaja de diez segundos que GetSpeed había conseguido construir. Sin embargo, Fabian Schiller no se dejó intimidar y volvió a aumentar progresivamente la diferencia durante los últimos minutos, hasta cruzar la línea de meta con 5,062 segundos de ventaja sobre el Porsche de Lionspeed.

La temporada 2027 del GT World Challenge Europe comenzará el 18 de abril con los 1.000 kilómetros de Le Castellet. Por su parte, Verstappen tiene intención de participar en las 24 Horas de Spa de 2027, que se disputarán del 24 al 27 de junio.

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