Merhi, convencido de que el Audi R8 aún tiene potencial en SUPER GT

Roberto Merhi se unió a Yoshiaki Katayama para ponerse al volante del Audi del Team LeMans desde la segunda ronda de la temporada en el Fuji Speedway, sustituyendo a la leyenda del automovilismo japonés Satoshi Motoyama.

Juntos lograron un quinto puesto en la carrera de Suzuka en agosto, pero sus posibilidades de volver a puntuar se vieron obstaculizadas por una serie de problemas mecánicos, incluida una rueda que se soltó en la cita final de Motegi del pasado fin de semana.

El Team LeMans ha puesto su Audi en venta mientras evalúa sus opciones para 2023, entre las que está la compra de un BMW M4 GT3.

Sin embargo, Merhi cree que el ritmo que se ha visto en las últimas carreras demuestra que el R8 LMS todavía tiene potencial sin explotar en caso de que el equipo decida finalmente seguir utilizando el coche la próxima temporada.

"Al principio estaba aprendiendo, obviamente, todo era nuevo para mí y tenía que adaptarme a ello", dijo Merhi a Motorsport.com. "Pero para ser sincero, después de la segunda carrera de Suzuka, estaba al 100%. Sabía cómo gestionar los neumáticos y el coche, y a partir de ahí el ritmo fue muy positivo".

"Parece que seguiré con el equipo el año que viene. Me gusta trabajar con mi compañero Yoshi [Katayama], y el equipo me cuida mucho. Pero tenemos que cambiar un poco el método de trabajo para asegurarnos de no tener estos fallos".

"Estoy seguro de que tenemos potencial. En clasificación no somos tan fuertes, pero para carrera el Audi es bastante bueno, y tenemos un nuevo ingeniero [llegado de MP Motorsport, Mattia Oselladore] que está ayudando mucho, así que creo que podemos mejorar mucho".

Merhi dijo que sentía que él y Katayama podían haber redondeado la temporada con un podio en Fuji sin los problemas de ruedas que afectaron al Audi tanto en el warm-up, cuando el coche #6 perdió una rueda por completo, como en la carrera.

"Fui medio segundo o un segundo más rápido que los demás al final", dijo el español. "Pero durante la carrera la rueda se soltó de nuevo, así que tuve que entrar en boxes por segunda vez. Por suerte, aguantó un poco más [que en el warm-up, cuando se desprendió del todo]".

"Estaba fuera de los 20 primeros y terminé 13º. Fui mucho más rápido que los demás, y en la última vuelta fui el más rápido, sólo otro coche estaba a menos de cuatro décimas de mí [el Lamborghini Huracán GT3 #87 de JLOC]", concluyó Merhi.