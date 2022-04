Cómo fue la sorprendente llamada de Audi a Merhi para el SUPER GT

Cargar el reproductor de audio

Roberto Merhi sustituirá a la leyenda japonesa de las carreras, Satoshi Motoyama, y estará junto a Yoshiaki Katayama durante toda la temporada 2022, un cambio que los organizadores admitieron pese a su tardío aviso debido a un déficit presupuestario.

Este será un nuevo desafío para el piloto español, que ha tenido una carrera bastante movida desde su única temporada en la F1 con Marussia en 2015. Tras una sola temporada en la clase LMP2 del WEC con Manor en 2016, pasó dos años al volante de los monoplazas de la Fórmula 2.

Después de una campaña en la que prácticamente estuvo desaparecido, regresó al LMP2 a finales de 2019 y realizó dos carreras en el WEC con el poco competitivo Ligier de Eurasia Motorsport en 2020, y más tarde se unió a G-Drive Racing para una temporada parcial en la Serie Europea de Le Mans 2021.

No obstante, al final de la temporada, Merhi regresó a los monoplazas, solo que esta vez lo hizo en en la Serie S5000 Tasman en Australia. Y fue allí donde entró en contacto por primera vez con Katayama, con quien formó pareja en el equipo BRM.

"La oportunidad del SUPER GT llegó porque conocí a 'Yoshi' compitiendo en Australia en S5000", dijo Merhi a Motorsport.com. "Trabajamos juntos e intenté ayudarlo tanto como pude para mejorar en ese tipo de coches".

"Luego me llamó preguntándome si me gustaría unirme a él en el SUPER GT y le dije, 'sí, ¿por qué no?' Siempre me ha gustado correr en Japón y creo que es una gran oportunidad para ir allí y competir en esa categoría. Siempre es muy divertido correr allí".

Mientras estuvo en Australia, Merhi también disfrutó de su primera experiencia al volante de un GT3 al participar en el final de la temporada del GT World Challenge Australia en Bathurst, que tuvo lugar el mismo fin de semana que la segunda ronda del S5000.

El Audi R8 LMS GT3 Evo que pilotó en esa ocasión era muy similar al que conducirá en Japón esta temporada, aunque el SUPER GT tiene especificaciones Evo II mejoradas y neumáticos de la marca Yokohama, en lugar de los Pirelli que se usan en Down Under.

"Fue un poco especial porque estaba compitiendo en la S5000 ese mismo fin de semana", recordó Merhi sobre su primera participación en GT3. "Conducir un S5000 es muy impactante, sientes bastante todos los baches. Con el GT3 no es lo mismo, tienes dirección asistida".

"Aún así, el agarre fue impresionante. Al principio, el coche parecía demasiado grande, pero luego empujas al límite y tienes más agarre del que te imaginabas. Bathurst no es el mejor de los circuitos para buscar el límite y no estuve mucho tiempo al volante del vehículo porque mi compañero de equipo [Mark Rosser] tuvo un accidente, pero aun así fue una buena experiencia".

Debido a esa corta prueba, Merhi conoce el coche que pilotará durante la campaña 2022 y, gracias a su aparición en el WEC en 2016, también conoce el circuito de Fuji. Él y Katayama también se verán ayudados ​​por la presencia del tercer piloto Shintaro Kawabata, quien ganó una carrera SUPER GT para el equipo Hitotsuyama Audi el año pasado.

Recuerda que si quieres seguir el SUPER GT, Motorsport.tv es el único lugar donde puedes ver todas las carreras en directo fuera de Japón.

Sin embargo, después de que Katayama y Motoyama terminaran quintos en la primera prueba de la temporada en Okayama este mes, el equipo LeMans Audi llevará un lastre de 24 kg, lo que significa que terminar en los puntos por segunda vez podría sea una tarea complicada.

Pese a ello, Merhi no se ha fijando metas demasiado altas para su debut en el SUPER GT.

"Obviamente queremos conseguir un buen resultado, pero todo sigue siendo un poco nuevo para mí. Hay que ir paso a paso. Cuando llegue, trabajaré con el equipo, veré cuáles son los objetivos y haré el mejor trabajo posible".

"Entonces, para el resto de la temporada, el objetivo es aprender tanto como sea posible, incluidos los circuitos, y también a trabajar compenetrados con 'Yoshi' y el equipo. Haré todo lo posible para demostrar que soy competitivo".

Merhi añadió que planea pasar un tiempo conociendo mejor Japón entre las carreras de SUPER GT: el piloto español, bromeó con el hecho de que una de las principales atracciones del país son las "bonitas montañas para salir con la bicicleta".

Más allá del SUPER GT, el piloto no descarta probar la Súper Fórmula, una categoría que quizás se adapte más a las fortalezas tradicionales de Merhi como especialista en monoplazas.

"Sería genial tener otras oportunidades allí, y me encantaría probar la Súper Fórmula porque esos coches son realmente rápidos, probablemente sean los fórmula más rápidos después de la F1. También tienen buenos neumáticos, que son un poco diferentes a los de Europa".

"Me encantaría hacer un programa doble en SUPER GT y Super Formula si es posible, ese sería un buen objetivo", concluyó el piloto español.