Skoda y 'Cohete' Suárez celebran el título en Madrid

El asturiano se proclamó campeón del nuevo certamen tras el Rally Tierra de Madrid cuando aun quedaban cuatro pruebas por disputarse, demostrando una gran superioridad sobre sus rivales. Un gran año para Suárez que, sin embargo, no tuvo un camino fácil.

"Fue un año complicado pero empezamos muy bien y continuamos muy bien" dijo el piloto asturiano- "Aunque veíamos que llegaba el momento de rematar en Madrid, empezaron a aparecer fantasmas del pasado y me acordaba de Beny Fernández, que nunca consiguió ganar el Campeonato de España".

"Esto se me vino a la cabeza muchas veces y sabía que tenía que rematar y bueno, fue un año en el que el coche no dio ningún problema, el equipo fue perfecto, los neumáticos también, incluso ‘Pin’ (su copiloto, Alberto Iglesias) que este año no tuvo ningún problema [risas] y contento sobre todo por Recalvi y por todo el equipo porque para mí es importante que después de no haber conseguido el título el año pasado este año llevamos más patrocinadores en el coche y para 2022 alguno nuevo habrá. Y eso quiere decir que no sólo lo hacemos bien en el coche, sino que también ofrecemos a los patrocinadores un retorno importante".

Suárez pasó estos años por un proceso de desarrollo profesional en el que muchas veces se le tachó de piloto irregular para cerrar este año de una vez por todas esa imagen demostrando una gran regularidad en un campeonato que dominó a la perfección.

"Creo que soy una versión mejorada de mí" confesó. "Sigo teniendo los mismos defectos pero se notan un poco menos. Es una evolución, aprendí que muchas veces menos es más y en ese Rally de Madrid en circunstancias muy difíciles empezó todo, con la primera victoria en el nacional y aquí estoy de nuevo celebrando mi primer título".

Suárez confirmó que el próximo año continuará de la mano de Recalvi y de Skoda en el Supercampeonato de España, un certamen que parece que va a contar con muchos competidores, algo que no asusta al piloto que tendrá la difícil tarea de tratar de renovar el título.

“Es bueno que haya muchos gallos en el corral, va a ser un año bueno porque se va a dar mayor importancia a los logros y a mí me gusta que haya mucha gente… yo voy a correr duro y cada uno que corra lo mejor que sepa" admitió el asturiano.

'Cohete', además, quiere centrarse en España y no tiene previsto volver a dar el salto a la escena internacional: "Eso ya se pasó, rocé con la punta de los dedos el WRC, hice el campeonato del mundo junior que ganó Elfyn Evans, pero los objetivos empresariales de toda la gente que está en el coche están en la Península Ibérica y yo corro para ganar y para darles un retorno a esas empresas".

En cualquier caso, el responsable de Recalvi, el también asturiano Chema Rodríguez, ha dejado una puerta abierta a correr una carrera con un WRC, algo con lo que Suárez estaría encantado.

“Sí, salvo que Chema se caliente y diga ‘vamos’, yo soy sólo un obrero, el jefe es él” dijo el praviano entre risas.

José Antonio Suárez - Alberto Iglesias - Skoda Fabia R5 1 / 14 Foto de: Real Federación Española de Automovilismo