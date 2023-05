Renault continúa con su apoyo al deporte del motor en España

Renault lleva más de cincuenta años en España realizando diferentes programas relativos a los rallyes de asfalto y es la marca decana en cuanto a competición se refiere en nuestro país. Prueba de este legado es el Clio Trophy Spain que se disputa de nuevo esta temporada y que estará presente en cinco pruebas coincidiendo con la Copa de España (CERA) y el Supercampeonato (S-CER): Sierra Morena, Rias Baixas, Cidade de Narón, Princesa de Asturias y La Nucía.

El coche con el que se disputa este campeonato monarca es un Renault Clio Rally5 derivado del Clio RSR con una potencia de 180 CV, caja de cambios secuencial y tracción delantera.

El trofeo monarca de Renault, que es el que cuenta con mayor número de inscritos, echó a andar el pasado mes de marzo en el rally de Sierra Morena y disputó su segunda prueba el último fin de semana del mes de mayo fórmanos parte del mítico Rally Rias Baixas. En esta ocasión, el vencedor de la categoría fue Alejandro Martín que se impuso en una apretada clasificación a Carlos Rodríguez y Juan Carlos Fernández.

Renault Clio Trophy Spain Photo by: Rfeda

Tierra, Alpine y mucho más

La marca del rombo decidió este año expandir sus planes deportivos incorporando una nueva copa monomarca de rallyes de tierra que se disputa también con los Clio Rally5. El certamen debutó el pasado mes de abril en el Rally de Auga en tierras coruñesas.

Esta nueva iniciativa deportiva de Renault constará de cinco pruebas en total junto al CERT. Además de la ya celebrada, los Clio de tierra estarán presentes en el Rally de Pozoblanco, el Rally Reino de León, el Ciudad de Granada y hará acto de presencia en el RACC Catalunya para concluir.

En una de las temporadas deportivas más completas de Renault España, la marca francesa está apoyando también al piloto coruñés Jorge Cagiao, vencedor del Clio Trophy Spain en 2020 y 2021 que disputara la Copa de España de Rallyes de Asfalto con un Alpine A110 R-GT del equipo Alpine Recalvi Rally Team.

Jorge Cagiao, Javier Martínez, Alpine A110 R-GT Photo by: Rfeda

Dentro del mismo grupo, pero con la marca DACIA, este año se disputará la décima temporada de la DACIA Sandero Rally Cup, Sobre la base del DACIA Sandero N3 de 75 CV. Este es uno de los certámenes de iniciación en los rallyes con mejor relación calidad precio y donde se han empezado a foguear muchos de los pilotos que ahora compiten con coches mucho más exigentes.

Por último reseñar que Renault organiza también la Clio Cup de circuitos con nutridas parrillas y en cinco circuitos de talla internacional: Nogaro, Magny Cours, Cheste, Paul Ricard y el Circuit de Barcelona-Catalunya, la Clio Ice Trophy, con cuatro pruebas en el mítico trazado de Pas de la Casa y las copas regionales de Rallys en Galicia y Canaria, también con el Clio Rally5.

DACIA Sandero Rally Cup Photo by: Rfeda

Desde los tiempos de las míticas Copas Renault con los R-8, la marca del rombo no ha dejado de apoyar el automovilismo deportivo en España y, como se puede comprobar este año, este apoyo no ha ido a menos, si no que sigue aumentando temporada a temporada.