Prado se cuela en el top 5 del Mundial de MXGP con otro podio

El joven piloto español de 19 años no deja de sorprender. Después de lograr su primera victoria el pasado miércoles en Faenza, sale del segundo triplete del remodelado calendario del MXGP 2020 en el top 5 de la máxima categoría del Mundial de Motocross, tras un nuevo podio.

Prado se metió entre los mejores ya desde los entrenamientos libres de la mañana del domingo, colándose cuarto a la hora de elegir puerta de salida. Todo ello, a pesar de que unos problemas estomacales el sábado le complicaron la vida y le debilitaron.

Pero en la primera manga, el de KTM sacó la magia que atesora y se hizo con su sexto Holeshot, lideró todas las vueltas y se llevó con holgura su primera victoria en una manga con la 450 cc. Aunque Seewer y Cairoli le pasaron en los primeros compases, el español apenas les dejó rodar delante dos curvas.

Prado cruzó la meta con 1,7 segundos de ventaja sobre el nueve veces campeón del mundo italiano, tras una batalla manillar con manillar en las últimas vueltas con Seewer, que acabó en el suelo a falta de dos vueltas, dejándole vía libre.

"Ha sido una gran manga, aunque muy dura. Ayer tuve problemas estomacales y pensaba que no iba a poder aguantar bien la carrera, pero creo que he defendido muy bien la posición y la he salvado. Estoy muy contento", comentó el gallego.

En la segunda manga, Prado volvió a arrancar a la perfección, liderando media carrera por delante de Gajser y Cairoli. Pero el español perdió fuelle y se vio superado por el esloveno y el grupo perseguidor. Aunque peleó con las pocas fuerzas que le quedaban, solo pudo acabar sexto. El resultado le dio el tercer cajón del podio final del Gran Premio, por detrás de Cairoli y Gajser, que ya son primero y segundo en la general, respectivamente.

"Ha sido un día muy duro. Cuando te pasas el día previo vomitando y tumbado en la cama, no es fácil afrontar una carrera, pero lo he dado todo. Al principio he intentado ganar, pero cuando ya no me quedaba energía he dado el máximo para mantenerme en el podio y lo he conseguido. Ahora a recuperarme para volver a luchar por la victoria", concluyó Prado, que ya es quinto del Mundial, a 48 puntos de su compañero de equipo.

El otro español en liza, José Butrón, logró su primer punto esta temporada al acabar 20º en la segunda manga.

En MX2, el francés Tom Vialle (KTM) volvió a llevarse la victoria, aunque cedió el primer puesto en la primera manga ante su máximo rival, Jago Geerts, que no quiere dejarle vía libre para el título. El español Rubén Fernández acabó séptimo en la general, consolidándose en el top 10 de la categoría pequeña. El gallego es 10º, a seis puntos del 9º.

La próxima cita será en Mantova, con el MXGP de Lombardía, el 27 de septiembre.

Así queda el Mundial de MXGP tras el GP de Emilia Romagna

Pos. # Piloto Moto Puntos 1 222 Tony Cairoli KTM 285 2 243 Tim Gajser Honda HRC 278 3 84 Jeffrey Herlings KTM 263 4 91 Jeremy Seewer Yamaha 255 5 61 Jorge Prado KTM 237 6 27 Arminas Jasikonis Husqvarna 233 7 259 Glenn Coldenhoff GasGas 233 8 3 Romain Febvre Kawasaki 203

Así queda el Mundial de MX2 tras el GP de Emilia Romagna