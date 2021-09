Viñales: “A una vuelta rápida, todo lo hago mal”

Alcañiz.- Hasta el momento, el primer fin de semana de gran premio del español como piloto de la marca de Noale ha sido de lo más plácido, a base de dar vueltas y más vueltas y sin ningún percance o caída.

Viñales sigue su periodo de adaptación a la RS-GP, y si bien su mejora ha sido evidente desde el primer entrenamiento del viernes, el catalán quiere acercarse más y hacerlo pronto. En la primera criba de la cronometrada terminó el noveno, a solo cuatro décimas del más veloz (Zarco) y del pase directo a la segunda eliminatoria (Q2).

Su registro le permitió superar a Alex Rins y a Valentino Rossi, además de a Jake Dixon. Dadas las circunstancias y el poco margen de adaptación que ha tenido hasta el momento, el balance que hace el chico de Roses (Girona) esa evidentemente positivo.

“Estoy contento, aunque evidentemente aún tengo que seguir trabajando para encontrar la buena línea [trazada]. Es importante dar muchas vueltas, recopilar información para ir acercándome”, resumió Viñales.

“Empezamos el gran premio de dos segundos y ahora estamos a ocho décimas. La progresión ha sido fantástica. Necesito tiempo y trabajar mucho, entender cómo lograr el tiempo. Esta moto está hecha para un estilo de pilotaje muy distinto al que yo estaba acostumbrado a emplear [con Yamaha]”, añadió el #12, mucho más satisfecho con su rendimiento en las tandas largas de vueltas, que a un giro lanzado.

“Todo lo que hago en la vuelta rápida, lo hago mal. Pero hay mucho margen, porque, además, este no es el mejor circuito para entender la moto. Hoy fue la primera vez que probé la goma dura en unos dos años”, prosiguió Viñales, que no se quiere marcar ningún objetivo concreto para este domingo, más allá de seguir acumulando kilómetros.

“Para la carrera no me planteo nada más que coger un buen ritmo de carrera y entender qué tengo que hacer para dar otro paso adelante a Misano”, cerró el flamante fichaje de Aprilia.