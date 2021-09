Mir: “No nos podemos permitir no poder usar el holeshot”

Alcañiz.- El campeón del mundo de MotoGP acabó satisfecho con el trabajo llevado a cabo en la clasificación del Gran Premio de Aragón, más por ser capaz de exprimir la moto con la que cuenta que por las pocas armas que su fábrica le está suministrando para poder defender el título Mundial.

“Estoy satisfecho, salir desde la séptima posición no es lo que espero, pero hemos salido peor en muchas carreras. Teníamos margen para hacerlo mejor, pero nos hemos equivocado con la elección del neumático delantero. No podía parar la moto en las frenadas y eso me ha complicado el ataque al tiempo”, resumió Mir el sábado en Motorland.

“Estoy satisfecho con el ritmo y creo que mañana podemos divertirnos”, añadió el de Suzuki, dando pistas de que se siente preparado para luchar por el podio.

Durante su comparecencia, Mir se quejó de no tener los mismos medios que sus rivales, incluso que su compañero de equipo, Alex Rins, este fin de semana.

El mallorquín explicó que no podía montar el holeshot, el dispositivo que baja la parte trasera de la moto para ganar agarre, cuando le preguntaron si Suzuki le había proporcionado un chasis nuevo este año.

“No, llevo el mismo chasis que en el 2020. Confío en que Suzuki esté trabajando para el año que viene. Ahora tenemos lo mismo que el año pasado y lo importante es buscar buenas geometrías con el que tenemos, explotar al máximo las cualidades de la moto que tenemos ahora, y un hoelshot que funcione. No podemos permitirnos no poder llevarlo más”, subrayó.

“Tenemos que partir en igualdad de condiciones con los demás. Creo que soy el único piloto de la parrilla que no lo está usando, porque creo que hasta Alex Rins lo ha estado usando hoy, y no nos lo podemos permitir. En velocidad punta soy el último y el motor de la Suzuki no es el peor de la parrilla. Necesitamos una mejora en el holeshot, esa es la prioridad porque perdemos mucho tiempo”, remarcó Mir, que prefiere sacrificar el dispositivo para ganar en otras áreas.

Pese al pesimismo que destilan las palabras de Mir, el campeón está convencido de que en Suzuki pondrán remedio a la situación.

“Estoy convencido que los ingenieros en Japón están trabajando en una moto nueva”, de cara al año que viene.

El #36 es de los que logran remontar siempre en carrera y salir séptimo no es una gran penalización.

“No sé que carrera tendremos. Hay mucha gente que va rápido, pero no sé cuantos podrán aguantar el ritmo hasta el final”, advirtió.

“Las sensaciones para la carrera son buenas. Voy a dar el cien por cien y a ver si con eso es suficiente para poder estar cerca de la victoria, que creo que es donde podemos estar”.

Durante la Q2 se pudieron ver una imágenes en las que parecía que Mir recriminaba alguna acción a Marc Márquez.

“No me ha pasado nada con Marc. Estaba frustrado con las sensaciones de la moto, no eran las que me esperaba en la Q2, no estaba enfadado con Marc”, aclaró.

“Las opciones de ganar el mundial son mínimas, pero pelearé hasta el final”, zanjó el balear en clave de campeonato.