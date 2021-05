Viñales: “En seco las Yamaha somos fuertes en este circuito”

Era el gran objetivo del corredor de Yamaha, salir desde la primera fila de la parrilla, y aunque estuvo durante unos segundos en pole, finalmente la perdió a favor de Fabio Quartararo, pero pudo mantener el segundo puesto y sus opciones intactas de cara a la carrera de MotoGP de este domingo en Le Mans.

“La Q2 ha sido un poco confusa por el tema de las banderas. A dos vueltas del final estaba lloviendo y no había banderas de agua. Luego, en la última, he visto que marcaban mojado y estaba seco. No lo he entendido muy bien, pero al final era igual para todos”, dijo Maverick al final de la clasificación.

“Me he sentido muy bien, los tiempos son rápidos para las condiciones que hemos tenido”, añadió.

“Ha sido un día muy duro. A una vuelta del final había parches en la pista y ha sido difícil, pero lo hemos cuadrado todo y hemos logrado acabar segundos. La primera fila era el objetivo y lo hemos logrado”.

Maverick y el resto de Yamaha parecían perdidos en el FP3, en condiciones mixtas con la pista mejorando, pero en la Q2 colocaron tres motos entre los cuatro primeros.

“En el FP3 estábamos muy lejos y no sabemos el motivo, no tenía agarre. Hay que estudiar qué ha pasado”.

“Veo a Fabio y a Franco (Morbidelli) muy bien. Creo que aquí las Yamaha somos fuertes y puede ser una carrera interesante”.

“Me siento más cómodo en seco, la moto funciona muy bien y tenemos ritmo, se puede ir rápido. Así que en seco las condiciones son mejores para nosotros”, aseguró el chico de Roses.

