Sachsenring, el mejor termómetro para Márquez

Si hay un trazado favorable al piloto de Honda es el alemán, donde se ha impuesto en las últimas diez ocasiones que lo ha pisado: una en 125cc (2010), dos en Moto2 (2011 y 2012) y siete en la categoría de las motos pesadas (2013-2019). El dominio del corredor de Cervera (Lleida) en este escenario hace que, en Alemania, se le conozca como ‘The King of the Ring’ (el Rey del Ring).

Esta vez, sin embargo, las circunstancias que rodean al español no son las mismas de las ocasiones anteriores, en las que llegó allí con la etiqueta de favorito y la intención de ganar. Las limitaciones a nivel físico que todavía arrastra como consecuencia de la lesión que sufrió en el brazo derecho, y los nueve meses de inactividad derivados de ello, hacen que su objetivo sea menos ambicioso.

A pesar de ello, no hay mejor lugar que Sachsenring para inyectarle una bocanada de optimismo al catalán y a Honda, inmersa en la peor sequía de su historia (21 grandes premios sin ganar).

Todo sobre el GP de Alemania Sachsenring examina a Márquez: horarios y dónde ver el GP de Alemania

El hecho de que la mayor parte de las curvas de la pista sean a la izquierda (diez de 13), las favoritas del #93 ya de por sí, seguramente aliviarán al #93, que sufre mucho encima de la moto, especialmente en los virajes a la derecha.

“Este año llegamos [a Sachsenring] en una situación diferente, pero espero que el trazado nos permita ser más competitivos desde el punto de vista físico”, comenta Márquez, antes de viajar.

El español, que hace unas semanas recibió la aprobación de los médicos que le operaron para reintroducir las motos en sus entrenamientos, acumula dos caídas en las tres últimas paradas del calendario (Le Mans, Mugello y Montmeló), una racha que tampoco ha ayudado a la marca del ala dorada, que trata de ponerle remedio a una moto especialmente crítica, cuyo mejor resultado este curso es la cuarta plaza que Takaaki Nakagami se adjudicó en Jerez.

2002: Valentino Rossi 1 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Valentino Rossi, 2º Max Biaggi, 3º Tohru Ukawa 2 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003: Sete Gibernau 3 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Sete Gibernau, 2º Valentino Rossi, 3º Troy Bayliss 4 / 36 Foto de: Richard Sloop 2004: Max Biaggi 5 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Max Biaggi, 2º Alex Barros, 3º Nicky Hayden 6 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2005: Valentino Rossi 7 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Valentino Rossi, 2º Sete Gibernau, 3º Nicky Hayden 8 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2006: Valentino Rossi 9 / 36 Foto de: Camel Media Service Podio: 1º Valentino Rossi, 2º Marco Melandri, 3º Nicky Hayden 10 / 36 Foto de: Team Gresini 2007: Dani Pedrosa 11 / 36 Foto de: Honda Podio: 1º Dani Pedrosa 2º Loris Capirossi, 3º Nicky Hayden 12 / 36 Foto de: Bridgestone Corporation 2008: Casey Stoner 13 / 36 Foto de: Ducati Corse Podio: 1º Casey Stoner, 2º Valentino Rossi 3º Chris Vermeulen 14 / 36 Foto de: Bridgestone Corporation 2009: Valentino Rossi 15 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Valentino Rossi, 2º Jorge Lorenzo, 3º Dani Pedrosa 16 / 36 Foto de: XPB Images 2010: Dani Pedrosa 17 / 36 Foto de: Bridgestone Corporation Podio: 1º Dani Pedrosa, 2º Jorge Lorenzo, 3º Casey Stoner 18 / 36 Foto de: Bridgestone Corporation 2011: Dani Pedrosa 19 / 36 Foto de: Bridgestone Corporation Podio: 1º Dani Pedrosa, 2º Jorge Lorenzo, 3º Casey Stoner 20 / 36 Foto de: Bridgestone Corporation 2012: Dani Pedrosa 21 / 36 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Dani Pedrosa, 2º Jorge Lorenzo, 3º Andrea Dovizioso 22 / 36 Foto de: Bridgestone Corporation 2013: Marc Márquez 23 / 36 Foto de: Bridgestone Corporation Podio: 1º Marc Márquez, 2º Cal Crutchlow, 3º Valentino Rossi 24 / 36 Foto de: Repsol Media 2014: Marc Márquez 25 / 36 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo 26 / 36 Foto de: Repsol Media 2015: Marc Márquez 27 / 36 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Valentino Rossi 28 / 36 Foto de: Repsol Media 2016: Marc Márquez 29 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Cal Crutchlow, 3º Andrea Dovizioso 30 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2017: Marc Márquez 31 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jonas Folger, 3º Dani Pedrosa 32 / 36 Foto de: Toni Börner 2018: Marc Marquez 33 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Maverick Viñales 34 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019: Marc Márquez 35 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Maverick Vinales, 3º Cal Crutchlow 36 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images