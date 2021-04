Resulta que a Rabat se le presenta la oportunidad que siempre persiguió, la de poder correr con una moto oficial y un equipo prácticamente de fábrica, cuando ya no es un habitual del paddock de MotoGP después haber firmado con el equipo Barni que compite en el WorldSBK.

A sus 31 años, y tras 16 cursos en el campeonato del mundo, el español afronta uno de los fines de semana más felices de su vida, enfundado en el mono de Pramac, “un equipo oficial con un patrocinador diferente”, como lo define Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati.

Fue precisamente el ejecutivo italiano el que se encargó de ponerse en contacto con Rabat, que en el momento en el que se produjo la llamada no pudo atenderla porque estaba subido a una moto de motocross.

“Estaba haciendo motocross y no le cogí la llamada a Ciabatti. Me volvió a llamar al cabo de un rato y me dijo que, al no haber respondido, le habían ofrecido la moto a otro”, recordó Rabat sobre la broma que le gastó Ciabatti.

“La verdad es que es extraño estar aquí, en Jerez, pero estoy encantado. Por primera vez tendré una moto oficial. No espero nada en concreto de esta carrera. Pero me emplearé al máximo. Nunca había tenido una oportunidad así”, añadió el barcelonés.

A pesar de haber corrido con una Ducati las últimas tres temporadas, el #53 deberá reaprender muchas cosas, y por eso prefiere no aplicarse más presión de la estrictamente necesaria. Tan es así que se tomará esta carrera y la próxima (Le Mans), en caso de prolongar el acuerdo para el siguiente evento, como unos test de pretemporada.

“De momento solo quiero terminar [la carrera]. Empezaré con calma, pero sin detenerme. Esto es un equipo oficial con una moto oficial. Más de lo que hecho ya no voy a poder hacer. Me lo tomo esto como una temporada estupenda. Es un reto que puede salir bien…o bien”, cerró Rabat.

Las fotos de Tito Rabat en los test del WorldSBK

Tito Rabat en el equipo Barni Racing 1 / 3 Foto de: Barni Racing Team Tito Rabat, Barni Racing Team 2 / 3 Foto de: Tito Rabat Tito Rabat, Barni Racing Team 3 / 3 Foto de: Tito Rabat