Tito Rabat correrá el WSBK 2024 con el equipo Puccetti

La parrilla de salida del WSBK contará con la presencia de Tito Rabat, que será titular en el equipo Puccetti en 2024. El español, que ya vistió los colores del conjunto satélite de Kawasaki desde mediados de la temporada pasada, renovó su contrato con la formación de Manuel Puccetti y disputará su primera temporada campaña con el 'billete verde'.

Comprometido con el campeonato de MotoE, el catalán pudo aportar su granito de arena en WSBK desde la ronda de Misano como sustituto de Tom Sykes, quien empezó el curso con Puccetti antes de marcharse para encontrar acomodo en BMW. Sin embargo, para Tito Rabat esa no era su primera experiencia con el cuadro italiano, puesto que disputó la segunda parte de 2021 como sustituto de Lucas Mahias y corrió la ronda de Misano en 2022 de nuevo como sustituto del francés, lesionado en ese momento.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Tito Rabat, Kawasaki Puccetti Racing

Por tanto, juntos disputarán toda la temporada 2024 del WSBK, y el español tendrá la oportunidad de volver a subirse a la moto ya en los primeros test invernales, que tendrán lugar en Jerez de la Frontera los días 24 y 25 de enero.

Manuel Puccetti confió en el mítico piloto español y dijo: "Es un gran placer anunciar nuestro acuerdo con Tito Rabat para la temporada 2024 del WorldSBK. Estamos muy contentos de continuar esta colaboración con un piloto tan talentoso y profesional, con el que todo nuestro equipo ha congeniado inmediatamente".

"Hasta ahora, Rabat estuvo a otros pilotos, sin tener la oportunidad de completar test juntos, así que estamos contentos de poder tener una temporada completa con él en 2024", comentó el responsable del conjunto. "Nuestros preparativos incluyen las pruebas invernales de enero, tanto en Jerez como en Portimao, donde Tito [Rabat] podrá familiarizarse con una Ninja que será aún más competitiva que la de 2023, gracias en parte a las mejoras de las piezas de la concesión. Nuestro objetivo será acabar regularmente entre los diez primeros".

Por su parte, Tito Rabat aseguró: "Estoy muy contento de haber llegado a un acuerdo que me permite seguir con el Kawasaki Puccetti Racing, siempre he tenido muy buena relación con Manuel [Pucetti] y con todo el equipo. En el pasado me han llamado como sustituto al principio de la temporada, así que estoy seguro de que si puedo participar en los test de invierno y en todas las carreras, nuestros resultados serán mejores que hasta ahora. Espero una moto aún más competitiva, ¡así que estoy deseando que llegue mi temporada 2024!".

