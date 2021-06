Quartararo: “Si Viñales quiere copiarme, no es la forma de abordar problema”

El pasado fin de semana, Maverick Viñales completó su peor fin de semana en MotoGP, saliendo el 21º en parrilla y acabando el último la carrera de Sachsenring, a 24 segundos del ganador, Marc Márquez, y a casi 20 de su compañero Fabio Quartararo, tercero.

El catalán estalló tras cruzar la meta cansado de la falta de respuestas que recibe de Yamaha y de tener que recurrir permanentemente a la puesta a punto de Quartararo.

Viñales se impuso en el primer gran premio de la temporada en Qatar, pero desde entonces ha ido de mal en peor y no ha vuelto a subir al podio. Mientras, Quartararo ha ganado tres carreras y marcha líder del campeonato, con 22 puntos de ventaja antes de la octava parada del calendario, en Assen.

Aquí, el piloto de Roses (Girona) se reafirmó en su indignación por el trato que está recibiendo de Yamaha y dijo sin tapujos que copiará exactamente la moto de Quartararo.

En la rueda de prensa oficial del jueves, Quartararo fue preguntado por las palabras del español. El Diablo dijo que no le importa lo que haga su vecino de taller y destacó que es un error que le copie ya que el #12 siempre ha ido rápido en Assen, donde ganó el último gran premio que se disputó en 2019.

"Cada piloto es distinto. No es la forma adecuada de abordarlo. Aquí él ha ido rápido. Aunque trabaje a su manera va a ir rápido, pero si quiere imitarme no hay problema", introdujo Fabio.

"Estoy totalmente centrado en lo mío. Sinceramente, hace mucho tiempo que no miro al otro lado del garaje. Solo pienso en mis resultados. En los momentos difíciles, tiene que intentar salvar [el fin de semana], aunque sea séptimo, octavo, noveno o décimo. La moto no era para ganar en Sachsenring, pero no para hacer el último".

"Ese fue mi problema el año pasado. Del problema que tiene ahora, no tengo ni idea. Maverick es uno de los mejores pilotos del campeonato. Cuando es rápido, es muy difícil, casi imposible, ganarle. Es muy rápido, pero a veces es un poco inconsistente", remachó.

Las fotos de la temporada 2021 de Fabio Quartararo en MotoGP

Tercer lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 1 / 50 Foto de: Dorna Podio: ganador de la carrera Marc Márquez, Equipo Repsol Honda, segundo lugar Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, tercer lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 2 / 50 Foto de: Dorna Podio: ganador de la carrera Marc Márquez, Equipo Repsol Honda, segundo lugar Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, tercer lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 3 / 50 Foto de: Dorna Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 4 / 50 Foto de: Dorna Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 5 / 50 Foto de: Dorna Jack Miller, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 6 / 50 Foto de: Dorna Johann Zarco, Pramac Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team 7 / 50 Foto de: Dorna Johann Zarco, Pramac Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team 8 / 50 Foto de: Dorna Johann Zarco, Pramac Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 9 / 50 Foto de: Dorna Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team, tercero Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Marc Márquez, Equipo Repsol Honda, segundo lugar Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, tercer lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Marc Márquez, Repsol Honda Team, segundo lugar Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, tercer lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team, tercer lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tercer lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, tercero Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, tercero Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, tercero Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, tercero Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, tercero Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Los 3 primeros: ganador de la pole Johann Zarco, Pramac Racing, segundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, tercero Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images