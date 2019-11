Quartararo: “Estoy preparado, la lesión es más dolorosa que grave”

Después de conseguir tres segundos puestos (Misano, Buriram y Motegi) en cuatro carreras, el francés no tuvo un fin de semana afortunado en Phillip Island, donde sufrió una fuerte caída en el FP1 lesionándose la pierna izquierda.

El domingo, tras lograr clasificarse segundo en parrilla, volvió a irse al suelo cuando en la primera curva fue impactado por Danilo Petrucci.

“Me siento mejor del golpe, siento algo de dolor pero cuando estas sobre la moto tienes otras cosas en las que pensar. Más allá de eso será un fin de semana importante, corremos en casa y tenemos muchas expectativas”, dijo el piloto del equipo Petronas-Yamaha.

“Cuando tienes una caída fuerte, normalmente, quieres volver a montar lo antes posible para no perder sensaciones. En Australia no pudimos dar muchas vueltas, el domingo fue divertido, pasando por la Q1 por primera vez, y la verdad es que no esperábamos acabar en la primera fila de la parrilla. Pero a parte de la carrera, la qualy fue buena y hay que extraer lo positivo, encontramos la velocidad rápidamente en un circuito muy difícil”, valoró.

Le preguntaron a Quartararo hasta que punto puede utilizar la información del resto de pilotos de Yamaha.

“Podemos comparar los datos del equipo oficial y normalmente lo que más utilizamos es la información en cada sector para ver qué piloto va más rápido en cada curva, para saber como lo hace, donde suelta el freno antes o dónde acelera”, explicó.

Sólo han pasado cuatro días de Australia, pero el piloto se siente recuperado.

“Básicamente he descansado y he hecho ejercicios de rehabilitación, pero al final no es una gran lesión, es más dolorosa que grave, puedo correr y pilotar”, dijo.

Fabio es debutante este año en MotoGP, así que para él todas las pistas son nuevas este año, excepto en las que ha hecho test, como es el caso de Sepang.

“Todos los circuitos donde hicimos test nos han dado una ventaja. Es cierto que a nivel de todo la moto ha cambiado respecto a los test, pero ya sé un poco como funciona en las curvas y tenemos referencias, estará muy bien para nosotros. Trataremos de aprovechar esta pequeña ventaja, esperemos que la carrera sea en seco”.

Fabio mantuvo ajustadas peleas con Marc Marquez antes de Australia y espera volver a pelear con el de Honda.

“Ha sido fantástico, me he divertido mucho, es muy emocionante cuando lideras una carrera, pero dependerá de muchas cosas, a veces no puedes jugar demasiado con la moto, la velocidad no es nuestro punto fuerte, primero hay que estar delante y luego, si lo logramos, ya veremos la estrategia. Nos tenemos que centrar más en lograr el ritmo y si lo hacemos ya veremos si podemos pelear con Marc”, zanjó el chico de Niza.