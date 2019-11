Viñales: "Acabar tercero el campeonato sería un trofeo porque me han tirado tres veces"

Sepang.- Una de las pocas cosas que faltan por resolverse es el tercer puesto del campeonato. Actualmente lo ocupa Alex Rins, pero a él aspiran todavía hasta cinco pilotos. A quien deberá vigilar más de cerca será a Maverick Viñales, que está a solo siete puntos.

El piloto de Roses (Girona) ha sido uno de los más regulares en la segunda mitad de temporada, habiendo acabado entre los cinco primeros en todas las carreras desde Austria hasta Australia. A pesar de sumar el cuarto cero del año en Phillip Island, el #12 se mantiene vivo en la pelea.

Los problemas con la Yamaha al inicio de temporada dejaron enseguida al catalán fuera de la lucha por el Mundial. Tras ser tirado en varias ocasiones en carrera, sus aspiraciones se vieron reducidas a pelear por un objetivo secundario, aunque el piloto no le resta valor dadas las circunstancias.

"Ser el tercero del campeonato será un trofeo porque cometimos muchos errores durante el año y hemos sido tirados tres veces", señala Viñales. "Tener la oportunidad de ser tercero en el campeonato es sin duda un trofeo. Si tenemos la oportunidad, la aprovecharemos, seguro. Pero no es algo en lo que esté pensando".

Y es que el de Yamaha se ha tomado este final de temporada más como una preparación para 2020.

"Estoy pensando más en sacar el máximo, en entender en qué nos faltó, porque creo que si trabajamos bien el año que viene tendremos una gran oportunidad de pelear desde la primera carrera. Así que en mi cabeza estoy pensando más en sacar el máximo todos los días de la moto", afirma.

En Australia fue el hombre más fuerte y tuvo la oportunidad de sumar el segundo triunfo del año, pero un error en los compases finales le llevó al suelo. No obstante, sale con la moral reforzada por la consistencia exhibida a lo largo del fin de semana.

"Me sentí bien en todas las condiciones. Di un paso en mí mismo. Me sentí muy seguro. Fue mi error, una pena. La forma en que piloté es como una victoria. Tuve la oportunidad para ganar. Si no lo hubiese intentado me habría sentido como en otras carreras. Cuenta mucho la posición en la que estás en el campeonato. Si no tienes nada que perder arriesgas más", concluye.