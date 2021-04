Morbidelli: “Me han dicho que por los motores no me preocupe” 

Al italiano del equipo Petronas se le acumulan las calamidades, después de que una avería en el dispositivo de salida de su Yamaha le lastrara el domingo pasado, en la primera parada del calendario, en la que terminó el 18º, a 24 segundos de Maverick Viñales, el ganador.

Menos de una semana más tarde, y sin que ni la marca de los diapasones ni el equipo haya dado una versión oficial acerca de la raíz del percance, Morbidelli tuvo otro contratiempo, después de que las dos motos que empleó en la primera sesión de ensayos comenzaran a expulsar una humareda tremenda que llevó a los comisarios a hondear la bandera negra con el punto naranja –alerta de algún problema técnico–.

Para evitar poner en riesgo el pase del romano a la segunda criba de la cronometrada (Q2), sus técnicos, con Ramon Forcada al frente, optaron por recurrir a un tercer propulsor. La jornada terminó mucho mejor de lo que pintaba al inicio, puesto que el #21 se colocó el séptimo en la tabla provisional, a medio segundo de Jack Miller, el más veloz del día.

A pesar de la vistosidad de la avería, Yamaha le ha asegurado al actual subcampeón del mundo que podrá seguir utilizando los dos motores que le fallaron por la mañana, algo que, obviamente, supone un alivio.

“Me han dicho que no me preocupe por los motores, que no es un problema importante. Por precaución decidimos incorporar un tercero con vistas al entrenamiento de la tarde, porque era muy importante hacerlo bien”, declaró Morbidelli, muy satisfecho por la reacción que vio en su estructura y por la suya misma.

“La sesión de la tarde fue normal, tuve buenas sensaciones. Hice dos ataques de vuelta rápida, por más que en el segundo no pude ofrecer mi máximo potencial porque había banderas amarillas en pista. Creo que estamos en la buena dirección”, añadió el corredor.

Se da la circunstancia de que hace un año, él fue uno de los primeros pilotos de Yamaha en sufrir esa avería en los propulsores que tanto condicionó entonces a la marca de los diapasones [abandonó en Jerez mientras peleaba por el podio]. Según cuenta, esto no tiene nada que ver con aquello, una vez que los ingenieros ya resolvieron la falta de fiabilidad de las válvulas de algunas de las unidades incorporaras en los prototipos de 2020.

“El año pasado el motor se paró, mientras que esta vez no noté ni vi ningún problema, sino que los comisarios me mostraron la bandera negra y naranja. De todas formas, si tienen que pasar estas cosas es mejor que pasen en el primer ensayo del viernes”, remachó Morbidelli.

