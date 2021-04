El ganador de la primera parada del calendario y como consecuencia de ello líder de la tabla de puntos, está de dulce. El domingo pasado, no solo pudo aplicar de forma inmejorable el plan previamente establecido y que le llevó a ser el corredor que mejor gestionó las gomas en Losail. Además, el pulso que recibe de su M1 le hace estar de lo más tranquilo a pesar de haberse metido en las plazas que dan acceso directo a la segunda criba de la cronometrada (Q2) en el último resuello.

A las puertas de un tercer ensayo libre, ya el sábado, que difícilmente alterará el orden establecido con vistas a la sesión que ordenará las motos en la parrilla de este domingo, Viñales se ve con opciones de pelear por volver a llevarse el triunfo, y encadenar dos victorias, algo que en MotoGP solo ha logrado una vez, en el arranque de la temporada 2017, su primera en Yamaha, en la que se impuso en Qatar y en Argentina.

El viernes pasado, Viñales fue capaz de terminar con el sexto mejor registro del día, mientras que esta vez fue el noveno, al límite del tiempo, y siendo dos décimas más lento que entonces. Sin embargo, ese teórico paso atrás no preocupa en absoluto al español, que se ve con opciones de volver a pelear por el premio gordo porque sus sensaciones son estupendas.

“Me siento bien con la moto y voy rápido. Tenemos un ritmo increíble, mejor de lo que esperaba. Mis sensaciones son fantásticas”, resumió Viñales, a pesar de no haber podido exprimir todo el potencial de su moto en los intentos de vuelta rápida que llevó a cabo.

“Usé dos gomas de las precalentadas, y su nivel de agarre no es el mismo. Pero lo que me transmite la goma con las gomas medias es muy bueno, a pesar de que no serán esas las que usaremos en carrera. Cuando ponga las blandas, el rendimiento subirá y aún podré ir más rápido. Tenemos una buena oportunidad para luchar por la carrera”, añadía el catalán.

El último domingo, el corredor de Roses (Girona) llevó a cabo una estrategia perfecta: se colocó en el grupo de cabeza tras la salida, se mantuvo allí, sin forzar, y cuando la vida de las gomas de los cuatro que tenía delante comenzó a caer él subió el ritmo y les comenzó a adelantar a todos hasta ponerse al frente del pelotón (vuelta 15). En ese momento apretó los dientes durante tres vueltas y se distanció de ellos hasta cruzar la línea de meta con más de un segundo de margen sobre Johann Zarco, el segundo.

“Seguramente ahora jugaremos otras cartas. Lo más importante será llegar a la primera curva como el primer piloto que no sea de Ducati. A partir de entonces será importante ponerse delante lo antes posible, y tratar de abrir un hueco a poder ser. Cuanto antes te pongas al frente, antes podrás comenzar a gestionar las gomas”, concluyó Viñales.

Las fotos de Maverick Viñales en el Gran Premio de Doha 2021 de MotoGP

