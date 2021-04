El de Honda debutó la pasada semana al manillar de la RC213V marcando el corte de los pilotos que pasaban directamente a la Q2, pero este fin de semana, en el mismo circuito, no pudo igualar su clasificación, por lo que este sábado se verá condenado, casi con toda seguridad, a pasar por una primera criba muy complicada si quiere conseguir una buena posición en parrilla.

Pol Espargaró admitió al final de la jornada que no había sido suficientemente rápido a una vuelta, algo que no quiso achacar a la falta de experiencia, aunque sí habló de un problema que ya se vio el pasado año, e incluso en el pasado gran premio, los neumáticos precalentados de Michelin.

“Con los neumáticos precalentados tenemos unas sensaciones y cuando cambiamos a goma nueva la moto se comporta de otra manera y no soy capaz de aprovecharlo”, explicó el de Honda.

“Lo que ha pasado hoy no es algo que no podamos hacer, el tiempo de corte era el mismo que hice el fin de semana pasado. He cometido demasiados errores en la vuelta que debía hacer bien. Mañana tendremos los neumáticos que tocan para hacer la qualy”, añadió.

En su segundo gran premio con la Honda, Pol sigue descubriendo los secretos de la moto, por lo que algo de falta de experiencia sí se puede achacar al hecho de haber quedado fuera de la Q2.

“Totalmente, cuando pongo el neumático para apretar las vueltas tienen que ser perfectas, porque tienen exceso de agarre, por lo que puedes parar la moto con el freno trasero o utilizar más el delantero. No soy capaz, de momento me cuesta, el fin de semana pasado me salió el primer día, pero cuando intento hacer más de lo que puedo me cuesta. Luego cometo errores estúpidos que me hacen perder más tiempo del que gano y eso no ayuda. En el ritmo como en la carrera no tengo tantos problemas, pero en el time attack me falta más experiencia. Mañana tenemos otra oportunidad, no es el fin del mundo”.

En el poco tiempo que Polyccio lleva en Honda, se ha mostrado muy crítico consigo mismo, un exceso de presión sin que nadie se lo haya pedido.

“Puede ser que sí, pero siempre ha sido así, hasta en KTM cuando estaba de los últimos yo quería ganar siempre la carrera. Esto va con la personalidad de cada uno, yo siempre he querido ganar, siempre me exijo al máximo y si no salen las cosas me fustigo demasiado hasta que salen bien. Lo veo cerca, pero no está tan cerca como lo veo. El fin de semana pasado en la carrera el ritmo era para acabar entre los cinco primeros, pero nos faltó esa vuelta (para salir más adelante en parrilla). Lo veo tan cerca que eso hace que me precipite”.

“El tiempo que nos separa de la gloria al desastre han sido dos décimas, que no es nada, y eso es lo que me pone nervioso, y lo que más me enfada es que estamos ahí y que poder lograrlo… me falta ese ‘momentum’ para hacer el time attack, algo que no tengo ahora mismo”.

Pese a estar un poco agobiado, el #44 espera poder cambiar la situación este sábado.

“Era importante hacer un buen FP2 para estar en la Q2 y estar en posiciones delanteras para la carrera. No ha sido el día, he cometido demasiados errores y no he sido capaz de hacer la vuelta perfecta. Mañana tendremos más trabajo. La pasada semana Taka (Nakagami) logró revertir la situación y confío en hacerlo yo. Si lo logro creo que tendremos una mejor carrera y estaremos en las posiciones que nos merecíamos ya la pasada semana”.

Pese a lo complicada que se presenta la criba de la Q1, Espargaró se ve capaz.

“Siempre la Q1 es muy complicada, hay pilotos muy rápidos a una vuelta, esta vez estamos cuatro o cinco capaces de pasar, será una mini final, todos tenemos que intentarlo, de eso se trata. Si no fuera capaz te diría que es complicado, pero si hago la vuelta que puedo hacer estaré en la Q2, si no lo logro, tendremos que luchar en la carrera”, zanjó el de Granollers.

Las fotos de Pol Espargaró en el Gran Premio de Doha 2021 de MotoGP

Pol Espargaró, Repsol Honda Team 1 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 2 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 3 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 4 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 5 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 6 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 7 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 8 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 9 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 10 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 11 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 12 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 13 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 14 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 15 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 16 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 17 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 18 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 19 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 20 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 21 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 22 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 23 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 24 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 25 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 26 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 27 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 28 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 29 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 30 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 31 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 32 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 33 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 34 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 35 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 36 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 37 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images