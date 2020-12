Miller no se cree la teoría del dopaje de Iannone por la comida

Iannone dio positivo en un control antidopaje de la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) el 3 de noviembre de 2019 realizado durante el Gran Premio de Malasia y fue suspendido a partir el 17 de diciembre de ese año.

En un primer momento, al italiano le cayó una sanción de 18 de meses tras admitir el Tribunal su argumentación y considerar que el piloto fue víctima de contaminación alimentaria durante la gira asiática de MotoGP, revelándose rastros de drostanolona (un anabolizante). Pero el de Vasto recurrió e intervino la AMA, que acabó pidiendo cuatro años de castigo, que finalmente fue será el periodo que deberá cumplir tras las sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD).

Iannone ha mantenido su inocencia y culpa del positivo por la presencia de rastros de drostanolona en la sangre a una carne contaminada que ingirió en un restaurante, algo que Jack Miller duda.

"Le cayeron cuatro años. No he mirado los protocolos, pero para que haya una sentencia como esa, debe haber habido muchas cosas en su contra", comentó Miller. "Lo siento por él, pero así es la vida y las reglas. Desafortunadamente, esta vez estaba en el sitio equivocado."

"Todos conocemos las reglas y lo que está permitido y lo que no. Desafortunadamente, le tocó. No voy a restaurantes ni como ese tipo de cosas. Si me preguntan si fue por la carne, digo que no. Teníamos vacas en nuestra granja [en Australia]. Puedo decir sin duda que no les damos esteroides. Pero incluso si lo hiciéramos, no darías positivo si te comieras un filete", sostiene el de Townsville.

Miller no critica en absoluto el trabajo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA): "Siempre recibimos un libro que dice lo que está permitido y lo que no. He actualizado la lista de la AMA cada dos años desde que llegué a MotoGP. Así fue en 2015, 2017 y el año pasado. Si estás en esa lista, siempre tienes que decirles con tres meses de anticipación dónde estás en cada momento".

"Me han hecho un test al menos una vez al año desde que estoy en MotoGP. A veces incluso dos. Está claro lo que puedes y lo que no puedes tomar. Ya estoy completamente paranoico con lo que puedo tomar antes de los entrenamientos y qué suplementación de proteínas tomo".

"Cualquier pequeña contaminación puede tener consecuencias. Es mejor prevenir que lamentar después", afirma Miller. "Trato de evitar muchas cosas. En cambio, sólo ingiero cosas que sé que están cien por cien limpias".

"Un pequeño error puede tener graves consecuencias. Pero al fin y al cabo, para eso están las normas", señala el australiano de 25 años, que no ve ninguna injusticia: "Yo diría que es bastante justo nuestro deporte. Fue mala suerte para él. Pero no llegó misteriosa ni milagrosamente", zanja.

Cuántos controles antidopaje que pasaron los pilotos de MotoGP en 2019

Marc Marquez: 2 controles, en Barcelona y Sepang (también dos controles en 2018) 1 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo: 1 control 2 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi: 1 control 3 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales: 1 control 4 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso: 1 control 5 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci: 2 controles (Austin y Barcelona) 6 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir: 1 control 7 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins: 1 control 8 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Iannone: 1 control 9 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro: 1 control 10 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo: 2 controles (Austin y Barcelona) 11 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli: 1 control 12 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Hafizh Syahrin: no pasó ningún control 13 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira: 1 control 14 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller: 1 control 15 / 22 Foto de: Srinivasa Krishnan Francesco Bagnaia: 1 control 16 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow: 1 control 17 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami: 1 control 18 / 22 Foto de: Ducati Corse Karel Abraham: 1 control 19 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tito Rabat: no pasó ningún control 20 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro: 1 control 21 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco: 1 control 22 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

