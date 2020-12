En la búsqueda de un sustituto de Andrea Iannone, Aprilia contactó con tres pilotos de Moto2: Marco Bezzecchi, Joe Roberts y Fabio di Giannantonio. Sin embargo, los tres rechazaron la oferta y seguirán en la categoría intermedia en 2021.

La Academia de Valentino Rossi no dio luz verde a Bezzecchi para firmar y tuvo que declinar la propuesta en favor convertirse en la punta de lanza del equipo. Roberts rompió el acuerdo en el último momento, ya que no quiere subir a MotoGP solo por su pasaporte estadounidense. Di Giannantonio tampoco quiso rescindir su contrato con Gresini.

El campeón italiano y Diggia mantienen una estrecha relación. Entre 2015 a 2018 estuvieron juntos en Moto3, acabando segundo el mundial el último año. Después de dos temporadas con Speed Up, el romano volverá al equipo de su antiguo jefe. El #21 firmó hasta 2022, en los que está está previsto que el primero siga en Moto2 y para el segundo tiene una cláusula para subir a MotoGP. Además, ese año Aprilia podría separarse de Gresini.

Los de Noale planean establecer su propia estructura en la categoría reina y Gresini continuaría como equipo privado. Sin embargo, no está claro qué motos llevaría ni que todo ese escenario se cumpla.

"El primer año estaré en Moto2. El objetivo es luchar por victorias. Además, mentalmente estaré liberado porque ya sé que en 2022 estaré en MotoGP con el equipo Gresini. Aún no sabemos con qué moto", confirmó di Giannantonio a GPOne.com.

Esto llevó al joven piloto de 22 años a rechazar la oferta de Aprilia y cumplir el contrato firmado para tratar de convertirse en uno de los hombres fuertes de la categoría.

"Tengo que agradecer que Aprilia pensase en mí. Por supuesto que piensas en ello cuando te llaman. Pero después de evaluar la situación con mi manager, pensamos que era mejor quedarnos con Fausto. Me siento listo para MotoGP, también desde el punto de vista del pilotaje. Pero ahora mismo no me sentiría bien. Quiero ganar en Moto2. Necesito saber que he dado el 100% en esta categoría", remachó.

