Para Martín, la primera jornada de entrenamientos en el test oficial de Qatar se saldó con un mejor tiempo de 1.56.147, casi un segundo y medio más lento que la marca de referencia dejada por Aleix Espargaró.

Sin embargo, el joven debutante de Pramac Ducati, que dio un total de 37 vueltas, superó a los otros dos rookies de la clase reina, los italianos Enea Bastianini y Luca Marini, en 0,5 y 1,2 segundos más lentos, respectivamente.

“Muy contento con el trabajo hecho. No dimos muchas vueltas pero todas fueron mejor que la anterior”, resumió Martinator.

“Trabajé en mi estilo de pilotaje, en la frenada y demás. Lo bueno es que soy constante. Estoy disfrutando mucho del proceso de aprendizaje. Rodé la mayor parte del tiempo solo. Espero que mañana me encuentro alguno de los pilotos más en la pista”, dijo para poder compararse.

En su debut el día anterior, en la jornada shakedown, Martín sufrió una caída, pero se mostró satisfecho.

“Estaba entrando demasiado rápido en las curvas y saliendo más lento. Ahora estoy frenando más fuerte. Un punto importante es confiar en la electrónica, y yo aún no abro el acelerador con suficiente confianza, como lo hace Johann [Zarco], por ejemplo”, en referencia a su compañero de equipo.

A Martín se le ve feliz, disfrutando con lo que hace.

“Hay momentos que no puedo evitar la sonrisa, estoy muy contento, disfrutando el momento. Solo ahora voy a ser rookie, sin la presión de tener que hacerlo bien. La moto me permite hacer muchísimo y el equipo es súper familiar, con mucha confianza desde el principio. Estoy disfrutando el momento”.

Sobre la caída del shakedown, le pilló por sorpresa.

“Fue en la curva 3, con el piano hay un bache muy grande, no me lo esperaba y no estaba agarrando bien la moto. Me caí muy rápido, pero hoy he pasado varias veces por ese punto mucho más preparado”.

Martín terminó a solo medio segundo de Rossi, a dos décimas de Pol Espargaró y muy por delante del resto de debutantes.

“Para ser mi segundo día en MotoGP no puedo estar más contento de terminar tan cerca de Pol y de Valentino, es impresionante. Los demás rookies no sé qué están probando, no creo que deba fijarme en los demás. Estoy contento con mi trabajo y mejorando día a día”.

Primeras fotos de Jorge Martín con la Ducati de Pramac

Jorge Martin, Pramac Racing 1 / 22 Foto de: Pramac Racing Jorge Martin, Pramac Racing 2 / 22 Foto de: Pramac Racing Jorge Martin, Pramac Racing 3 / 22 Foto de: Pramac Racing Jorge Martin, Pramac Racing 4 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 5 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 6 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 7 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 8 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 9 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 10 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 11 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 12 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 13 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 14 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 15 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 16 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 17 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 18 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 19 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 20 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 21 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 22 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images