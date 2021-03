El mayor de los hermanos Espargaró encabezó la clasificación con un tiempo de 1:54.687 el primer día de la pretemporada MotoGP, en el arranque de los test de Qatar. El pasado año, la Aprilia ya deslumbró en invierno, pero luego durante el curso no pudo confirmar los buenos augurios.

Este año, Aleix espera ser más consistente.

“Sí, ¿por qué no? O mejor, yo soy muy positivo y no me pongo techo. Estoy hasta las narices de hacer el 12ª y quiero hacer podios. Tengo ganas de hacerlo bien, las dos últimas temporadas he estado a un nivel muy alto comparándome conmigo mismo y creo que podemos hacer cosas muy grandes”, expuso.

“Hemos hecho primeros con unos tiempos muy rápidos. Hacer primero con la moto más lenta de la parrilla significa que lo estamos haciendo bien. Espero que podamos mejorar la potencia”, añadió.

“Lo más importante de todo es que el 54.6 es un tiempo muy rápido, con todo el viento que hacía y como estaba el día. He hecho dos simulaciones de diez vueltas y hemos sido consistentes. Las sensaciones muy positivas”.

“Solo es el primer día y todos mejorarán mucho, pero mejor estar ahora primero que no estar el último”.

Como no podía ser de otro modo, a Aleix le preguntaron por el debut de su hermano pequeño con Honda.

“Pol, para mí, sin duda, no porque sea mi hermano, es un claro candidato a ganar el título. Lo demostró el año pasado con la KTM. Imaginaos lo que puede hacer con la Honda .Me dicen que la sonrisa de Pol cuando ha entrado en el box era brillante, está en el Barça, está en Ferrari. Debe estar muy satisfecho y contento y debe luchar por ello ahora”, dijo orgulloso.

“Al final ha ido al mejor equipo con la mejor moto, Marc (Márquez) ha ganado siempre y Pol el año pasado no fue campeón porque le tiraron Zarco y Oliveira, si eso lo hizo con la KTM, con la mejor moto por qué no puede ser un claro candidato, de sobras, para mi está entre los cuatro favoritos máximos”, zanjó convencido.

Las fotos del día 1 del test de MotoGP en Qatar

