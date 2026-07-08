Márquez ve posible estar "desde el principio entre los más rápidos" en Sachsenring

Durante mucho tiempo se consideró Sachsenring como el jardín de Márquez, que ha ganado 12 veces en el Gran Premio de Alemania de MotoGP. Y pese a un parón de "solo" un triunfo entre 2020 y 2024, con únicamente el oasis de 2021 en los años de las tormentosas lesiones, en 2025 volvió a imponerse en su trazado fetiche.

El curso 2026 está siendo de antibajos para el multicampeón, pero ha ganado dos de las últimas tres carreras, en Balaton primero y en Brno después. Sin embargo, en Assen volvieron las dudas, y el Inside Ducati reveló que llegó a admitir que no tenía la situación bajo control.

Pero hay motivos para creer que en Sachsenring le irá mejor, y el propio Marc, en el previo de Ducati, admitió que no será fácil, pero que se puede ser positivo: "En Assen sabíamos desde el principio que tendríamos que apretar los dientes y sufrir, pero aun así logramos gestionar la situación y sumar puntos importantes para el campeonato".

"Aquí, en Sachsenring, el escenario es diferente: físicamente tendré dificultades, sin duda, pero la configuración de este circuito exige un menor gasto de energía. Podemos estar desde el principio entre los más rápidos".

Así, el #93 confía en que la menor exigencia física de la pista germana le ayude a ser rápido desde el inicio, y no tener que ir con el pie cambiado todo el fin de semana. Allí llega Márquez después de darse un baño de masas en la World Ducati Week, donde participó, con mucha cautela, en la Race of Champions.

A Sachsenring lleva Márquez quinto en el campeonato de pilotos 2026, a 40 puntos del nuevo líder Jorge Martín.

En esta undécima ronda de la temporada 2026 de MotoGP, Márquez busca un récord histórico, y es que de sus 12 triunfos en Sachsenring, nueve han sido en MotoGP, siete de ellos seguidos entre 2013 y 2019. Si ganase este domingo, igualaría el récord de 10 victorias en la categoría reina en un mismo circuito, algo que hasta ahora solo ha logrado Giacomo Agostini en Imatra, Finlandia.

En Sachsenring ganó en 2024 el compañero de Márquez, Bagnaia, después de que también para Ducati ganaraCasey Stoner en 2008 y Jorge Martín en 2023.

Y tras subir al podio en 2025, Pecco Bagnaia comentó: "El fin de semana en Assen fue complicado y me dolió mucho terminar el domingo con una retirada, sobre todo por el trabajo realizado junto al equipo".

"Sachsenring no ha sido históricamente uno de mis circuitos favoritos, pero afrontamos este fin de semana con la máxima determinación. Será muy importante lograr un buen resultado para cerrar de la mejor manera posible esta primera parte de la temporada antes de la pausa estival".