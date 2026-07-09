Sachsenring, el jardín del bien y del mal para Marc Márquez
Este fin de semana el Mundial de MotoGP hace parada en Sachsenring, donde confluyen y contrastan fuertes recuerdos y emociones para Marc Márquez.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
La relación de Marc Márquez con el circuito de Sachsenring fue idílica desde bien temprano. Ya en 2010, cuando corría en 125cc, el español logró imponerse por primera vez en el GP de Alemania de la clase pequeña. A esa victoria siguieron otras dos en Moto2, y desde su debut en la clase reina, en 2013, Márquez ganó ininterrumpidamente en el trazado alemán siete veces hasta 2019, año de su penúltimo título de campeón del mundo.
Aún después de su terrible lesión en 2020, Márquez sería capaz de lograr un último baile con la Honda, ganando en 2021 las carreras de Austin, Emilia Romagna y, cómo no, la de Alemania, donde llegó su primer triunfo tras la lesión justo once meses después, el 20 de junio de 2021.
Luego, sin embargo, la relación de Marc con Sachsenring se enfrió, con su ausencia en 2022 por lesión, pero sobre todo por lo sucedido en el GP de Alemania de 2023, cuando Marc Márquez dijo 'basta'.
La famosa peineta de Marc Márquez en Sachsenring 2023
Foto de: Pantallazo DAZN
Aquel 18 de junio de hace tres años, el español acabó de tomar una decisión que venía madurando desde hacia meses: dejar Honda un año antes de acabar su lucrativo contrato y fichar por Gresini para poder disponer de una Ducati, aunque fuera en una estructura privada.
Marc tiene aquel fin de semana en Sachsenring, donde se cayó hasta cinco veces, grabado en su memoria como uno de los peores de su carrera. Con una fisura en el dedo pulgar, una contusión en el tobillo derecho y el cuerpo completamente dolorido por los golpes, tras el Warm Up adoptó la decisión de no tomar parte en la carrera, su carrera, la del jardín de su casa.
Además de las cinco caídas, una durísima chocando contra el francés Johann Zarco que salía del pitlane, Marc protagonizó una salvada que quedó en la memoria colectiva de los aficionados, ya que tras no irse al suelo de milagro, el corredor hizo una peineta a la cámara onboard de su moto.
El Gran Premio 200 para Márquez en MotoGP, triunfal en Sachsenring
Tras dejar Honda, superar su lesión y recuperar la ilusión al manillar de la Ducati GP23 de Gresini, Marc volvió a Sachsenring en 7 de julio de 2024, logrando un podio (2º) que un curso después, ya en el equipo oficial y en el mejor momento de su carrera deportiva, nadie dudaba que traduciría en su 12º victoria en Alemania.
Además, otra de las confluencias del fin de semana era que para Marc iba a ser su gran premio 200 en la clase reina, y no falló: esquivó el caos para imponerse, sumando su noveno triunfo en Sachsenring en MotoGP y el 12º entre todas las categorías.
Eso dejaba al #93 en podio en sus tres carreras con números 'redondos': el 8 de abril de 2013 en Qatar se estrenó en MotoGP y acabó tercero en la meta; cinco años después completó su carrera 100 con Honda, el GP de la República Checa de 2018, siendo tercero, y en Alemania 2025, con Ducati, fue primero en su GP 200.
Primera victoria de Marc Márquez en clase reina en el circuito de Sachsenring
Foto de: Honda
74 años de carreras en Alemania
El GP de Alemania es uno de los de mayor tradición en el calendario de MotoGP, no en vano hace 74 años que se disputan carreras en aquel país, ya que la primera edición data del 1952. Sin embargo, no siempre fue Sachsenring el escenario del evento.
El primer circuito en albergar la prueba fue el de Solitude, en Sttutgart, donde se corrió en 1952 y alternó algunas carreras entre 1954 y 1964. En 1953 la prueba se trasladó a Schottenring, en el estado federal de Hesse, pero la peligrosidad del trazado urbano, obligó a cancelar la carrera de 500, no volviendo más al calendario.
El legendario trazado de Nürburgring, en el Nordschleife, fue escenario de siete grandes premios entre 1955 y 1974 en su versión de 20 kilómetros de longitud, volviendo a albergar las carreras del mundial entre 1995 y 1997, justo antes de que el Circuito de Sachsenrig, en 1998, se convirtiera en el marco permanente del GP de Alemania. Antes, entre 1961 y 1972, el trazado original urbano albergó algunos grandes premios.
Cuatro veces ganó Dani Pedrosa en Sachsenring, la primera en 2007
Foto de: Bridgestone Corporation
En resumen, Sachsenring ha sido el escenario de 39 grandes premios de MotoGP, doce entre 1961 y 1972, y los 18 restantes, entre 1998 y 2024, con la excepción del 2020, cuando no se disputó por la pandemia.
En esos 39 eventos, Márquez se ha impuesto en nueve, el que más ha ganado allí. El segundo con más triunfos es Giacomo Agostini, que ganó seis veces; cuatro veces lo lograron Valentino Rossi, Dani Pedrosa y el legendario Mike Hailwood.
Todos los ganadores del GP de Alemania en Sachsenring:
|2025
|
Marc Marquez
|ES
|
Sachsenring
|
Ducati
|
MotoGP™
|2024
|
Francesco Bagnaia
|IT
|
Sachsenring
|
Ducati
|
MotoGP™
|2023
|
Jorge Martin
|ES
|
Sachsenring
|
Ducati
|
MotoGP™
|2022
|FR
|
Sachsenring
|
Yamaha
|
MotoGP™
|2021
|
Marc Marquez
|ES
|
Sachsenring
|
Honda
|
MotoGP™
|2019
|
Marc Marquez
|ES
|
Sachsenring
|
Honda
|
MotoGP™
|2018
|
Marc Marquez
|ES
|
Sachsenring
|
Honda
|
MotoGP™
|2017
|
Marc Marquez
|ES
|
Sachsenring
|
Honda
|
MotoGP™
|2016
|
Marc Marquez
|ES
|
Sachsenring
|
Honda
|
MotoGP™
|2015
|
Marc Marquez
|ES
|
Sachsenring
|
Honda
|
MotoGP™
|2014
|
Marc Marquez
|ES
|
Sachsenring
|
Honda
|
MotoGP™
|2013
|
Marc Marquez
|ES
|
Sachsenring
|
Honda
|
MotoGP™
|2012
|
Daniel Pedrosa
|ES
|
Sachsenring
|
Honda
|
MotoGP™
|2011
|
Daniel Pedrosa
|ES
|
Sachsenring
|
Honda
|
MotoGP™
|2010
|
Daniel Pedrosa
|ES
|
Sachsenring
|
Honda
|
MotoGP™
|2009
|
Valentino Rossi
|IT
|
Sachsenring
|
Yamaha
|
MotoGP™
|2008
|
Casey Stoner
|AUS
|
Sachsenring
|
Ducati
|
MotoGP™
|2007
|
Daniel Pedrosa
|ES
|
Sachsenring
|
Honda
|
MotoGP™
|2006
|
Valentino Rossi
|IT
|
Sachsenring
|
Yamaha
|
MotoGP™
|2005
|
Valentino Rossi
|IT
|
Sachsenring
|
Yamaha
|
MotoGP™
|2004
|
Max Biaggi
|IT
|
Sachsenring
|
Honda
|
MotoGP™
|2003
|
Sete Gibernau
|ES
|
Sachsenring
|
Honda
|
MotoGP™
|2002
|
Valentino Rossi
|IT
|
Sachsenring
|
Honda
|
MotoGP™
|2001
|
Max Biaggi
|IT
|
Sachsenring
|
Yamaha
|
500cc
|2000
|
Alex Barros
|BR
|
Sachsenring
|
Honda
|
500cc
|1999
|
Kenny Roberts Jr
|US
|
Sachsenring
|
Suzuki
|
500cc
|1998
|
Mick Doohan
|AU
|
Sachsenring
|
Honda
|
500cc
|1972
|
Giacomo Agostini
|IT
|
Sachsenring
|
MV Agusta
|
500cc
|1971
|
Giacomo Agostini
|IT
|
Sachsenring
|
MV Agusta
|
500cc
|1970
|
Giacomo Agostini
|IT
|
Sachsenring
|
MV Agusta
|
500cc
|1969
|
Giacomo Agostini
|IT
|
Sachsenring
|
MV Agusta
|
500cc
|1968
|
Giacomo Agostini
|IT
|
Sachsenring
|
MV Agusta
|
500cc
|1967
|
Giacomo Agostini
|IT
|
Sachsenring
|
MV Agusta
|
500cc
|1966
|
Franta Stastny
|
MKD
|
Sachsenring
|
Jawa-CZ
|
500cc
|1965
|
Mike Hailwood
|GB
|
Sachsenring
|
MV Agusta
|
500cc
|1964
|
Mike Hailwood
|GB
|
Sachsenring
|
Unknown
|
500cc
|1963
|
Mike Hailwood
|GB
|
Sachsenring
|
MZ
|
500cc
|1962
|
Mike Hailwood
|GB
|
Sachsenring
|
EMC
|
500cc
|1961
|
Gary Hocking
|GAL
|
Sachsenring
|
MV Agusta
|
500cc
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