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MotoGP GP de Alemania

Sachsenring, el jardín del bien y del mal para Marc Márquez

Este fin de semana el Mundial de MotoGP hace parada en Sachsenring, donde confluyen y contrastan fuertes recuerdos y emociones para Marc Márquez.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marc Márquez, Ducati

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La relación de Marc Márquez con el circuito de Sachsenring fue idílica desde bien temprano. Ya en 2010, cuando corría en 125cc, el español logró imponerse por primera vez en el GP de Alemania de la clase pequeña. A esa victoria siguieron otras dos en Moto2, y desde su debut en la clase reina, en 2013, Márquez ganó ininterrumpidamente en el trazado alemán siete veces hasta 2019, año de su penúltimo título de campeón del mundo.

Aún después de su terrible lesión en 2020, Márquez sería capaz de lograr un último baile con la Honda, ganando en 2021 las carreras de Austin, Emilia Romagna y, cómo no, la de Alemania, donde llegó su primer triunfo tras la lesión justo once meses después, el 20 de junio de 2021.

Luego, sin embargo, la relación de Marc con Sachsenring se enfrió, con su ausencia en 2022 por lesión, pero sobre todo por lo sucedido en el GP de Alemania de 2023, cuando Marc Márquez dijo 'basta'.

La famosa peineta de Marc Márquez en Sachsenring 2023

La famosa peineta de Marc Márquez en Sachsenring 2023

Foto de: Pantallazo DAZN

Aquel 18 de junio de hace tres años, el español acabó de tomar una decisión que venía madurando desde hacia meses: dejar Honda un año antes de acabar su lucrativo contrato y fichar por Gresini para poder disponer de una Ducati, aunque fuera en una estructura privada.

Marc tiene aquel fin de semana en Sachsenring, donde se cayó hasta cinco veces, grabado en su memoria como uno de los peores de su carrera. Con una fisura en el dedo pulgar, una contusión en el tobillo derecho y el cuerpo completamente dolorido por los golpes, tras el Warm Up adoptó la decisión de no tomar parte en la carrera, su carrera, la del jardín de su casa.

 

Además de las cinco caídas, una durísima chocando contra el francés Johann Zarco que salía del pitlane, Marc protagonizó una salvada que quedó en la memoria colectiva de los aficionados, ya que tras no irse al suelo de milagro, el corredor hizo una peineta a la cámara onboard de su moto.

El Gran Premio 200 para Márquez en MotoGP, triunfal en Sachsenring

Tras dejar Honda, superar su lesión y recuperar la ilusión al manillar de la Ducati GP23 de Gresini, Marc volvió a Sachsenring en 7 de julio de 2024, logrando un podio (2º) que un curso después, ya en el equipo oficial y en el mejor momento de su carrera deportiva, nadie dudaba que traduciría en su 12º victoria en Alemania.

Además, otra de las confluencias del fin de semana era que para Marc iba a ser su gran premio 200 en la clase reina, y no falló: esquivó el caos para imponerse, sumando su noveno triunfo en Sachsenring en MotoGP y el 12º entre todas las categorías.

Eso dejaba al #93 en podio en sus tres carreras con números 'redondos': el 8 de abril de 2013 en Qatar se estrenó en MotoGP y acabó tercero en la meta; cinco años después completó su carrera 100 con Honda, el GP de la República Checa de 2018, siendo tercero, y en Alemania 2025, con Ducati, fue primero en su GP 200.

Primera victoria de Marc Márquez en clase reina en el circuito de Sachsenring

Primera victoria de Marc Márquez en clase reina en el circuito de Sachsenring

Foto de: Honda

74 años de carreras en Alemania

El GP de Alemania es uno de los de mayor tradición en el calendario de MotoGP, no en vano hace 74 años que se disputan carreras en aquel país, ya que la primera edición data del 1952. Sin embargo, no siempre fue Sachsenring el escenario del evento.

El primer circuito en albergar la prueba fue el de Solitude, en Sttutgart, donde se corrió en 1952 y alternó algunas carreras entre 1954 y 1964. En 1953 la prueba se trasladó a Schottenring, en el estado federal de Hesse, pero la peligrosidad del trazado urbano, obligó a cancelar la carrera de 500, no volviendo más al calendario.

El legendario trazado de Nürburgring, en el Nordschleife, fue escenario de siete grandes premios entre 1955 y 1974 en su versión de 20 kilómetros de longitud, volviendo a albergar las carreras del mundial entre 1995 y 1997, justo antes de que el Circuito de Sachsenrig, en 1998, se convirtiera en el marco permanente del GP de Alemania. Antes, entre 1961 y 1972, el trazado original urbano albergó algunos grandes premios.

Cuatro veces ganó Dani Pedrosa en Sachsenring, la primera en 2007

Cuatro veces ganó Dani Pedrosa en Sachsenring, la primera en 2007

Foto de: Bridgestone Corporation

En resumen, Sachsenring ha sido el escenario de 39 grandes premios de MotoGP, doce entre 1961 y 1972, y los 18 restantes, entre 1998 y 2024, con la excepción del 2020, cuando no se disputó por la pandemia.

En esos 39 eventos, Márquez se ha impuesto en nueve, el que más ha ganado allí. El segundo con más triunfos es Giacomo Agostini, que ganó seis veces; cuatro veces lo lograron Valentino Rossi, Dani Pedrosa y el legendario Mike Hailwood.

Todos los ganadores del GP de Alemania en Sachsenring:

2025
Marc Marquez
 ES image flag

Sachsenring

Ducati

MotoGP™
2024
Francesco Bagnaia
 IT image flag

Sachsenring

Ducati

MotoGP™
2023
Jorge Martin
 ES image flag

Sachsenring

Ducati

MotoGP™
2022
Fabio Quartararo
 FR image flag

Sachsenring

Yamaha

MotoGP™
2021
Marc Marquez
 ES image flag

Sachsenring

Honda

MotoGP™
2019
Marc Marquez
 ES image flag

Sachsenring

Honda

MotoGP™
2018
Marc Marquez
 ES image flag

Sachsenring

Honda

MotoGP™
2017
Marc Marquez
 ES image flag

Sachsenring

Honda

MotoGP™
2016
Marc Marquez
 ES image flag

Sachsenring

Honda

MotoGP™
2015
Marc Marquez
 ES image flag

Sachsenring

Honda

MotoGP™
2014
Marc Marquez
 ES image flag

Sachsenring

Honda

MotoGP™
2013
Marc Marquez
 ES image flag

Sachsenring

Honda

MotoGP™
2012
Daniel Pedrosa
 ES image flag

Sachsenring

Honda

MotoGP™
2011
Daniel Pedrosa
 ES image flag

Sachsenring

Honda

MotoGP™
2010
Daniel Pedrosa
 ES image flag

Sachsenring

Honda

MotoGP™
2009
Valentino Rossi
 IT image flag

Sachsenring

Yamaha

MotoGP™
2008
Casey Stoner
 AUS image flag

Sachsenring

Ducati

MotoGP™
2007
Daniel Pedrosa
 ES image flag

Sachsenring

Honda

MotoGP™
2006
Valentino Rossi
 IT image flag

Sachsenring

Yamaha

MotoGP™
2005
Valentino Rossi
 IT image flag

Sachsenring

Yamaha

MotoGP™
2004
Max Biaggi
 IT image flag

Sachsenring

Honda

MotoGP™
2003
Sete Gibernau
 ES image flag

Sachsenring

Honda

MotoGP™
2002
Valentino Rossi
 IT image flag

Sachsenring

Honda

MotoGP™
2001
Max Biaggi
 IT image flag

Sachsenring

Yamaha

500cc
2000
Alex Barros
 BR image flag

Sachsenring

Honda

500cc
1999
Kenny Roberts Jr
 US image flag

Sachsenring

Suzuki

500cc
1998
Mick Doohan
 AU image flag

Sachsenring

Honda

500cc
1972
Giacomo Agostini
 IT image flag

Sachsenring

MV Agusta

500cc
1971
Giacomo Agostini
 IT image flag

Sachsenring

MV Agusta

500cc
1970
Giacomo Agostini
 IT image flag

Sachsenring

MV Agusta

500cc
1969
Giacomo Agostini
 IT image flag

Sachsenring

MV Agusta

500cc
1968
Giacomo Agostini
 IT image flag

Sachsenring

MV Agusta

500cc
1967
Giacomo Agostini
 IT image flag

Sachsenring

MV Agusta

500cc
1966
Franta Stastny

MKD

Sachsenring

Jawa-CZ

500cc
1965
Mike Hailwood
 GB image flag

Sachsenring

MV Agusta

500cc
1964
Mike Hailwood
 GB image flag

Sachsenring

Unknown

500cc
1963
Mike Hailwood
 GB image flag

Sachsenring

MZ

500cc
1962
Mike Hailwood
 GB image flag

Sachsenring

EMC

500cc
1961
Gary Hocking
 GAL

Sachsenring

MV Agusta

500cc

Mira: POR OREJAS #132: Márquez reina en el centenario de Assen por encima de las polémicas

 

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