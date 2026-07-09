Sachsenring, el jardín del bien y del mal para Marc Márquez

La relación de Marc Márquez con el circuito de Sachsenring fue idílica desde bien temprano. Ya en 2010, cuando corría en 125cc, el español logró imponerse por primera vez en el GP de Alemania de la clase pequeña. A esa victoria siguieron otras dos en Moto2, y desde su debut en la clase reina, en 2013, Márquez ganó ininterrumpidamente en el trazado alemán siete veces hasta 2019, año de su penúltimo título de campeón del mundo.

Aún después de su terrible lesión en 2020, Márquez sería capaz de lograr un último baile con la Honda, ganando en 2021 las carreras de Austin, Emilia Romagna y, cómo no, la de Alemania, donde llegó su primer triunfo tras la lesión justo once meses después, el 20 de junio de 2021.

Luego, sin embargo, la relación de Marc con Sachsenring se enfrió, con su ausencia en 2022 por lesión, pero sobre todo por lo sucedido en el GP de Alemania de 2023, cuando Marc Márquez dijo 'basta'.

La famosa peineta de Marc Márquez en Sachsenring 2023 Foto de: Pantallazo DAZN

Aquel 18 de junio de hace tres años, el español acabó de tomar una decisión que venía madurando desde hacia meses: dejar Honda un año antes de acabar su lucrativo contrato y fichar por Gresini para poder disponer de una Ducati, aunque fuera en una estructura privada.

Marc tiene aquel fin de semana en Sachsenring, donde se cayó hasta cinco veces, grabado en su memoria como uno de los peores de su carrera. Con una fisura en el dedo pulgar, una contusión en el tobillo derecho y el cuerpo completamente dolorido por los golpes, tras el Warm Up adoptó la decisión de no tomar parte en la carrera, su carrera, la del jardín de su casa.

Además de las cinco caídas, una durísima chocando contra el francés Johann Zarco que salía del pitlane, Marc protagonizó una salvada que quedó en la memoria colectiva de los aficionados, ya que tras no irse al suelo de milagro, el corredor hizo una peineta a la cámara onboard de su moto.

El Gran Premio 200 para Márquez en MotoGP, triunfal en Sachsenring

Tras dejar Honda, superar su lesión y recuperar la ilusión al manillar de la Ducati GP23 de Gresini, Marc volvió a Sachsenring en 7 de julio de 2024, logrando un podio (2º) que un curso después, ya en el equipo oficial y en el mejor momento de su carrera deportiva, nadie dudaba que traduciría en su 12º victoria en Alemania.

Además, otra de las confluencias del fin de semana era que para Marc iba a ser su gran premio 200 en la clase reina, y no falló: esquivó el caos para imponerse, sumando su noveno triunfo en Sachsenring en MotoGP y el 12º entre todas las categorías.

Eso dejaba al #93 en podio en sus tres carreras con números 'redondos': el 8 de abril de 2013 en Qatar se estrenó en MotoGP y acabó tercero en la meta; cinco años después completó su carrera 100 con Honda, el GP de la República Checa de 2018, siendo tercero, y en Alemania 2025, con Ducati, fue primero en su GP 200.

Primera victoria de Marc Márquez en clase reina en el circuito de Sachsenring Foto de: Honda

74 años de carreras en Alemania

El GP de Alemania es uno de los de mayor tradición en el calendario de MotoGP, no en vano hace 74 años que se disputan carreras en aquel país, ya que la primera edición data del 1952. Sin embargo, no siempre fue Sachsenring el escenario del evento.

El primer circuito en albergar la prueba fue el de Solitude, en Sttutgart, donde se corrió en 1952 y alternó algunas carreras entre 1954 y 1964. En 1953 la prueba se trasladó a Schottenring, en el estado federal de Hesse, pero la peligrosidad del trazado urbano, obligó a cancelar la carrera de 500, no volviendo más al calendario.

El legendario trazado de Nürburgring, en el Nordschleife, fue escenario de siete grandes premios entre 1955 y 1974 en su versión de 20 kilómetros de longitud, volviendo a albergar las carreras del mundial entre 1995 y 1997, justo antes de que el Circuito de Sachsenrig, en 1998, se convirtiera en el marco permanente del GP de Alemania. Antes, entre 1961 y 1972, el trazado original urbano albergó algunos grandes premios.

Cuatro veces ganó Dani Pedrosa en Sachsenring, la primera en 2007 Foto de: Bridgestone Corporation

En resumen, Sachsenring ha sido el escenario de 39 grandes premios de MotoGP, doce entre 1961 y 1972, y los 18 restantes, entre 1998 y 2024, con la excepción del 2020, cuando no se disputó por la pandemia.

En esos 39 eventos, Márquez se ha impuesto en nueve, el que más ha ganado allí. El segundo con más triunfos es Giacomo Agostini, que ganó seis veces; cuatro veces lo lograron Valentino Rossi, Dani Pedrosa y el legendario Mike Hailwood.

Todos los ganadores del GP de Alemania en Sachsenring:

2025 Marc Marquez



ES Sachsenring Ducati MotoGP™ 2024 Francesco Bagnaia IT Sachsenring Ducati MotoGP™ 2023 Jorge Martin ES Sachsenring Ducati MotoGP™ 2022 Fabio Quartararo FR Sachsenring Yamaha MotoGP™ 2021 Marc Marquez ES Sachsenring Honda MotoGP™ 2019 Marc Marquez ES Sachsenring Honda MotoGP™ 2018 Marc Marquez ES Sachsenring Honda MotoGP™ 2017 Marc Marquez ES Sachsenring Honda MotoGP™ 2016 Marc Marquez ES Sachsenring Honda MotoGP™ 2015 Marc Marquez ES Sachsenring Honda MotoGP™ 2014 Marc Marquez ES Sachsenring Honda MotoGP™ 2013 Marc Marquez ES Sachsenring Honda MotoGP™ 2012 Daniel Pedrosa ES Sachsenring Honda MotoGP™ 2011 Daniel Pedrosa ES Sachsenring Honda MotoGP™ 2010 Daniel Pedrosa ES Sachsenring Honda MotoGP™ 2009 Valentino Rossi IT Sachsenring Yamaha MotoGP™ 2008 Casey Stoner AUS Sachsenring Ducati MotoGP™ 2007 Daniel Pedrosa ES Sachsenring Honda MotoGP™ 2006 Valentino Rossi IT Sachsenring Yamaha MotoGP™ 2005 Valentino Rossi IT Sachsenring Yamaha MotoGP™ 2004 Max Biaggi IT Sachsenring Honda MotoGP™

2003 Sete Gibernau ES Sachsenring Honda MotoGP™ 2002 Valentino Rossi IT Sachsenring Honda MotoGP™ 2001 Max Biaggi IT Sachsenring Yamaha 500cc 2000 Alex Barros BR Sachsenring Honda 500cc 1999 Kenny Roberts Jr US Sachsenring Suzuki 500cc 1998 Mick Doohan AU Sachsenring Honda 500cc 1972 Giacomo Agostini IT Sachsenring MV Agusta 500cc 1971 Giacomo Agostini IT Sachsenring MV Agusta 500cc 1970 Giacomo Agostini IT Sachsenring MV Agusta 500cc 1969 Giacomo Agostini IT Sachsenring MV Agusta 500cc 1968 Giacomo Agostini IT Sachsenring MV Agusta 500cc 1967 Giacomo Agostini IT Sachsenring MV Agusta 500cc 1966 Franta Stastny MKD Sachsenring Jawa-CZ 500cc 1965 Mike Hailwood GB Sachsenring MV Agusta 500cc 1964 Mike Hailwood GB Sachsenring Unknown 500cc 1963 Mike Hailwood GB Sachsenring MZ 500cc 1962 Mike Hailwood GB Sachsenring EMC 500cc 1961 Gary Hocking GAL Sachsenring MV Agusta 500cc

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