Martín explota en Sachsenring tumbando a Bagnaia por 64 milésimas

Sachsenring.- Jorge Martín consiguió su primera victoria de la temporada en una carrera larga al imponerse en el Gran Premio de Alemania, y además lo hizo en plan maestro, al ganar en las mismísimas barbas del campeón 2022 y actual líder del campeonato, Pecco Bagnaia, que lo intentó de todas las maneras pero acabó cediendo el triunfo por 0.064 segundos. Ahora el de Ducati sigue liderando el campeonato con 160 puntos, pero Jorge es segundo (144) y se acerca a solo 16.

La de este domingo es la segunda victoria de Martín en MotoGP, tras la conseguida en el GP de Estiria 2021, a ellas suma dos victorias en las sprint de Francia y este fin de semana en Alemania, siendo el tercer podio de domingo para el español, tras ser segundo en Le Mans y Mugello, y acabar ganando este domingo en Sachsenring.

Tercero, aprovechando la caída de Brad Binder a 12 vueltas del final, cuando se fue al suelo circulando tercero, y por tercer gran premio consecutivo, fue Johann Zarco, propiciando un nuevo doblete de Pramac, aunque esta vez 1-3, casi tocando la perfección. Con la victoria el sábado en la sprint y la de este domingo, Martin le ha recortado 8 puntos de una tacada a Bagnaia y se postula como claro rival para discutirle el título al jefe de filas de Ducati.

Marco Bezzecchi, que este fin de semana ha perdido la segunda plaza del mundial, ahora es tercero, acabó la carrera cuarto tras mantener un durísimo duelo con Luca Marini, que fue quinto, justo por delante de un Jack Miller que rodó primero tras la salida pero que fue engullido poco a poco hasta la sexta posición. Alex Márquez acabó séptimo, a 2.1 segundos de Martín, superando a Enea Bastianini que, poco a poco, va cogiendo el ritmo para acabar octavo. Fabio Di Giannantonio logró entrar noveno superando a Miguel Oliveira, que pese a su lesión, fue la primera Aprilia en la meta.

Fuera del top 10 acabaron Augusto Fernández, (11º), siempre en los puntos los domingos, Franco Morbidelli, que superó a Fabio Quartararo (13º) en un nuevo desastre para Yamaha, Takaaki Nakagami, única Honda en pista, y Raúl Fernández, que entró en los puntos.

16º acabó Aleix Espargaró, con problemas en la parte final de la carrera, mientras que Maverick Viñales se retiró en los primeros compases, completando un mal fin de semana para la casa de Noale.

El que no pudo tomar parte de la carrera de este domingo en Sachsenring fue Marc Márquez. El de Honda, ganador once veces en este trazado, las últimas once en las que había tomado parte, sufrió una nueva caída en el Warm Up de la mañana, la quinta del fin de semana, con resultado de una fisura en el dedo pulgar de la mano izquierda. Tras tomarse unas horas de reflexión, Marc tomó la decisión de no correr y esperar a la próxima semana, para ver si decide viajar a Assen, donde se celebra el Gran Premio de los Países Bajos, o si descansa hasta después del verano, cuando el Mundial regresa, el 6 de agosto, con el GP de Gran Bretaña.

Resultados de la carrera de MotoGP en el GP de Alemania 2023: