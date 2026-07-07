Marc Márquez, a por Giacomo Agostini: el brutal récord que puede alcanzar en Sachsenring

El del Gran Premio de Alemania se presenta como un fin de semana clave para Marc Márquez. Después de volver de lesión en Mugello, y de ganar de manera espectacular en Balaton Park y Brno para meterse de nuevo en la lucha por el título de MotoGP aprovechando los tiros en el pie de Aprilia, el vigente campeón del mundo se tomó Assen con calma, como "una de las últimas carreras para sufrir".

El #93 tenía varias razones para que fuera así. La principal, que históricamente 'La Catedral' siempre ha sido una de las pistas donde más ha sufrido, incluso cuando estaba bien físicamente. Así que aún en plena recuperación, y en un trazado con mayoría de curvas de derechas, el panorama no era el más halagüeño. Y más después de irse al suelo en los entrenamientos libres del viernes, que aumentaron el riesgo de volver a lesionarle, como casi le pasa a su hermano, Alex Márquez, o finalmente le ocurrió a Fermín Aldeguer, al encontrarse con los duros escalones de grava de la pista neerlandesa.

Pero la última cita previa al parón veraniego puede suponer un gran cambio de rumbo para el multicampeón de Cervera. Y es que llegar a Alemania supone llegar a uno de sus lugares favoritos en el calendario del Mundial: Sachsenring.

Márquez ya avisó de que sus planes pasaban por resistir hasta Assen, para tratar de comenzar a atacar desde Sachsenring, donde debería encontrarse mejor. Ello para irse con buen sabor de boca al parón veraniego, antes de que la segunda mitad del curso dicte sentencia. Todo un aviso a navegantes que este fin de semana podría materializarse.

Y es que nadie de la parrilla actual ha ganado más que Márquez en el circuito ubicado en Sajonia. Las 10 curvas de izquierdas de las escasas 13 con las que cuenta el trazado, que espera que este año le ayuden a terminar de remontar el vuelo por su daño físico en el brazo derecho, son las que históricamente le han encumbrado a una espectacular racha de resultados aquí.

El nueve veces campeón del mundo ha ganado un total de 12 veces en Sachsenring. Lo hizo en 125cc en 2010, en Moto2 en 2011 y 2012, y en MotoGP hasta en 9 ocasiones: de manera consecutiva entre 2013 y 2019 (lo que quiere decir que estuvo venciendo en Alemania una década de manera ininterrumpida), en 2021, tras no disputarse la prueba en 2020 por la pandemia del COVID-19, y en 2025, en su primer año vistiendo el rojo del equipo oficial de Ducati. Aunque también ha tenido grandes sinsabores allí, como la edición de 2023, en la que en su última visita con Honda se cayó 5 veces durante todo el fin de semana para no correr finalmente la carrera larga del domingo.

Así, Márquez puede igualar este fin de semana un récord histórico: el máximo de victorias en el Gran Premio de Alemania, si tenemos en cuenta todas las ediciones de la cita en el Mundial de Motociclismo desde su entrada en el calendario, en 1952, en diferentes circuitos desde entonces (la prueba empezó a disputarse en Sachsenring en 1998).

El piloto más laureado en territorio alemán no es otro que Giacomo Agostini, que ganó un total de 13 veces la prueba. El italiano ganó hasta ocho veces en la máxima categoría, en 500cc, cuatro en Hockenheim (1967, 1969, 1971 y 1975) y otras cuatro en el temido Nürburgring Nordschleife (1968, 1970, 1972 y 1976). Además, en la categoría de 350cc, probó las mieles del éxito en otras cinco ediciones, tres en el 'Infierno Verde' (1965, 1968 y 1970) y dos en Hockenheim (1969 y 1971), aprovechando que entonces los pilotos corrían simultáneamente en diferentes cilindradas.

Giacomo Agostini, MV Agusta, en el Nordschleife en 1972. Foto de: Uncredited

Márquez también puede igualar las míticas 10 victorias de Agostini en Imatra

De esta manera, Márquez puede igualar en Alemania, en una misma pista, lo que Agostini consiguió en suelo teutón, por más que fuera en dos pistas distintas. Pero vencer en Sachsenring también le haría igualar otro hito del legendario 15 veces campeón del mundo.

Y es que Giacomo Agostini aún posee el récord de mayor número de victorias en el mismo circuito en categoría reina (500cc). El excorredor de Brescia venció un total de 10 ocasiones en la pista urbana de Imatra, en Finlandia (entre 1965 y 1973, de manera consecutiva, y en 1975). El mayor de los Márquez Alentà también puede igualar ese registro.

Piloto Número de victorias consecutivas en un mismo circuito (MotoGP y 500cc) Circuito y temporadas Giacomo Agostini 10 victorias Imatra (1965-1973, 1975) Marc Márquez 9 victorias Sachsenring (2013-2019, 2021, 2025) Valentino Rossi 8 victorias Assen (2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015, 2017) Giacomo Agostini 8 victorias Spa-Francorchamps (1966-1973) Marc Márquez 7 victorias Circuito de las Américas (2013-2018, 2021) Marc Márquez 7 victorias MotorLand Aragón (2013, 2016-2019, 2024, 2025) Valentino Rossi 7 victorias Montmeló (2001, 2002, 2004-2006, 2009, 2016) Valentino Rossi 7 victorias Jerez (2001-2003, 2005, 2007, 2009, 2016) Valentino Rossi 7 victorias Mugello (2002-2008)

En cuanto a victorias en todas las categorías, cabe destacar que Giacomo Agostini también domina la clasificación histórica, con un récord de 16 victorias en Imatra, seguido de Ángel Nieto, que venció 15 veces en Assen, 9 en 125cc y 6 en 50cc. Agostini también ganó 14 veces en 'La Catedral', y si Márquez acumula 13 victorias en Sachsenring, se le pondrá a tiro entrar en el Top 3.