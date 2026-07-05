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Bulega se lleva la Ducati Race of Champions, con un Márquez tranquilo y muy atrás

Nicolo Bulega transformó en victoria su pole position en la Race of Champions de la World Ducati Week 2026, donde hubo pocos adelantamientos. Márquez, 12º como salía.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Marc Márquez WDW 2026

La Race of Champions puso el broche de oro a la World Ducati Week 2026, la que celebraba el centenario de la marca italiana, y Nicolò Bulega transformó su pole position en victoria durante la carrera de 10 vueltas celebrada este domingo por la mañana. El actual líder del mundial de superbikes no cedió en ningún momento el liderato y se impuso sin problemas.

Así fue la clasificación del sábado:

Hay que aclarar que era una carrera de exhbición entre los pilotos Ducati de MotoGP (a excepción de Gresini), WSBK y otras categorías, por lo que nadie quería correr riesgos y no hubo grandes batallas. De hecho la gran estrella del evento, Marc Márquez, que se tomó con cautela la clasificación para evitar posibles caídas, acabó en la misma posición en la que salía, 12º, aunque siendo adelantado por un piloto pero ganando otra plaza con el abandono de Álvaro Bautista.

Poco cambió en la salida, en la que Bulega se mantuvo al frente y Márquez no ganó ni perdió posiciones, 12º tal y como salía. Quien sí perdió terreno fue Pecco Bagnaia, que pasó de tercero a quinto, adelantado por Surra y Montella. En las primeras curvas, Tarran Mackenzie adelantó a Márquez para dejarle 13º.

Rápidamente Bulega se empezó a escapar de Baldasarri, y el mayor duelo en el inicio fue entre los pilotos del VR46, donde Di Giannantonio adelantó a Morbidelli. En la segunda vuelta, Bautista pasó a Syahrin para ser décimo, pero su carrera llegó pronto a su fin, cuando tuvo que retirarse. Antes de eso, Morbidelli había vuelto a pasar a su compañero, y Márquez subió a 12º con el abandono de Bautista.

Pirro también sufrió un fallo y se convirtió en el segundo abandono a falta de 7 vueltas de una carrera con 10 giros. En las siguientes vueltas, las cámaras se centraron en un Márquez que rodaba en solitario en la 12ª plaza, aunque poco a poco fue acercándose a los dos pilotos que le precedían, y después de que Syahrin pasara a Mackenzie, el #93 se pegó a este último, al que adelantó por un momento a falta de dos vueltas y media antes de que el británico se la devolviera.

A partir de ahí, Márquez se mantuvo detrás, y las imágenes pasaban a la bonita batalla por la segunda plaza que tenían Alberto Surra y Lorenzo Baldasarri, pero aunque parecía que en la última vuelta el más veterano de los dos iba a pasar a Surra, no hubo ni intento, y las posiciones no cambiaron, completando ambos el podio por detrás de Bulega, que se impuso con casi dos segundos de ventaja.

Resultados de la Ducati Race of Champions 2026: posiciones y tiempos

POS # PILOTO EQUIPO MOTO TIEMPO/GAP
1 11 Nicolò Bulega Aruba.it Racing Ducati Panigale V4 15:54.493
2 67 Alberto Surra Team Motocorsa Racing Panigale V4 +1.437
3 34 Lorenzo Baldassarri Pata Go Eleven Panigale V4 +1.729
4 5 Yari Montella Barni Spark Racing Team Panigale V4 +6.878
5 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Panigale V4 +7.128
6 46 Tommy Bridewell Superbike Advocates Panigale V4 +11.822
7 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Panigale V4 +14.738
8 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Panigale V4 +16.831
9 3 Lukas Tulovic Panigale V4 Tricolore Panigale V4 +22.195
10 55 Hafizh Syahrin Panigale V4 Tricolore Panigale V4 +23.617
11 95 Tarran Mackenzie MGM Performance Panigale V4 +23.922
12 93 Marc Márquez Ducati Lenovo Team Panigale V4 +24.197
13 15 PJ Jacobsen Panigale V4 Tricolore Panigale V4 +35.549
14 121 Josh Waters Panigale V4 Tricolore Panigale V4 +39.244
RET 19 Álvaro Bautista Barni Spark Racing Team Panigale V4
RET 51 Michele Pirro Ducati Lenovo Team Panigale V4

Vuelve a ver la carrera de la Race of Champions 2026

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